1 день

Прилет, музей, ужин-знакомство

Прилёт на Камчатку, в столицу края г. Петропавловск - Камчатский.

Трансфер встречает вас в аэропорту города Елизово и отвезет в один из лучших отелей города.

После заселения обед и отдых.

Сегодня в качестве знакомства мы посетим шикарный интерактивный музей Вулканариум

Экспозиция музея Вулканариум включает в себя образцы горных пород, уникальные действующие физические модели лавовых потоков, передающие необычную атмосферу природных чудес Камчатки.

Вы узнаете все о вулканах с научной стороны прежде, чем увидите их вживую!

Вечером для вас будет забронирован ресторан для вкусного ужина и знакомства

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