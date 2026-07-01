Описание тура
В объятиях манящей и чарующей Камчатки у берегов Тихого океана и в окружении величественных вулканов.
Мы уже спланировали твоё идеальное и незабываемое путешествие по Камчатке!
- Пикник на тихом океане
- Горячие источники
- Киты, сивучи, морские котики, касатки
- Прогулка на корабле по океану
- Дачные источники
- Обед у подножья вулкана
- Крабы, красная икра, морские деликатесы
- Пляж с черным вулканическим песком
- Множество вулканов
- Рафтинг
- Восхождение на вулкан Горелый
- Рыбалка в океане и горной реке
Программа тура по дням
Прилет, музей, ужин-знакомство
Прилёт на Камчатку, в столицу края г. Петропавловск - Камчатский.
Трансфер встречает вас в аэропорту города Елизово и отвезет в один из лучших отелей города.
После заселения обед и отдых.
Сегодня в качестве знакомства мы посетим шикарный интерактивный музей Вулканариум
Экспозиция музея Вулканариум включает в себя образцы горных пород, уникальные действующие физические модели лавовых потоков, передающие необычную атмосферу природных чудес Камчатки.
Вы узнаете все о вулканах с научной стороны прежде, чем увидите их вживую!
Вечером для вас будет забронирован ресторан для вкусного ужина и знакомства
Круиз по Тихому океану, рыбалка
Сегодня нас ждёт круиз на комфортабельном катере по Тихому океану в бухту Русская, с несколькими остановками в открытом океане.
И самое Главное, нас ждет встреча с самыми большими обитателями морей и океанов Киты и Косатки, Сивучи.
Подходит время стать Рыбаком Камчатки и оценить глубоководную рыбалку, все снасти для нас уже готовы.
Все наши гости ловят рыбу, даже те, кто рыбачит в первый раз в жизни!
И у вас тоже получится!)
В программе круиза нас ждут свежевыловленные крабы, рыба, уха и другие гастрономические деликатесы.
Восхождение на гору, пикник у подножия вулкана
Сегодня у нас будет переезд на внедорожниках к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
Восхождение на гору Верблюд.
Со скалистой вершины открывается завораживающий вид на Авачинский, Корякский и Жупановский вулканы. В ясную погоду можно увидеть 7 вулканов вокруг.
Подножие вулканов является местом обитания евражек и сусликов. Евражки любопытные, милые и доверчивые. Ваши фото с данной локации будут шикарны.
В данной экскурсии Вас ждет вкусный камчатский обед на свежем воздухе, в окружении вулканов и дикой природы.
Сплав по реке, рыбалка, горячие источники
Сегодня у нас будет сплав по реке и рыбалка! Поймать возможно: гольца, кижуча, кету, горбушу, микижу.
По пути следования открываются изумительные пейзажи. Здесь берет свое начало Срединный хребет. Будет возможность полюбоваться камчатским высокотравьем, причудливыми скалистыми берегами, небольшими полянками ириса и стройными березами.
По пути можно набрать грибов и ягоды, понаблюдать за чайками и дикими утками, а также большая вероятность увидеть медведей и белоплечих орланов.
Вам не нужно будет принимать участия в управление рафтом, с этим прекрасно справится наша команда.
Прогулка по реке будет спокойная, не экстремальная.
После экспедиции нас ждёт вкусный камчатский обед.
Завершим нашу экскурсию горячими источниками и прогулкой на свежем воздухе
Восхождение на вулкан, мини-долина гейзеров
Сегодняшний день мы посвятим сразу 2 шикарным и популярным локациям Камчатки:
Восхождение на вулкан вулкан Горелый и Дачные источники (мини Долина Гейзеров)
Вулкан Горелый — действующий и безумно зрелищный вулкан в южной части полуострова Камчатка. Это одно из самых больших геотермальных месторождений в мире.
С вершины вулкана открывается потрясающий вид на другие вершины. А в ясную погоду вы увидите голубое озеро прямо в жерле вулкана.
Дачные источники - уникальное место, которое нужно посетить каждому, ведь именно здесь проявляется активность Мутновского вулкана, а это фумарольные поля, горячие термальные источники, парящие скважины.
Этот природный объект называют Малой долиной гейзеров и причина этому - раскаленный газ, который выходит из трещин в земле и проходит сквозь холодные ручьи, создавая эффект бурления.
Вы точно никогда не видели такого в жизни!
Халактырский пляж, пикник, гор. источники
Сегодня мы посетим знаковую и шикарную локацию Камчатки.
Халактырский пляж с черным вулканическим песком, омываемый Тихим океаном.
Тихий океан это огромные волны, морской ветер, скалы, ягодники и заросли кедрача, все это привлекает туристов и заставляет возвращаться снова и снова слушать шум волны и любоваться фантастическими видами Тихого океана. . с шумным характером.
Бери купальники, потому что нельзя упустить возможность искупаться в Тихом океане!
В данном путешествии нас ждет вкуснейший горячий обед, морские деликатесы, икра, краб, рыбка, бутылочка игристого.
Далее нас ждёт расслабление в горячих ваннах местных термальных вод, которые так полезны для здоровья и помогают перезагрузиться от городской суеты
Покупка сувениров, вылет домой
Высыпаемся, вкусно завтракаем
Утром вы можете приобрести морские деликатесы себе и друзьям, мы подскажем лучшее место.
Выселяемся из отеля и выезжаем в аэропорт.
Если у вас вылет вечером, вы можете оставить чемодан в отеле и поехать на смотровую города, чтобы увидеть бухту и сам город с высоты птичего полета.
Счастливые, воодушевленные, полны незабываемых эмоций и впечатлений мы везем домой свое шикарное настроение, несчетное количество новых историй и воспоминаний
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельное проживание, двухместное размещение
- Завтраки в отеле
- Обеды во время экскурсий
- Опытные гиды - проводники на протяжении всех маршрутов
- Трансферы на высокопроходимом авто по маршруту на все время тура
- Снаряжение для рыбалки в морском круизе
- Катер с командой по Тихому Океану и рыбалка
- Трекинговое снаряжение (трекинговые палки, хобы, дождевики) на протяжении всех маршрутов
- Однодневный сплав по реке и рыбалка
- Пикник на Тихом океане с красной икрой, крабом и игристым
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до г. Петропавловск Камчатский и обратно
- Ужины
О чём нужно знать до поездки
С собой необходимо взять:
трекинговую обувь
непродуваемую куртку и штаны
удобную обычную обувь
Более подробную информацию пришлем в памятке после бронирования тура
Пожелания к путешественнику
Мы приглашаем в тур позитивных, открытых, любознательных людей, которые любят природу, пешие прогулки и новые знакомства