Экскурсии со скидкой на Камчатке

Найдено 16 экскурсий в категории «Со скидкой» на Камчатке, цены от 21 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
9 июля в 07:00
от 5500052 250 за всё до 4 чел.
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой на Камчатке
Погрузитесь в красоту Халактырского пляжа с эксклюзивной видеосъёмкой вашего приключения с квадрокоптера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2500022 500 за всё до 4 чел.
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2500022 500 за всё до 4 чел.
Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:30
2400021 600 за всё до 4 чел.
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
от 5490049 410 за всё до 5 чел.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2500022 500 за всё до 2 чел.
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4500040 500 за всё до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2600023 400 за всё до 2 чел.
Поездка к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 3330029 970 за всё до 4 чел.
Путешествие в этническое стойбище Камчатки
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в этническое стойбище Камчатки
Попробовать шурпу из оленины и искупаться в термальных водах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5000047 500 за всё до 4 чел.
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие к Козельскому вулкану с пикником: незабываемое приключение
Покорите Козельский вулкан на комфортабельном автомобиле. Вас ждут впечатляющие виды, чистый воздух и пикник со свежей красной рыбой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 4800043 200 за всё до 4 чел.
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3300029 700 за всё до 4 чел.
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
8 июля в 09:00
9 июля в 06:00
4777542 998 за всё до 4 чел.
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Открыть для себя дикую природу Камчатки на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5700054 150 за всё до 4 чел.
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 16:00
8 июля в 08:00
2300021 850 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецк или обратно
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецк или обратно
Добраться до туристических локаций на современном авто с профессиональным водителем
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
4000034 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июля 2024
    Самые популярные места Камчатки за 1 день
    Хорошая экскурсия. Пляж Тихого океана шикарен. В целом все было здорово, нам понравилось!
  • Д
    Дина
    3 июля 2024
    Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
    Добрый день! Ездили на экскурсию на Халактырский пляж с Иваном. Нам очень понравилось! Иван рассказал нам разные истории про Камчатку, вкусно накормил, напоил, скрасил нашу экскурсию разными приятными мелочам) На память остались фото и видео! Рекомендуем экскурсии с Иваном!
    Добрый день! Ездили на экскурсию на Халактырский пляж с Иваном. Нам очень понравилось! Иван рассказал намДобрый день! Ездили на экскурсию на Халактырский пляж с Иваном. Нам очень понравилось! Иван рассказал намДобрый день! Ездили на экскурсию на Халактырский пляж с Иваном. Нам очень понравилось! Иван рассказал намДобрый день! Ездили на экскурсию на Халактырский пляж с Иваном. Нам очень понравилось! Иван рассказал намДобрый день! Ездили на экскурсию на Халактырский пляж с Иваном. Нам очень понравилось! Иван рассказал намДобрый день! Ездили на экскурсию на Халактырский пляж с Иваном. Нам очень понравилось! Иван рассказал нам
  • М
    Марат
    3 июля 2024
    Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
    Очень понравилась экскурсия, гид Иван многое рассказал о Камчатке. Также напоил вкусным местным чаем и накормил бутербродами. Бонусом является съемка с коптера, виды просто шикарные. Всем рекомендую.
  • А
    Александр
    26 июня 2024
    Поездка к Малкинским термальным источникам
    Приятный гид. Привёз, рассказал, накормил, вернул обратно. В дороге развлекал рассказами о родном крае. Помогал делать фото, видео. В целом довольны, будем рекомендовать знакомым. Удачи Ивану!
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
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    стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и видео, предлагал сделать за доп плату видео съемку с квадрокоптера. Сам пляж оставил незабываемые впечатления. Хочется гулять по нему часами. С удовольствием погуляли босиком по теплому вулканическому песку, шикарный пилинг! . Мы насладились прекрасным ужином с видом на Тихий океан по полной программе, мы были на нем ОДНИ! .

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
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    не только рассказал нам много интересного о Камчатском крае, но и организовал для нас пикник с вкусным чаем, игристым, сэндвичами и камчатскими конфетами. Мы в первый раз на Камчатке, и эта экскурсия стала для нас настоящим открытием, впечатления от увиденного просто потрясающие! Мощь и красоту Тихого океана не описать словами, это нужно увидеть воочию) Огромное спасибо за эту чудесную экскурсию! Мы обязательно будем рекомендовать её друзьям и близким)

    Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
    Поскольку за всё время моего отпуска солнечная погода была только в день прилёта, Иван любезно согласился перенести экскурсию, а также
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    расширить её поездкой по городу. Ваня — превосходный гид и рассказчик, а ещё очень заботливый. Я насладилась закатом на пляже, выпила горячего чаю с восхитительными блинами с красной рыбой, набрала знаменитого чёрного песка в маленькие бутылочки — что ещё нужно для счастья? 🥰 В качестве альтернативы отмененной экскурсии Иван предложил несколько вариантов замены, в результате чего мы также посетили побережье Охотского моря, отведав по дороге знаменитые сокочинские пирожки. Глядя на море, понимаешь, почему Тихий океан все-таки тихий. 🤭 С нетерпением жду отснятое видео, чтобы вновь пережить испытанные эмоции.

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Самые популярные места Камчатки за 1 день
    Порадовало, что Иван откликнулся на заявку моментально и скорректировал время отправления, когда зарядил дождь. Экскурсия была индивидуальная и длилась около 3-часов. Удобная машина. Иван - аккуратный водитель, интересный собеседник. Много всего успели посмотреть. От души рекомендую!
  • Е
    Евгения
    13 мая 2024
    Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
    Отличное путешествие, Иван отличный гид,всё рассказал. подсказал, чаем с закуской из рыбки, напоил)))Рекомендую
  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
    Спасибо огромное Ивану, за это приключение! Невероятно красивый пляж, невероятно красивый и мощный океан, невероятно вкусные блины с рыбкой и
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    чай, невероятно светлый, веселый гид, ну и конечно же бомбическое видео, которое Иван снял с квадрокоптера и смонтировал для нас! Пересматриваем его снова и снова, не можем остановиться!! Еще раз СПАСИБО! На следующий год прилетим летом и конечно же будем рассчитывать вновь на интересную экскурсию;) Ну и конечно же прикладываю традиционную фотку с кружками)) ха-ха!

    Спасибо огромное Ивану, за это приключение! Невероятно красивый пляж, невероятно красивый и мощный океан, невероятно вкусныеСпасибо огромное Ивану, за это приключение! Невероятно красивый пляж, невероятно красивый и мощный океан, невероятно вкусныеСпасибо огромное Ивану, за это приключение! Невероятно красивый пляж, невероятно красивый и мощный океан, невероятно вкусныеСпасибо огромное Ивану, за это приключение! Невероятно красивый пляж, невероятно красивый и мощный океан, невероятно вкусныеСпасибо огромное Ивану, за это приключение! Невероятно красивый пляж, невероятно красивый и мощный океан, невероятно вкусные

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
  2. Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой с квадрокоптера
  3. Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
  4. Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
  5. Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Набережная
  6. Вулкан Мутновский
  7. Долина Гейзеров
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июле 2024
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