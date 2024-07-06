Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Авторский тур на Камчатке

Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке

Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Ближайшие даты:
6
июл
13
июл
20
июл
27
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет84 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Самое интересное на Камчатке — это, конечно же, вулканы! И вы увидите их с разных сторон и даже поднимитесь на один из них — действующий вулкан Плоский Толбачик (3140 м). Пейзажи здесь просто невероятные и напоминают другую планету — здесь даже испытывали первые советские луноходы. Вы увидите застывшие лавовые потоки, причудливые пещеры и напоминающие разные рисунки трещины. А во второй половине путешествия устроим сплав по реке Быстрая и расслабимся в горячих источниках.

Организационные детали

На природе может быть много комаров, обязательно возьмите с собой защитные средства и спреи.

Проживание. 8 ночей проведем в палатках и 5 ночей в гостиницах, базах отдыха и хостелах (гостевой дом в Козыревске — двухместное размещение; база отдыха 47 км — деревянные домики по типу детского лагеря, есть бассейн с горячей водой и комната с радоновой ванной; в Петропавловске-Камчатском — хостел). Палатки мы предоставляем (вам нужно будет только взять свой спальник и коврик).

Питание. Трехразовое питание во время похода включено в программу. Это вкусная походная еда на костре. Мы не берём с собой банки тушёнки, а заменяем ее самодельным сушеным фаршем. На первые 6 дней продукты раздаем на старте — это около 3-5 кг на человека. На последние дни будет заброска продуктов. Еда в столовых и кафе до и после похода — за свой счёт.

Уровень сложности. Средний — специальных навыков не требуется, но нужно обладать хорошей физической подготовкой. Пройдем 57 км под рюкзаком (за 5 дней) и 44 км без рюкзака (за 3 дня).

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Тихим океаном

Встречаемся в аэропорту Елизово и едем на побережье Тихого океана на Халактырский пляж. При желании можно искупаться (только стоит учитывать, что вода довольно холодная — максимум +8 +10). Сегодня не будем никуда спешить — у вас будет время на то, чтобы перестроиться на местное время и отдохнуть.

Разобьем палаточный лагерь, поужинаем, устроим посиделки возле костра и познакомимся.

Первая встреча с Тихим океаномПервая встреча с Тихим океаном
2 день

Дорога до Козыревска и вкуснейшие пирожки

Встретим рассвет на берегу Тихого океана, позавтракаем, соберем лагерь и поедем в поселке Козыревск — это 470 км по гравийной дороге. Путь неблизкий — около 10-12 часов, но у нас будут остановки. Например, в поселке Сокоч, который славится своими вкуснейшими пирожками с самыми разными начинками.

Затем будет остановка в Мильково — здесь пообедаем в знаменитой столовой «Таёжная», которая переносит в атмосферу СССР. Вечером доберемся до Козыревска и разместимся в гостевом доме. Там нас будет ждать натопленная баня и сытный ужин.

Дорога до Козыревска и вкуснейшие пирожки
3 день

Мертвый лес

После завтрака выезжаем на внедорожниках на сопку Клешня. Дорога туда — это настоящий аттракцион — приготовьтесь к буграм и кочкам! В пути мы проведем около 5 часов (78 км), будем ехать вдоль лавового потока 2012-2013 годов.

Вы увидите «Мертвый лес», где в 1975 году деревья так быстро завалило пеплом, что они не успели сгореть — до сих пор стоят безжизненные, но красивые, а через них уже начинают прорастать свежие мхи и кустарники — впечатляющее зрелище!

Затем посетим конус Горшкова (Северный прорыв). Здесь было извержение в 1975 году, но до сих пор можно найти места с выходом горячего воздуха — легко может загореться сухая палка. Поищем редкие разноцветные камушки, сделаем эффектные фотографии и насладимся фантастическими пейзажами.

Вечером доберемся до сопки Клешня и установим там палаточный лагерь (это популярная обустроенная стоянка). Поужинаем и отдохнем перед завтрашним восхождением.

Мертвый лесМертвый лесМертвый лес
4 день

Восхождение на вулкан Плоский Толбачик

Встаем, завтракаем и выдвигаемся в путь — на Плоский Толбачик. Дорога вверх занимает 5-6 часов — это пологая и длинная тропа. Только в конце может ощущаться набор высоты и возможна «горняшка».

На вершине вы увидите огромный двухкилометровый кратер, 500 метров глубиной с обрывистыми вовнутрь стенами. Если погода будет ясная, сможем разглядеть вулканы Ключевской группы и Толбачинский дол. Возле кратера устроим привал, перекусим, пофотографируемся и пойдем обратно в лагерь. Там нас будет ждать праздничный походный ужин.

Восхождение на вулкан Плоский ТолбачикВосхождение на вулкан Плоский Толбачик
5 день

Дорога до базы Толуд

Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся в путь. Наша цель — дойти до базы «Толуд» — это 10 км пешком по тропе. База — это небольшой обветшалый домик. Ночевать там мы не будем, но оставим внутри продукты, чтобы их не стащили евражки — их здесь много и они очень любят что-нибудь погрызть.

Отдохнем, скинем лишние вещи в домик и пройдем еще 10 км до живописного водопада в овраге. Там перекусим, наберем воду и поставим лагерь у подножия вулканов.

Дорога до базы ТолудДорога до базы ТолудДорога до базы Толуд
6 день

К вулкану Удина и роднику

Сегодня у нас будет длинный и непростой переход. Позавтракаем, соберем палатки и пойдем по травянистым полям вдоль реки. Устроим привал у Родника у подножия вулкана Большая Удина (2921 м) и пообедаем. В роднике очень вкусная вода — это прибавит сил.

После обеда доберемся до перевала Толуд и продолжим путь по гребням вулкана Плоский Толбачик. В этих местах возможен брод. Еще здесь обитают медведи, так что стоит быть осторожнее и соблюдать технику безопасности — инструктор расскажет, что делать. Еще здесь много комаров — обязательно берите с собой защитные средства.

На ночь остановимся в районе перевала Толуд, поужинаем и отдохнем.

К вулкану Удина и родникуК вулкану Удина и роднику
7 день

Застывшие потоки лавы и Марсово поле

Встаем, завтракаем, собираем палатки и выдвигаемся дальше — на перевал Толбачинский (1503 м). Подъём несложный и довольно короткий. А какая красота открывается сверху! Это стоит того, чтобы идти! От перевала доберемся до стоянки Марсово поле (8 км пешком). По пути увидим потоки застывшей лавы и вдоволь нафотографируемся. Разобьем палатки недалеко от источника с водой, приготовим ужин на газовых горелках и будем отдыхать до завтра.

Застывшие потоки лавы и Марсово полеЗастывшие потоки лавы и Марсово поле
8 день

Путешествие на гребень вулкана Овальная Зимина

Сегодня у нас дневка — мы оставляем рюкзаки и вещи в лагере, а сами после завтрака налегке идем на гребень вулкана Овальная Зимина на высоту около 1700 метров. Подъем недолгий, а виды вокруг просто фантастические! Найдём установленные приборы сейсмологов, которые следят за движением земной коры, и увидим вулканы Ключевской группы с очень красивого ракурса.

Также полюбуемся кратером Юпитер и пройдем по его кромке — это невероятное ощущение! В живописном месте устроим перекус и пофотографируемся, а потом вернемся обратно в лагерь и поужинаем.

Путешествие на гребень вулкана Овальная Зимина
9 день

Бараньи скалы, поляна Эдельвейсов и фотосессия с вулканами

Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся к Бараньим скалам. Нас ждет 15-километровое путешествие по высокогорной тундре вниз вдоль берега реки. Это несложная и почти плоская дорога.

Обойдём подземный лавовый городок черношапочных сурков — тарбаганов. Они не такие любопытные, как евражки, с рук не едят, но пофотографироваться тоже любят. Остановимся недалеко от горы Поленница, которая состоит из базальтовых столбов. Выжатый в этом месте массив магмы при остывании раскололся на мелкие столбики пятиугольного сечения. В результате образовались груды необычных блоков-кирпичей, словно специально изготовленных для строительных целей.

Потом остановимся у родника и перекусим, а дальше дойдем до каньона реки Студеной с шикарными видами. Если внутри не будет воды, то пройдем по каньону. Затем доберемся до стоянки, разожжем костер и поедим. А еще устроим фотосессию с вулканами — их здесь много!

Вечером можно прогуляться к поляне Эдельвейсов и красивому скальному обрыву.

Бараньи скалы, поляна Эдельвейсов и фотосессия с вулканами
10 день

Бассейн и радоновые ванны на базе 47 км

Завтракаем, собираем лагерь и возвращаемся в цивилизацию. Нас ждет небольшой 8-километровый переход, после чего нас заберут внедорожники и отвезут в поселок Козыревск. По пути сделаем остановку у озера, в котором отражается Толбачик, и еще раз полюбуемся вулканами.

В поселке купим мороженое и хлеб и отправимся на базу отдыха 47 км. Там можно будет сходить в бассейн и принять радоновые ванны. Отдохнем, поужинаем и переночуем в домиках.

Бассейн и радоновые ванны на базе 47 кмБассейн и радоновые ванны на базе 47 км
11 день

Сплав по горной реке

Сегодня вас ждет захватывающее экстремальное путешествие — рафтинг! Сплавимся по горной реке Быстрая в поселке Эссо. 32 километра впечатлений и удовольствия! Река довольно быстрая — течение 8-10 км в час, так что это отличный аттракцион среди живописных пейзажей.

Вечером вернемся в поселок Эссо, разместимся в гостинице с горячим бассейном под открытым небом.

Сплав по горной реке
12 день

Отдых в поселке Эссо

День отдыха. Будем гулять по поселку Эссо — это маленькая Швейцария с высоченными соснами и очень чистым воздухом. Здесь находится один из лучших краеведческих музеев на Камчатке — обязательно туда заглянем.

После обеда посетим питомник собак, которые участвуют в гонке «Берингия». Еще зайдем в визит-центр и искупаемся в огромном бассейне.

Отдых в поселке Эссо
13 день

Возвращение в цивилизацию - Петропавловск-Камчатский

Сегодня нас ждет долгая дорога — возвращаемся в Петропавловск-Камчатский. Преодолеем 520 км по гравийке, остановимся на обед в поселке Мильково, а потом закупимся пирожками в Сокочах. Вечером доедем до города, заселимся в хостел, приведем себя в порядок после похода и пойдем праздновать в кафе. Устроим заключительные душевные посиделки, где поделимся впечатлениями от похода и обменяемся контактами.

14 день

За рыбой и домой

Наше путешествие подходит к концу — собираем вещи и отправляемся в аэропорт. По пути заедем на рынок за сувенирами, икрой и рыбой. Сделаем фотографию у знаменитого знака «Здесь начинается Россия», а потом расстанемся в аэропорту. До новых встреч!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание на маршруте
  • Все переезды по Камчатке: аэропорт-поход-аэропорт
  • Баллоны от медведей, фальшфейеры, газовые баллоны
  • Разрешение на посещение Природного парка
  • Спутниковый телефон
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газовые горелки, ветрозащитный заборчик, посуда)
  • Экологические взносы
  • Аренда столовой у сопки Клешня на случай плохой погоды
  • Купание в горячих источниках на базе 47 км, а также проживание на этой базе отдыха
  • Сплав по реке Быстрая в поселке Эссо
  • Посещение краеведческого музея в поселке Эссо
  • Экскурсия по питомнику ездовых собак в поселке Эссо
  • Размещение в гостевом доме в поселке Эссо (2 ночи)
  • Проживание в хостеле перед аэропортом (1 ночь)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, коврик
  • Питание в дороге, в городе, в хостеле (столовые, кафе)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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