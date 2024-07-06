Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
июл
июл
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|84 000 ₽
Описание
Самое интересное на Камчатке — это, конечно же, вулканы! И вы увидите их с разных сторон и даже поднимитесь на один из них — действующий вулкан Плоский Толбачик (3140 м). Пейзажи здесь просто невероятные и напоминают другую планету — здесь даже испытывали первые советские луноходы. Вы увидите застывшие лавовые потоки, причудливые пещеры и напоминающие разные рисунки трещины. А во второй половине путешествия устроим сплав по реке Быстрая и расслабимся в горячих источниках.
Организационные детали
На природе может быть много комаров, обязательно возьмите с собой защитные средства и спреи.
Проживание. 8 ночей проведем в палатках и 5 ночей в гостиницах, базах отдыха и хостелах (гостевой дом в Козыревске — двухместное размещение; база отдыха 47 км — деревянные домики по типу детского лагеря, есть бассейн с горячей водой и комната с радоновой ванной; в Петропавловске-Камчатском — хостел). Палатки мы предоставляем (вам нужно будет только взять свой спальник и коврик).
Питание. Трехразовое питание во время похода включено в программу. Это вкусная походная еда на костре. Мы не берём с собой банки тушёнки, а заменяем ее самодельным сушеным фаршем. На первые 6 дней продукты раздаем на старте — это около 3-5 кг на человека. На последние дни будет заброска продуктов. Еда в столовых и кафе до и после похода — за свой счёт.
Уровень сложности. Средний — специальных навыков не требуется, но нужно обладать хорошей физической подготовкой. Пройдем 57 км под рюкзаком (за 5 дней) и 44 км без рюкзака (за 3 дня).
Программа тура по дням
Первая встреча с Тихим океаном
Встречаемся в аэропорту Елизово и едем на побережье Тихого океана на Халактырский пляж. При желании можно искупаться (только стоит учитывать, что вода довольно холодная — максимум +8 +10). Сегодня не будем никуда спешить — у вас будет время на то, чтобы перестроиться на местное время и отдохнуть.
Разобьем палаточный лагерь, поужинаем, устроим посиделки возле костра и познакомимся.
Дорога до Козыревска и вкуснейшие пирожки
Встретим рассвет на берегу Тихого океана, позавтракаем, соберем лагерь и поедем в поселке Козыревск — это 470 км по гравийной дороге. Путь неблизкий — около 10-12 часов, но у нас будут остановки. Например, в поселке Сокоч, который славится своими вкуснейшими пирожками с самыми разными начинками.
Затем будет остановка в Мильково — здесь пообедаем в знаменитой столовой «Таёжная», которая переносит в атмосферу СССР. Вечером доберемся до Козыревска и разместимся в гостевом доме. Там нас будет ждать натопленная баня и сытный ужин.
Мертвый лес
После завтрака выезжаем на внедорожниках на сопку Клешня. Дорога туда — это настоящий аттракцион — приготовьтесь к буграм и кочкам! В пути мы проведем около 5 часов (78 км), будем ехать вдоль лавового потока 2012-2013 годов.
Вы увидите «Мертвый лес», где в 1975 году деревья так быстро завалило пеплом, что они не успели сгореть — до сих пор стоят безжизненные, но красивые, а через них уже начинают прорастать свежие мхи и кустарники — впечатляющее зрелище!
Затем посетим конус Горшкова (Северный прорыв). Здесь было извержение в 1975 году, но до сих пор можно найти места с выходом горячего воздуха — легко может загореться сухая палка. Поищем редкие разноцветные камушки, сделаем эффектные фотографии и насладимся фантастическими пейзажами.
Вечером доберемся до сопки Клешня и установим там палаточный лагерь (это популярная обустроенная стоянка). Поужинаем и отдохнем перед завтрашним восхождением.
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик
Встаем, завтракаем и выдвигаемся в путь — на Плоский Толбачик. Дорога вверх занимает 5-6 часов — это пологая и длинная тропа. Только в конце может ощущаться набор высоты и возможна «горняшка».
На вершине вы увидите огромный двухкилометровый кратер, 500 метров глубиной с обрывистыми вовнутрь стенами. Если погода будет ясная, сможем разглядеть вулканы Ключевской группы и Толбачинский дол. Возле кратера устроим привал, перекусим, пофотографируемся и пойдем обратно в лагерь. Там нас будет ждать праздничный походный ужин.
Дорога до базы Толуд
Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся в путь. Наша цель — дойти до базы «Толуд» — это 10 км пешком по тропе. База — это небольшой обветшалый домик. Ночевать там мы не будем, но оставим внутри продукты, чтобы их не стащили евражки — их здесь много и они очень любят что-нибудь погрызть.
Отдохнем, скинем лишние вещи в домик и пройдем еще 10 км до живописного водопада в овраге. Там перекусим, наберем воду и поставим лагерь у подножия вулканов.
К вулкану Удина и роднику
Сегодня у нас будет длинный и непростой переход. Позавтракаем, соберем палатки и пойдем по травянистым полям вдоль реки. Устроим привал у Родника у подножия вулкана Большая Удина (2921 м) и пообедаем. В роднике очень вкусная вода — это прибавит сил.
После обеда доберемся до перевала Толуд и продолжим путь по гребням вулкана Плоский Толбачик. В этих местах возможен брод. Еще здесь обитают медведи, так что стоит быть осторожнее и соблюдать технику безопасности — инструктор расскажет, что делать. Еще здесь много комаров — обязательно берите с собой защитные средства.
На ночь остановимся в районе перевала Толуд, поужинаем и отдохнем.
Застывшие потоки лавы и Марсово поле
Встаем, завтракаем, собираем палатки и выдвигаемся дальше — на перевал Толбачинский (1503 м). Подъём несложный и довольно короткий. А какая красота открывается сверху! Это стоит того, чтобы идти! От перевала доберемся до стоянки Марсово поле (8 км пешком). По пути увидим потоки застывшей лавы и вдоволь нафотографируемся. Разобьем палатки недалеко от источника с водой, приготовим ужин на газовых горелках и будем отдыхать до завтра.
Путешествие на гребень вулкана Овальная Зимина
Сегодня у нас дневка — мы оставляем рюкзаки и вещи в лагере, а сами после завтрака налегке идем на гребень вулкана Овальная Зимина на высоту около 1700 метров. Подъем недолгий, а виды вокруг просто фантастические! Найдём установленные приборы сейсмологов, которые следят за движением земной коры, и увидим вулканы Ключевской группы с очень красивого ракурса.
Также полюбуемся кратером Юпитер и пройдем по его кромке — это невероятное ощущение! В живописном месте устроим перекус и пофотографируемся, а потом вернемся обратно в лагерь и поужинаем.
Бараньи скалы, поляна Эдельвейсов и фотосессия с вулканами
Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся к Бараньим скалам. Нас ждет 15-километровое путешествие по высокогорной тундре вниз вдоль берега реки. Это несложная и почти плоская дорога.
Обойдём подземный лавовый городок черношапочных сурков — тарбаганов. Они не такие любопытные, как евражки, с рук не едят, но пофотографироваться тоже любят. Остановимся недалеко от горы Поленница, которая состоит из базальтовых столбов. Выжатый в этом месте массив магмы при остывании раскололся на мелкие столбики пятиугольного сечения. В результате образовались груды необычных блоков-кирпичей, словно специально изготовленных для строительных целей.
Потом остановимся у родника и перекусим, а дальше дойдем до каньона реки Студеной с шикарными видами. Если внутри не будет воды, то пройдем по каньону. Затем доберемся до стоянки, разожжем костер и поедим. А еще устроим фотосессию с вулканами — их здесь много!
Вечером можно прогуляться к поляне Эдельвейсов и красивому скальному обрыву.
Бассейн и радоновые ванны на базе 47 км
Завтракаем, собираем лагерь и возвращаемся в цивилизацию. Нас ждет небольшой 8-километровый переход, после чего нас заберут внедорожники и отвезут в поселок Козыревск. По пути сделаем остановку у озера, в котором отражается Толбачик, и еще раз полюбуемся вулканами.
В поселке купим мороженое и хлеб и отправимся на базу отдыха 47 км. Там можно будет сходить в бассейн и принять радоновые ванны. Отдохнем, поужинаем и переночуем в домиках.
Сплав по горной реке
Сегодня вас ждет захватывающее экстремальное путешествие — рафтинг! Сплавимся по горной реке Быстрая в поселке Эссо. 32 километра впечатлений и удовольствия! Река довольно быстрая — течение 8-10 км в час, так что это отличный аттракцион среди живописных пейзажей.
Вечером вернемся в поселок Эссо, разместимся в гостинице с горячим бассейном под открытым небом.
Отдых в поселке Эссо
День отдыха. Будем гулять по поселку Эссо — это маленькая Швейцария с высоченными соснами и очень чистым воздухом. Здесь находится один из лучших краеведческих музеев на Камчатке — обязательно туда заглянем.
После обеда посетим питомник собак, которые участвуют в гонке «Берингия». Еще зайдем в визит-центр и искупаемся в огромном бассейне.
Возвращение в цивилизацию - Петропавловск-Камчатский
Сегодня нас ждет долгая дорога — возвращаемся в Петропавловск-Камчатский. Преодолеем 520 км по гравийке, остановимся на обед в поселке Мильково, а потом закупимся пирожками в Сокочах. Вечером доедем до города, заселимся в хостел, приведем себя в порядок после похода и пойдем праздновать в кафе. Устроим заключительные душевные посиделки, где поделимся впечатлениями от похода и обменяемся контактами.
За рыбой и домой
Наше путешествие подходит к концу — собираем вещи и отправляемся в аэропорт. По пути заедем на рынок за сувенирами, икрой и рыбой. Сделаем фотографию у знаменитого знака «Здесь начинается Россия», а потом расстанемся в аэропорту. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание на маршруте
- Все переезды по Камчатке: аэропорт-поход-аэропорт
- Баллоны от медведей, фальшфейеры, газовые баллоны
- Разрешение на посещение Природного парка
- Спутниковый телефон
- Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газовые горелки, ветрозащитный заборчик, посуда)
- Экологические взносы
- Аренда столовой у сопки Клешня на случай плохой погоды
- Купание в горячих источниках на базе 47 км, а также проживание на этой базе отдыха
- Сплав по реке Быстрая в поселке Эссо
- Посещение краеведческого музея в поселке Эссо
- Экскурсия по питомнику ездовых собак в поселке Эссо
- Размещение в гостевом доме в поселке Эссо (2 ночи)
- Проживание в хостеле перед аэропортом (1 ночь)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, коврик
- Питание в дороге, в городе, в хостеле (столовые, кафе)
- Медицинская страховка