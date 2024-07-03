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чай, невероятно светлый, веселый гид, ну и конечно же бомбическое видео, которое Иван снял с квадрокоптера и смонтировал для нас! Пересматриваем его снова и снова, не можем остановиться!! Еще раз СПАСИБО! На следующий год прилетим летом и конечно же будем рассчитывать вновь на интересную экскурсию;) Ну и конечно же прикладываю традиционную фотку с кружками)) ха-ха!