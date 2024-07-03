1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
9 июля в 07:00
от 5500052 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие к Халактырскому пляжу с видеосъёмкой на Камчатке
Погрузитесь в красоту Халактырского пляжа с эксклюзивной видеосъёмкой вашего приключения с квадрокоптера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2500022 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2500022 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Камчатке: незабываемая поездка на Халактырский пляж
Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:30
2400021 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
от 5490049 410₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2500022 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4500040 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия по живописным местам Камчатки: от пляжа до сопок
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2600023 400₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Поездка к Малкинским термальным источникам: живописное путешествие по Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 3330029 970₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в этническое стойбище Камчатки
Попробовать шурпу из оленины и искупаться в термальных водах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5000047 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие к Козельскому вулкану с пикником: незабываемое приключение
Покорите Козельский вулкан на комфортабельном автомобиле. Вас ждут впечатляющие виды, чистый воздух и пикник со свежей красной рыбой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 4800043 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3300029 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Пульс Дачных источников: экскурсия на Камчатке
Побывать в малой Долине гейзеров, увидеть бурлящие фонтаны пара и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
8 июля в 09:00
9 июля в 06:00
4777542 998₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Открыть для себя дикую природу Камчатки на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5700054 150₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Начало: У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 16:00
8 июля в 08:00
2300021 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецк или обратно
Добраться до туристических локаций на современном авто с профессиональным водителем
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
4000034 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июля 2024Хорошая экскурсия. Пляж Тихого океана шикарен. В целом все было здорово, нам понравилось!
- ДДина3 июля 2024Добрый день! Ездили на экскурсию на Халактырский пляж с Иваном. Нам очень понравилось! Иван рассказал нам разные истории про Камчатку, вкусно накормил, напоил, скрасил нашу экскурсию разными приятными мелочам) На память остались фото и видео! Рекомендуем экскурсии с Иваном!
- ММарат3 июля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Иван многое рассказал о Камчатке. Также напоил вкусным местным чаем и накормил бутербродами. Бонусом является съемка с коптера, виды просто шикарные. Всем рекомендую.
- ААлександр26 июня 2024Приятный гид. Привёз, рассказал, накормил, вернул обратно. В дороге развлекал рассказами о родном крае. Помогал делать фото, видео. В целом довольны, будем рекомендовать знакомым. Удачи Ивану!
- ССветлана30 мая 2024Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
- ЮЮлия27 мая 2024Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет! Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он
- ДДарья24 мая 2024Поскольку за всё время моего отпуска солнечная погода была только в день прилёта, Иван любезно согласился перенести экскурсию, а также
- ТТатьяна14 мая 2024Порадовало, что Иван откликнулся на заявку моментально и скорректировал время отправления, когда зарядил дождь. Экскурсия была индивидуальная и длилась около 3-часов. Удобная машина. Иван - аккуратный водитель, интересный собеседник. Много всего успели посмотреть. От души рекомендую!
- ЕЕвгения13 мая 2024Отличное путешествие, Иван отличный гид,всё рассказал. подсказал, чаем с закуской из рыбки, напоил)))Рекомендую
- ВВиктория12 мая 2024Спасибо огромное Ивану, за это приключение! Невероятно красивый пляж, невероятно красивый и мощный океан, невероятно вкусные блины с рыбкой и
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Со скидкой»
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