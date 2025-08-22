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Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день (всё включено)

Подняться к кратеру действующего вулкана и впечатлиться марсианскими пейзажами
Даже первооткрыватели Камчатки не покоряли вулканы, а вы это сделаете! Вместе мы совершим восхождение на вершину вулкана Горелый, полюбуемся ярко-бирюзовым озером в кратере и увидим с высоты Тихий океан. Кроме того, прокатимся по живописному Вилючинскому перевалу и погуляем по лавовым пещерам.
4.9
10 отзывов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день (всё включено)
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день (всё включено)
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день (всё включено)

Описание экскурсии

Невероятная Камчатка

Я приготовил для вас насыщенный маршрут, сочетающий поездку по перевалу, хайкинг к вершине вулкана, прогулку по пещерам и горячие источники. В программе экскурсии:

  • Вилючинский перевал — вы насладитесь потрясающим видом на одноименный вулкан и долину реки Паратунка. А также увидите статуи духов вулканов «гамулов» и услышите связанные с ними предания.
  • Восхождение на вулкан Горелый — вы подниметесь к кратеру действующего вулкана и полюбуетесь расположенным прямо в нем озером небесного цвета. Я раскрою, какие испытания проводили в этих местах советские луноходы и другие интересные факты.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии всё включено: транспорт, необходимые разрешения, треккинговые палки, перекус, питьевая вода, травяной чай
  • Обратите внимание: в стоимость входит трансфер из Петропавловска-Камчатского, пос. Паратунка. Если вас нужно забрать из Елизова и других отдалённых локаций, это оплачивается дополнительно
  • Экскурсию проводим на авто повышенной проходимости (6-7 мест), зависит от времени года

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1530 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей — по специальности учитель истории, спасатель, а также
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гид, прошедший госаккредитацию. Он обошёл и проехал бОльшую часть Камчатки. В его распоряжении немалый запас краеведческого и наглядного материала и опыт. Анна очень рано начала ходить в походы и влюбилась в камчатскую природу всей душой и сердцем. Андрей тоже с Камчатки, с 10 лет регулярно ходил в пешие походы, а после института вернулся на малую Родину. Сейчас работает врачом травматологом-ортопедом, в любом походе у вас будет с собой доктор. Также в команде гидов он сопровождает группы экстремальных путешественников (парашютисты, снегоходчики и т. д.) по всей Камчатке и проводит индивидуальные туры. В нашем распоряжении нашем распоряжении микроавтобус повышенной проходимости Mitsubishi Delica на 7 пассажирских мест, два джипа повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 100, 105 на 6 мест, мы можем работать на нескольких машинах одновременно. Мы расскажем и покажем Камчатку во всей её красе, от всего сердца.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Получили с группой невероятное удовольствие от восхождения на Горелый!
Нам повезло с погодой, смогли и погреться на солнышке, и полюбоваться облаками и туманом. Ранний выезд позволил избежать большого количества поднимающихся на
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сопке, что позволило идти спокойно в своем темпе. Мы не самая физически подготовленная группа, но Сергей подобрал комфортный всем темп, научил пользоваться треккинговыми палками, показал, как восстанавливать дыхание и мышцы во время остановок. В результате восхождение получилось комфортным для всех участников! День пролетел на одном дыхании, с позитивом и в прекрасном настроении! Огромная благодарность Сергею за настроение и прекрасное чувство юмора!!! Он много рассказывал про геологические особенности Камчатки, про флору и фауну, а также отвечал на любые наши вопросы. Ну а вкусный перекус, плотный обед и дикие источники - вишенка на торте)) Сергей влюбил нас в вулканы Камчатки, за что мы искренне ему благодарны!

Получили с группой невероятное удовольствие от восхождения на Горелый!
Получили с группой невероятное удовольствие от восхождения на Горелый!
Получили с группой невероятное удовольствие от восхождения на Горелый!
Получили с группой невероятное удовольствие от восхождения на Горелый!
Получили с группой невероятное удовольствие от восхождения на Горелый!
Получили с группой невероятное удовольствие от восхождения на Горелый!
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Т
Были на экскурсии 18.06.25 Повезло с погодой, было солнце, тепло, еще лежал снег. Виды шикарные.
Сергей-замечательный, внимательный, позитивный, интересный человек. Знаток своего дела. Предусмотрел каждую мелочь, учел все наши пожелания.
Было тяжело,
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наша семья совсем не спортивная, дочь 15 лет шла со слезами на глазах, на сам вулкан её папа и Сергей уже тащили под руки, я вспоминала всех… по матери, просила, чтобы меня бросили и подобрали на обратном пути. Мы ныли, стонали, поднимались долго.
Но, стоит ли оно того???
О, да… Вулкан – это самое яркое впечатление от Камчатки. Необыкновенные пейзажи, красота вулканов и каньона, а главное преодоление самого себя… Советую только индивидуальные экскурсии. Чем хороши? - учитывают ваши желания, физические возможности, отвечают на те вопросы, которые вам интересны.
Подстраиваются под вас.
Терпят вас в конце концов:-)
Советую всем и каждому!!! Советую эту экскурсию!!!
Незабываемые впечатления и эмоции останутся с вами надолго.

Были на экскурсии 18.06.25 Повезло с погодой, было солнце, тепло, еще лежал снег. Виды шикарные.
Были на экскурсии 18.06.25 Повезло с погодой, было солнце, тепло, еще лежал снег. Виды шикарные.
Были на экскурсии 18.06.25 Повезло с погодой, было солнце, тепло, еще лежал снег. Виды шикарные.
Были на экскурсии 18.06.25 Повезло с погодой, было солнце, тепло, еще лежал снег. Виды шикарные.
Были на экскурсии 18.06.25 Повезло с погодой, было солнце, тепло, еще лежал снег. Виды шикарные.
Были на экскурсии 18.06.25 Повезло с погодой, было солнце, тепло, еще лежал снег. Виды шикарные.
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О
Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
Сергей опытный проводник, перед восхождением даже сделал с нами разминку-зарядку!))) Во время восхождения на остановках рассказывал
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о вулканах, на вершине терпеливо ждал пока мы нафотографируемся, после восхождения накормил бутербродами с чаем.
Сергей показался нам сначала суровым, а при общении оказался балагуром)) После восхождения у нас осталось достаточно времени и мы предложили Сергею съездить на водопад Опасный в районе вулкана Мутновский. Сергей согласился, быстро решил вопрос с дозаправкой авто и мы удачно посетили желаемые места. В поездке было комфортно, Сергей отличный водитель.
Рекомендуем!!!

Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
Побывали на вулкане Горелый за один день. Экскурсия понравилась - погода была солнечной, виды шикарные.
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С
15 июля Сергей организовал для нашей семьи (папа, мама, я - не очень спортивная семья) потрясающее путешествие! Это был целый день, насыщенный эмоциями, впечатлениями, новыми ощущениями, знаниями, испытаниями и в
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какие-то моменты даже проверкой себя на "слабо"!
Вся программа, обозначенная в описании маршрута, выполнена полностью. Сергей очень чутко подстраивался под наш темп движения, желания пофотографироваться, т. к. необычных мест и явлений было множество (иней и срез ледника, трубы застывшей лавы в пещерах, цветы на вулкане, потрясающие виды с вершины и т. д.).
Подъем оказался сложноватым (сказалась пострадавшая при ковиде дыхалка…), но цель - заглянуть в жерло вулкана - стоит того. Как будто побывали на другой безжизненной планете - впечатляет!!! И пемза там разноцветная!
Отдельные эмоции от движения по "дороге" и бездорожью - экстрим еще тот. Тут особо начинаешь ценить мастерство водителя и качество оснащения транспорта!
Если б такое насыщенное физическими нагрузками путешествие не закончилось купанием в природных горячих источниках, то, наверное, утром мы бы не встали. Но чудесные термальные воды возродили нас к жизни.
Огромное спасибо Сергею! Впечатлений за 1 день получилось как от недельного путешествия!

15 июля Сергей организовал для нашей семьи (папа, мама, я - не очень спортивная семья) потрясающее
15 июля Сергей организовал для нашей семьи (папа, мама, я - не очень спортивная семья) потрясающее
15 июля Сергей организовал для нашей семьи (папа, мама, я - не очень спортивная семья) потрясающее
15 июля Сергей организовал для нашей семьи (папа, мама, я - не очень спортивная семья) потрясающее
15 июля Сергей организовал для нашей семьи (папа, мама, я - не очень спортивная семья) потрясающее
15 июля Сергей организовал для нашей семьи (папа, мама, я - не очень спортивная семья) потрясающее
15 июля Сергей организовал для нашей семьи (папа, мама, я - не очень спортивная семья) потрясающее
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Анна
Вулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейся на каждом шаге вверх, преодоление себя (ведь мы совсем неспортивная семья), наш замечательный гид,
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организатор экскурсии Андрей, который в нас верил больше, чем мы сами в себя, знающий про вулканы всё, обладающий хорошим чувством юмора - море положительных эмоций от одной экскурсии))) Спасибо Андрею за день счастья!)))

Вулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейся
Вулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейся
Вулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейся
Вулкан Горелый - наше самое яркое впечатление от посещения Камчатки! Красота кратера вулкана, виды местности, открывающейся
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В
Посетили Вилючинский перевал и вулкан Горелый. Повезло увидеть кратер на несколько минут, потому что стояла облачность. Сергей показывал отличные знания в вулканологии и отвечал на все вопросы. Единственное, нужно понимать,
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что подъем занимает много времени и сил – нужно быть готовым морально и физически. По питанию – порционный обед из второго блюда и чай после спуска с вулкана. На взгляд нашей группы, для целого дня активности этого маловато. В целом, конечно, впечатления и виды, которые могут открыться, стоят всех трудностей.

Посетили Вилючинский перевал и вулкан Горелый. Повезло увидеть кратер на несколько минут, потому что стояла облачность.
Посетили Вилючинский перевал и вулкан Горелый. Повезло увидеть кратер на несколько минут, потому что стояла облачность.
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