-
10%
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, в течение дня в любое время
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
299 700 ₽
333 000 ₽ за человека
Камчатские удовольствия в мини-группе: природа, погружение в культуру и релакс в источниках
Посетить Эссо, покататься в собачьей упряжке и поехать на снегоходах к стойбищу оленеводов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, с 9:00, возмо...
18 фев в 09:00
25 фев в 09:00
205 555 ₽ за человека
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
11 июл в 08:00
18 июл в 08:00
107 999 ₽ за человека
Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
Подобраться к подножию Шивелуча и Анауна, отдохнуть в термах и бассейне, полакомиться деликатесами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
18 июн в 08:00
23 июн в 08:00
135 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вулкан Ключевская Сопка»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская;
- Камчатские удовольствия в мини-группе: природа, погружение в культуру и релакс в источниках;
- Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники;
- Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено).
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур на Камчатке в феврале 2026
Сейчас на Камчатке в категории "Вулкан Ключевская Сопка" можно забронировать 4 тура от 107 999 до 299 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур на Камчатке на 2026 год по теме «Вулкан Ключевская Сопка», 1 ⭐ отзыв, цены от 107999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель