Туда, где горы дышат огнём: сплав, восхождение и джиппинг в мини-группе
Подняться на вулкан, погулять по Мёртвому лесу, заглянуть в кратер и пройти по лавовой пещере
Мы предлагаем не просто поездку, а настоящее приключение на Камчатке! Вы почувствуете себя отважными восходителями, взбираясь на вершину вулкана Плоский Толбачик и конус Северный прорыв, из недр которого до сих читать дальшеуменьшить
пор исходит тепло.
Исследуете загадочный Мёртвый лес, где во время извержения была уничтожена вся растительность, и насладитесь марсианскими пейзажами.
А ещё сплавитесь на рафтах по реке Быстрая — море эмоций и впечатлений гарантировано! Опыт и специальная подготовка не понадобятся, наши инструкторы всё объяснят и всегда будут рядом, чтобы помочь. Будем передвигаться на комфортабельных внедорожниках и наслаждаться блюдами от повара.
Возможно начало прямо из аэропорта в случае прибытия на Камчатку до 11:00 в 1-й день. В случае более позднего прилёта необходимо прибыть на Камчатку за сутки. Мы заберём вас из вашей гостиницы по предварительной договорённости. В день возвращения (день 5) Вам необходимо забронировать гостиницу/квартиру/апартаменты по вашему желанию. Трансфер доставит вас по указанному адресу. Вылет из Елизово возможен не ранее, чем на следующий день после окончания путешествия.
Программа тура по дням
1 день
«Здесь начинается Россия», рыбный рынок, знаменитые пирожки
Встретимся в аэропорту и отправимся к памятнику «Здесь начинается Россия». В ясную погоду отсюда откроются захватывающие виды сразу на 5 вулканов Корякско-Авачинской группы. После заедем в магазин и на рыбный рынок в городе Елизово, где сможем приобрести всё необходимое, включая напитки и продукты, не входящие в меню маршрута.
Далее совершим переезд в Эссо протяжённостью около 525 км. Первые 300 км пройдут по асфальтированной дороге до Мильково, где сделаем остановку на обед. В пути остановимся в посёлке Сокоч, знаменитом своими свежими пирожками. Затем продолжим движение по гравийной дороге, прибудем к ужину.
2 день
Сплав по реке Быстрая, уха на обед и переезд к подножию вулкана Толбачик
После завтрака переедем к месту, откуда начнётся сплав на рафтах по реке Быстрая. Перед стартом вы пройдёте инструктаж и получите экипировку: резиновые сапоги, непромокаемую одежду и спасательные жилеты. Сплав запланирован по живописным участкам реки, а обед устроим на уютной поляне, где нас будет ждать свежеприготовленная уха.
Затем прибудем к подножию вулкана Толбачик. Дорога протянется примерно на 100 км и пройдёт по гравийным и лесным участкам. Вечером нас ждут ужин и отдых.
3 день
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик и прогулка по Мёртвому лесу
Ранний подъём и завтрак. Затем отправимся на восхождение: при благоприятной погоде поднимемся на вулкан Плоский Толбачик, в ином случае — на конус Набоко или совершим прогулку по лавовым полям извержения 2012–2013 годов.
После активной части дня посетим Мёртвый лес — место, где во время Большого трещинного Толбачинского извержения в конце 20 века облако раскалённого пепла накрыло окрестности и уничтожило всю растительность. До сих пор среди пепельных равнин стоят обугленные стволы деревьев, переживших катастрофу.
Обед организуем на маршруте. Вечером поужинаем и сможем попариться в бане.
4 день
Кратер Звезда и подъём на конус Северный прорыв
Продолжим исследовать просторы Толбачинского дола. Первой точкой маршрута станет кратер Звезда, где самые смелые смогут пройти через узкую сквозную лавовую пещеру.
По дороге встретим памятники «Хвост вертолёта» и «Царь-Бомба». Затем совершим восхождение на Северный прорыв — конус, образовавшийся в результате извержения. В некоторых местах ощущается исходящее из недр тепло: трещины до сих пор испускают жар.
С высоты, при ясной погоде, откроются захватывающие марсианские пейзажи и панорамы вулканов Острый и Плоский Толбачик, прорывов и шлаковых полей. Обед организуем на маршруте.
5 день
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
После завтрака начнём длительный переезд в город Петропавловск-Камчатский. По пути сделаем остановку в уже знакомом селе Мильково, где запланирован обед (оплачивается самостоятельно).
К вечеру прибудем в Петропавловск-Камчатский. Улететь вы сможете на следующий день.
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
160 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Оплата рекреационных сборов на территориях природных парков
Что не входит в цену
Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
Проживание
Дополнительное питание и алкоголь вне программы: 2 обеда в селе Мильково в 1-й и 5-й дни, ужин в Петропавловске-Камчатском в 5-й день
Туристическая страховка на время путешествия
Трансферы вне программы, в том числе дополнительные экскурсии в запасные дни
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт г. Елизово, 10:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я родилась и выросла на Камчатке. Увлекаюсь туризмом и путешествиями с детства, позднее занялась и альпинизмом. С рюкзаком прошла не одну сотню километров, чтобы увидеть скрытую красоту полуострова своими глазами. Работаю в команде с такими же неравнодушными и влюблёнными в Камчатку людьми. Аттестованный гид-экскурсовод, инструктор-проводник по пешеходному туризму, член РОО «Союз гидов Камчатки».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Камчатка не только про красивые места, но и людей вокруг, которые делают всё особенно. Наши гиды настоящие профессионалы, которые действительно любят то, что делают. Большое им спасибо за заботу, поддержку читать дальшеуменьшить
и классную организацию! Советую выбирать длительный тур, именно в таких путешествиях чувствуешь настоящие эмоции, которые остаются с тобой надолго (мы, кстати, были на Вулкане Толбачик). От всего сердца рекомендую, обязательно вернёмся к этим внимательным и опытным гидами! ❤️
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Е
Екатерина
Хочу поделиться впечатлениями от поездки с командой которая организовывала наше путешествие. Для меня важно было ощущать комфорт, и даже в таких местах где всё дикое и сложно проходимое, нам обеспечили читать дальшеуменьшить
удобный транспорт. В глемпинге и еда нормальная была, и вид с обзорной площадки просто шикарный. Отдельно стоит отметить, что маршруты продумывались с умом, учитывали погоду и местные особенности, благодаря чему всё прошло гладко. Поездка подарила больше чем я ожидала, появлялись приятные сюрпризы, которые сделали её ещё круче. Очень благодарна ребятам за их знания и внимание к каждому из нас, за то что учитывали наши пожелания и в целом за ту душевность, которую они вложили в эту поездку. Желаю им здоровья, гармонии и чтобы всё у них складывалось отлично!
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