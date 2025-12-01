Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Покорить неприступные вулканические хребты и зарядиться энергией в целебных природных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 8:00
2 авг в 08:00
16 авг в 08:00
69 000 ₽ за человека
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
11 июл в 08:00
18 июл в 08:00
97 200 ₽
107 999 ₽ за человека
Большой поход с рюкзаками и палатками по Камчатке: вулканы, Тихий океан, термы и альпийские луга
Взойти на вулкан Авачинский, пройти по лавовым полям, посидеть у костра и искупаться в источниках
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00-16:30
15 авг в 10:00
30 авг в 10:00
76 000 ₽ за человека
