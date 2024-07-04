Экскурсии выходного дня в Кандалакше

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кандалакше, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Умбе: природа, история и традиции
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Умбы. Узнайте о поморских традициях, насладитесь природой и отведайте целебного чая. Прогулка вдоль реки и моря
Начало: В Умбе
Завтра в 16:00
18 июля в 16:00
7 000 за всё до 5 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
21 июля в 09:00
22 июля в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Погрузитесь в атмосферу поморского быта: изготовление козули, выпечка пирогов, истории и песни. Вечер в уютном доме с русской печью и домоткаными половиками
Начало: В поселке Умбе
19 июля в 16:00
20 июля в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко влюблённому в свой край!
    читать дальше

    Наша прогулка по Умбе в 5,5 км пролетела на одном дыхании! Ольга очень интересно рассказывала обо всём, будь то легенда или просто описание местности и быта края. На привале угостила нас собственноручно приготовленным травяным чаем с пастилой и провела для нас представление поморской казюли с вариантом предсказания) Это очень понравилось детям и взрослым! В конце маршрута мы очень антуражно послушали песню в исполнении нашей Оли о молитве к морю… Море плескалось, был холодный ветер и начинался дождь…. Все прониклись атмосферой вокруг, жизнью поморов, получили впечатления и новые знания! Оле желаем дальнейших успехов, развития, добрых гостей! Обязательно приедем ещё в полюбившийся край! Если ты полюбишь север не разлюбишь никогда…..

  • С
    Светлана
    18 июня 2024
    Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
    Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
    читать дальше

    красоте природы, истории Севера и людях, которые нам помогли к ним прикоснутся. Юля такой человек, мы провели с ней один день в путешествии. Отличный маршрут, удобная и проходимая машина, по пути рассказы о жизни на Севере, о поморских традициях и укладе, о природе и истории края. Это путевая экскурсия с глубоким знанием предмета и одновременно дружеская непринужденная беседа, интересные разговоры за которыми не замечаешь километры пути. С Юлей мы побывали в Умбе, зашли в один из 5 (!) музеев - музей петроглифов, очень интересно, купили отличных пирожков с палтусом и местных натуральных йогуртов, у нас получился просто царский обед. В селе Кашкаранцы зашли в церковь со сложной и удивительной судьбой, тайнами и святынями. Каким же чудесным оказался берег с аметистами… хотелось оставаться там насовсем) Но Юля напоила нас походным чаем с травами и мы отправились в обратный путь. Увидели удивительное природное явление- каменную реку. Задумали, запланировали обязательно вернуться на Терский берег, доехать до Варзуги, до песчаной пустыни. Надеюсь опять с Юлей. Спасибо за отличное незабываемое путешествие.

  • К
    Катя
    6 июня 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.
  • Л
    Людмила
    27 февраля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
  2. Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
  3. Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Гора Крестовая
  2. Кандалакшский лабиринт
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июле 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кандалакше на 2024 год на выходные, 15 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам