1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный трансфер с обзорной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому
Погрузитесь в историю Камчатки с уникальной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому. Вас ждут захватывающие места и неповторимые впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Маленькая тайна Камчатки - Ганальские востряки
Начало: Ул. Пограничная, 87, Петропавловск-Камчатский
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий30 июля 2023Завораживающие величественные виды открылись нам в своём очаровании в сопровождении прекрасного гида Валентина!!!! Весь маршрут было комфортно преодолевать, интересно общаться
- ААнна11 апреля 2023Брали экскурсию по Петропавловску с Валентином все очень понравилось, комфортная, познавательная поездка, за фотографии отдельное спасибо, прям рекомендуем👍👍👍
- ООльга3 марта 2023Была с друзьями на индивидуальной обзорной экскурсии по Петропавловску Камчатскому с гидом экскурсоводом Мулюкиным Валентином. Хочу отметить высокий профессионализм гида,
- ССветлана9 ноября 2022Экскурсия впечатляющая, очень красивые места! Камчатка покорила! Валентин не только хороший организатор, но и замечательный рассказчик! А какие у нас остались фотографии, сделанные им во время похода! Просто рекомендую всем!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Пешеходные»
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