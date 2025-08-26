Встретимся в аэропорту и отправимся к памятнику «Здесь начинается Россия». В ясную погоду отсюда откроются захватывающие виды сразу на 5 вулканов Корякско-Авачинской группы. После заедем в магазин и на рыбный рынок в городе Елизово, где сможем приобрести всё необходимое, включая напитки и продукты, не входящие в меню маршрута.

Далее совершим переезд в Эссо протяжённостью около 525 км. Первые 300 км пройдут по асфальтированной дороге до Мильково, где сделаем остановку на обед. В пути остановимся в посёлке Сокоч, знаменитом своими свежими пирожками. Затем продолжим движение по гравийной дороге, прибудем к ужину.