Даже первооткрыватели Камчатки не покоряли вулканы, а вы это сделаете! Вместе мы совершим восхождение на вершину вулкана Горелый, полюбуемся ярко-бирюзовым озером в кратере и увидим с высоты Тихий океан. Кроме того, прокатимся по живописному Вилючинскому перевалу и погуляем по лавовым пещерам.
Описание экскурсии
Невероятная Камчатка
Я приготовил для вас насыщенный маршрут, сочетающий поездку по перевалу, хайкинг к вершине вулкана, прогулку по пещерам и горячие источники. В программе экскурсии:
- Вилючинский перевал — вы насладитесь потрясающим видом на одноименный вулкан и долину реки Паратунка. А также увидите статуи духов вулканов «гамулов» и услышите связанные с ними предания.
- Восхождение на вулкан Горелый — вы подниметесь к кратеру действующего вулкана и полюбуетесь расположенным прямо в нем озером небесного цвета. Я раскрою, какие испытания проводили в этих местах советские луноходы и другие интересные факты.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии всё включено: транспорт, необходимые разрешения, треккинговые палки, перекус, питьевая вода, травяной чай
- Обратите внимание: в стоимость входит трансфер из Петропавловска-Камчатского, пос. Паратунка. Если вас нужно забрать из Елизова и других отдалённых локаций, это оплачивается дополнительно
- Экскурсию проводим на авто повышенной проходимости (6-7 мест), зависит от времени года
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1530 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей — по специальности учитель истории, спасатель, а также
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Получили с группой невероятное удовольствие от восхождения на Горелый!
Нам повезло с погодой, смогли и погреться на солнышке, и полюбоваться облаками и туманом. Ранний выезд позволил избежать большого количества поднимающихся на
Нам повезло с погодой, смогли и погреться на солнышке, и полюбоваться облаками и туманом. Ранний выезд позволил избежать большого количества поднимающихся на
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Т
Были на экскурсии 18.06.25 Повезло с погодой, было солнце, тепло, еще лежал снег. Виды шикарные.
Сергей-замечательный, внимательный, позитивный, интересный человек. Знаток своего дела. Предусмотрел каждую мелочь, учел все наши пожелания.
Было тяжело,
Сергей-замечательный, внимательный, позитивный, интересный человек. Знаток своего дела. Предусмотрел каждую мелочь, учел все наши пожелания.
Было тяжело,
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О
Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
Сергей опытный проводник, перед восхождением даже сделал с нами разминку-зарядку!))) Во время восхождения на остановках рассказывал
Сергей опытный проводник, перед восхождением даже сделал с нами разминку-зарядку!))) Во время восхождения на остановках рассказывал
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С
15 июля Сергей организовал для нашей семьи (папа, мама, я - не очень спортивная семья) потрясающее путешествие! Это был целый день, насыщенный эмоциями, впечатлениями, новыми ощущениями, знаниями, испытаниями и в
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Вулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейся на каждом шаге вверх, преодоление себя (ведь мы совсем неспортивная семья), наш замечательный гид,
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В
Посетили Вилючинский перевал и вулкан Горелый. Повезло увидеть кратер на несколько минут, потому что стояла облачность. Сергей показывал отличные знания в вулканологии и отвечал на все вопросы. Единственное, нужно понимать,
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