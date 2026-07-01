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Камчатка: вулканы, океан, рафтинг, рыбалка, восхождения

Самый насыщенный комфорт-тур по Камчатке. Включено всё, что ты мечтал увидеть в этом регионе
Камчатка: вулканы, океан, рафтинг, рыбалка, восхожденияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Камчатка: вулканы, океан, рафтинг, рыбалка, восхожденияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Камчатка: вулканы, океан, рафтинг, рыбалка, восхожденияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В объятиях манящей и чарующей Камчатки у берегов Тихого океана и в окружении величественных вулканов.

Мы уже спланировали твоё идеальное и незабываемое путешествие по Камчатке!

  • Пикник на тихом океане
  • Горячие источники
  • Киты, сивучи, морские котики, касатки
  • Прогулка на корабле по океану
  • Дачные источники
  • Обед у подножья вулкана
  • Крабы, красная икра, морские деликатесы
  • Пляж с черным вулканическим песком
  • Множество вулканов
  • Рафтинг
  • Восхождение на вулкан Горелый
  • Рыбалка в океане и горной реке

Программа тура по дням

1 день

Прилет, музей, ужин-знакомство

Прилёт на Камчатку, в столицу края г. Петропавловск - Камчатский.

Трансфер встречает вас в аэропорту города Елизово и отвезет в один из лучших отелей города.

После заселения обед и отдых.
Сегодня в качестве знакомства мы посетим шикарный интерактивный музей Вулканариум

Экспозиция музея Вулканариум включает в себя образцы горных пород, уникальные действующие физические модели лавовых потоков, передающие необычную атмосферу природных чудес Камчатки.

Вы узнаете все о вулканах с научной стороны прежде, чем увидите их вживую!

Вечером для вас будет забронирован ресторан для вкусного ужина и знакомства

Прилет, музей, ужин-знакомствоПрилет, музей, ужин-знакомствоПрилет, музей, ужин-знакомство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Круиз по Тихому океану, рыбалка

Сегодня нас ждёт круиз на комфортабельном катере по Тихому океану в бухту Русская, с несколькими остановками в открытом океане.

И самое Главное, нас ждет встреча с самыми большими обитателями морей и океанов Киты и Косатки, Сивучи.

Подходит время стать Рыбаком Камчатки и оценить глубоководную рыбалку, все снасти для нас уже готовы.

Все наши гости ловят рыбу, даже те, кто рыбачит в первый раз в жизни!

И у вас тоже получится!)

В программе круиза нас ждут свежевыловленные крабы, рыба, уха и другие гастрономические деликатесы.

Круиз по Тихому океану, рыбалкаКруиз по Тихому океану, рыбалкаКруиз по Тихому океану, рыбалка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Восхождение на гору, пикник у подножия вулкана

Сегодня у нас будет переезд на внедорожниках к подножию Авачинского и Корякского вулканов.

Восхождение на гору Верблюд.
Со скалистой вершины открывается завораживающий вид на Авачинский, Корякский и Жупановский вулканы. В ясную погоду можно увидеть 7 вулканов вокруг.

Подножие вулканов является местом обитания евражек и сусликов. Евражки любопытные, милые и доверчивые. Ваши фото с данной локации будут шикарны.

В данной экскурсии Вас ждет вкусный камчатский обед на свежем воздухе, в окружении вулканов и дикой природы.

Восхождение на гору, пикник у подножия вулканаВосхождение на гору, пикник у подножия вулканаВосхождение на гору, пикник у подножия вулкана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сплав по реке, рыбалка, горячие источники

Сегодня у нас будет сплав по реке и рыбалка! Поймать возможно: гольца, кижуча, кету, горбушу, микижу.

По пути следования открываются изумительные пейзажи. Здесь берет свое начало Срединный хребет. Будет возможность полюбоваться камчатским высокотравьем, причудливыми скалистыми берегами, небольшими полянками ириса и стройными березами.

По пути можно набрать грибов и ягоды, понаблюдать за чайками и дикими утками, а также большая вероятность увидеть медведей и белоплечих орланов.

Вам не нужно будет принимать участия в управление рафтом, с этим прекрасно справится наша команда.

Прогулка по реке будет спокойная, не экстремальная.

После экспедиции нас ждёт вкусный камчатский обед.

Завершим нашу экскурсию горячими источниками и прогулкой на свежем воздухе

Сплав по реке, рыбалка, горячие источникиСплав по реке, рыбалка, горячие источникиСплав по реке, рыбалка, горячие источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Восхождение на вулкан, мини-долина гейзеров

Сегодняшний день мы посвятим сразу 2 шикарным и популярным локациям Камчатки:

Восхождение на вулкан вулкан Горелый и Дачные источники (мини Долина Гейзеров)

Вулкан Горелый — действующий и безумно зрелищный вулкан в южной части полуострова Камчатка. Это одно из самых больших геотермальных месторождений в мире.

С вершины вулкана открывается потрясающий вид на другие вершины. А в ясную погоду вы увидите голубое озеро прямо в жерле вулкана.

Дачные источники - уникальное место, которое нужно посетить каждому, ведь именно здесь проявляется активность Мутновского вулкана, а это фумарольные поля, горячие термальные источники, парящие скважины.

Этот природный объект называют Малой долиной гейзеров и причина этому - раскаленный газ, который выходит из трещин в земле и проходит сквозь холодные ручьи, создавая эффект бурления.

Вы точно никогда не видели такого в жизни!

Восхождение на вулкан, мини-долина гейзеровВосхождение на вулкан, мини-долина гейзеровВосхождение на вулкан, мини-долина гейзеров
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Халактырский пляж, пикник, гор. источники

Сегодня мы посетим знаковую и шикарную локацию Камчатки.

Халактырский пляж с черным вулканическим песком, омываемый Тихим океаном.

Тихий океан это огромные волны, морской ветер, скалы, ягодники и заросли кедрача, все это привлекает туристов и заставляет возвращаться снова и снова слушать шум волны и любоваться фантастическими видами Тихого океана. . с шумным характером.

Бери купальники, потому что нельзя упустить возможность искупаться в Тихом океане!

В данном путешествии нас ждет вкуснейший горячий обед, морские деликатесы, икра, краб, рыбка, бутылочка игристого.

Далее нас ждёт расслабление в горячих ваннах местных термальных вод, которые так полезны для здоровья и помогают перезагрузиться от городской суеты

Халактырский пляж, пикник, гор. источникиХалактырский пляж, пикник, гор. источникиХалактырский пляж, пикник, гор. источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Покупка сувениров, вылет домой

Высыпаемся, вкусно завтракаем

Утром вы можете приобрести морские деликатесы себе и друзьям, мы подскажем лучшее место.

Выселяемся из отеля и выезжаем в аэропорт.
Если у вас вылет вечером, вы можете оставить чемодан в отеле и поехать на смотровую города, чтобы увидеть бухту и сам город с высоты птичего полета.

Счастливые, воодушевленные, полны незабываемых эмоций и впечатлений мы везем домой свое шикарное настроение, несчетное количество новых историй и воспоминаний

Покупка сувениров, вылет домойПокупка сувениров, вылет домойПокупка сувениров, вылет домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельное проживание, двухместное размещение
  • Завтраки в отеле
  • Обеды во время экскурсий
  • Опытные гиды - проводники на протяжении всех маршрутов
  • Трансферы на высокопроходимом авто по маршруту на все время тура
  • Снаряжение для рыбалки в морском круизе
  • Катер с командой по Тихому Океану и рыбалка
  • Трекинговое снаряжение (трекинговые палки, хобы, дождевики) на протяжении всех маршрутов
  • Однодневный сплав по реке и рыбалка
  • Пикник на Тихом океане с красной икрой, крабом и игристым
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города до г. Петропавловск Камчатский и обратно
  • Ужины
О чём нужно знать до поездки

С собой необходимо взять:

трекинговую обувь

непродуваемую куртку и штаны

удобную обычную обувь

Более подробную информацию пришлем в памятке после бронирования тура

Пожелания к путешественнику

Мы приглашаем в тур позитивных, открытых, любознательных людей, которые любят природу, пешие прогулки и новые знакомства

Визы
Виза не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Катя!) Мы еще не знакомы, но у нас уже есть как минимум один общий интерес - это страсть к путешествиям! Я посетила 30 стран за последние 6 лет, и
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точно знаю как превратить любую поездку в насыщенное и незабываемое приключение. Авторскими турами я занимаюсь более 4х лет и за это время свозила в туры более 2000 человек! Только представь, как это много) Чем я могу гордиться? Однозначно могу сказать - моей великолепной командой гидов! Каждый гид, с которым я работаю, настоящий профессионал своего дела, преданный и ответственный человек. А еще они очень веселые, заботливые и преданные своему делу. У меня есть свой клуб путешественников, в который попадает каждый, кто был в одном из наших туров. Девиз нашего клуба -"Праздновать жизнь и путешествовать"! С нашими путешественниками мы встречаемся в разных городах, встречаемся в новых путешествиях и продолжаем дружеское общение. Я организовываю туры по следующим направлениям: Дагестан Алтай Камчатка Байкал Турция Грузия Бали Териберка Выбирай, в какое путешествие хочешь отправиться с нашей командой?)

Тур входит в следующие категории Камчатки

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