Вулкан Мутновский – экскурсии на Камчатке

Найдено 6 экскурсий в категории «Вулкан Мутновский» на Камчатке, цены от 8 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Посетите домашние вулканы Петропавловска-Камчатского и отдохните в целебных водах «Зеленовских озерков». Уникальное путешествие по Камчатке
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000 за человека
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000 за человека
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Фотопутешествие в мини-долину гейзеров Дачные источники
Сделать сотни фото с вулканами, гейзерами и прочими красотами Камчатки
Начало: У вашего отеля
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 6499058 491 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
  • В
    Валерия
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
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    вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.

  • Д
    Дарт
    25 апреля 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
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    меня неплохое знание матчасти, но Сергей помог мне расширить их и систематизировать. Помимо этого Сергей очень мобилен: в силу (отсутствия) своей физподготовки финальную часть маршрута я не стал проходить, дабы избежать проблем себе и гиду. Сергей предложил альтернативный вариант, а также пообещал указать этот момент в описании маршрута. Кроме того, Сергей подстраивался под наши хотелки прямо во время маршрута: нашли информацию в путеводители про геотермальную станцию - заедем, надо пофоткаться с елизовским монументов с мишками - да нет проблем. В итоге 7 часов превратились почти в 10, но стоимость не изменилась. В общем, если вы готовы получить дозу дофамина и серотонина без регистраций и СМС, а также закрыть мечту детства и покататься на монстер-траке - вам сюда. 10 Звезд Смерти из 10!

  • Д
    Дарья
    21 апреля 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не
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    у всех гидов. Владислав не только рассказывал общую информацию, но и делился личным опытом, что было очень интересно послушать. Мы в восторге, рекомендуем к посещению

  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Потрясающая экскурсия! Владислав Очень интересный рассказчик, узнали много Петропавловске и его окрестностях. Всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    6 марта 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    На экскурсии были 01.03.2024г. Потрясающая экскурсия!!! Гид Вячеслав прекрасно все рассказал - много интересного и про сам город и про места которые мы посетили, маршрут отличный, побывали везде, фотографировались, массу эмоций!!! Очень рекомендую экскурсию,спасибо большое, восторг!
  • А
    Анастасия
    27 февраля 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Очень понравилась Камчатка,и за это отдельное спасибо Владиславу,рассказывал обо всем,показал самые красивые места,профессионал своего дела.
  • О
    Ольга
    15 февраля 2024
    Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Огромное спасибо Владиславу за насыщенную интересными фактами поездку! С таким искренним удовольствием Владислав рассказывает о своём родном крае! Успехов и процветания! 🎀
    Огромное спасибо Владиславу за насыщенную интересными фактами поездку! С таким искренним удовольствием Владислав рассказывает о своёмОгромное спасибо Владиславу за насыщенную интересными фактами поездку! С таким искренним удовольствием Владислав рассказывает о своёмОгромное спасибо Владиславу за насыщенную интересными фактами поездку! С таким искренним удовольствием Владислав рассказывает о своём

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вулкан Мутновский»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
  2. От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
  3. Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
  4. Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
  5. Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
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