Описание

Самое интересное на Камчатке — это, конечно же, вулканы! И вы увидите их с разных сторон и даже поднимитесь на один из них — действующий вулкан Плоский Толбачик (3140 м). Пейзажи здесь просто невероятные и напоминают другую планету — здесь даже испытывали первые советские луноходы. Вы увидите застывшие лавовые потоки, причудливые пещеры и напоминающие разные рисунки трещины. А во второй половине путешествия устроим сплав по реке Быстрая и расслабимся в горячих источниках.

Организационные детали

На природе может быть много комаров, обязательно возьмите с собой защитные средства и спреи.