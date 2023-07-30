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и очень много фотографироваться! Путешествие в страну вулканов с покорением экструзии «Верблюд», оставило неизгладимое впечатление и зародило желание пойти дальше и подняться на Авачинский. Огромное впечатление от силы места - Халактырского пляжа и Тихого океана!!!! Эти места заряжают энергией жить и возвращаться!!