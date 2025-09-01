На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
215 000 ₽ за человека
Океан эмоций и вкусов на Камчатке: вулканы, термы, морепродукты
Покорить Горелый, понежиться в горячих источниках, полакомиться крабами, икрой, красной рыбой и ухой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 12:00
18 сен в 12:00
212 000 ₽ за человека
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место...
8 сен в 08:00
13 сен в 08:00
40 000 ₽ за человека
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
2 сен в 08:00
6 сен в 08:00
44 900 ₽ за человека
На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
Покорить вулканы, выйти в океан, отдохнуть в источниках, полакомиться ухой из своего улова и крабами
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), вре...
31 авг в 10:00
14 сен в 10:00
155 000 ₽ за человека
Тур-приключение на Камчатке: главные места, треккинг и восхождение на вулкан
Взойти на вершину вулкана Горелый, погулять по Халактырскому пляжу, увидеть маяк и фумарольные поля
Начало: Аэропорт Елизово, 8:00
8 сен в 08:00
20 сен в 08:00
150 000 ₽ за человека
