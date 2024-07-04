1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Умбе: природа, история и традиции
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Умбы. Узнайте о поморских традициях, насладитесь природой и отведайте целебного чая. Прогулка вдоль реки и моря
Начало: В Умбе
Завтра в 16:00
18 июля в 16:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Погрузитесь в атмосферу поморского быта: изготовление козули, выпечка пирогов, истории и песни. Вечер в уютном доме с русской печью и домоткаными половиками
Начало: В поселке Умбе
19 июля в 16:00
20 июля в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июля 2024Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко влюблённому в свой край!
- ССветлана18 июня 2024Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
- ККатя6 июня 2024Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.
- ЛЛюдмила27 февраля 2024Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «На выходные»
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