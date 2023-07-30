Пешие экскурсии-прогулки на Камчатке с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» на Камчатке, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» плюс Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Эксклюзивный трансфер с обзорной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому
Погрузитесь в историю Камчатки с уникальной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому. Вас ждут захватывающие места и неповторимые впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Начало: Ул. Пограничная, 87, Петропавловск-Камчатский
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
38 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Геннадий
    30 июля 2023
    Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» плюс Халактырский пляж
    Завораживающие величественные виды открылись нам в своём очаровании в сопровождении прекрасного гида Валентина!!!! Весь маршрут было комфортно преодолевать, интересно общаться
    читать дальше

    и очень много фотографироваться! Путешествие в страну вулканов с покорением экструзии «Верблюд», оставило неизгладимое впечатление и зародило желание пойти дальше и подняться на Авачинский. Огромное впечатление от силы места - Халактырского пляжа и Тихого океана!!!! Эти места заряжают энергией жить и возвращаться!!

  • А
    Анна
    11 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
    Брали экскурсию по Петропавловску с Валентином все очень понравилось, комфортная, познавательная поездка, за фотографии отдельное спасибо, прям рекомендуем👍👍👍
  • О
    Ольга
    3 марта 2023
    Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
    Была с друзьями на индивидуальной обзорной экскурсии по Петропавловску Камчатскому с гидом экскурсоводом Мулюкиным Валентином. Хочу отметить высокий профессионализм гида,
    читать дальше

    большой объем разнообразной информации, которой он поделился с нами, касаемой географических открытий, исторических событий, интересных особенностей Петропавловска Камчатского и Камчатского края (вулканы, флора, фауна, коренные народности, этапы строительства ПК). Инфрмация доведена в доступной для понимания форме, с вовлечение

  • С
    Светлана
    9 ноября 2022
    Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
    Экскурсия впечатляющая, очень красивые места! Камчатка покорила! Валентин не только хороший организатор, но и замечательный рассказчик! А какие у нас остались фотографии, сделанные им во время похода! Просто рекомендую всем!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» плюс Халактырский пляж
  2. Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
  3. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
  4. Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 18 000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2024 год по теме «Пешеходные», 5 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам