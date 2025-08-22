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какие-то моменты даже проверкой себя на "слабо"!

Вся программа, обозначенная в описании маршрута, выполнена полностью. Сергей очень чутко подстраивался под наш темп движения, желания пофотографироваться, т. к. необычных мест и явлений было множество (иней и срез ледника, трубы застывшей лавы в пещерах, цветы на вулкане, потрясающие виды с вершины и т. д.).

Подъем оказался сложноватым (сказалась пострадавшая при ковиде дыхалка…), но цель - заглянуть в жерло вулкана - стоит того. Как будто побывали на другой безжизненной планете - впечатляет!!! И пемза там разноцветная!

Отдельные эмоции от движения по "дороге" и бездорожью - экстрим еще тот. Тут особо начинаешь ценить мастерство водителя и качество оснащения транспорта!

Если б такое насыщенное физическими нагрузками путешествие не закончилось купанием в природных горячих источниках, то, наверное, утром мы бы не встали. Но чудесные термальные воды возродили нас к жизни.

Огромное спасибо Сергею! Впечатлений за 1 день получилось как от недельного путешествия!