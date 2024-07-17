Однодневные – экскурсии в Кандалакше

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Кандалакше, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
На машине
3 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Кандалакши. Вас ждут захватывающие виды, водопады и этнографические комплексы
Начало: По вашему адресу
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Путешествие в одно из старейших сел Кольского полуострова, где сохранились древняя церковь, история лесозаводов и уникальная природа Ковдской губы
Начало: На Центральной площади в Кандалакше
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уникальная фото-прогулка по заповедной тайге
Посетите уникальные водопады Малый Янискенгас и Большой Янискенгас, сделайте эксклюзивные кадры и насладитесь дикой природой Кольского Севера. Всё включено
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
от 54 000 за всё до 4 чел.
Фототур к самому Белому морю
На машине
13 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фототур к самому Белому морю: уникальные кадры Севера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кандалакше и её окрестностям, чтобы запечатлеть самые живописные уголки Севера. Вас ждут незабываемые кадры
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
от 54 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 июля 2024
    Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
    Артём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моё проживание, очень внимательный и
    читать дальше

    доброжелательный. На этой экскурсии я окончательно влюбилась в красоту Мурманской области. Советую и вам (тем, кто читает отзыв, и ещё здесь не был) посетить это место. А Артёму хочу пожелать продолжать знакомить людей с Терским побережьем. Ты заражаешь людей своей любовью к этим местам!

    Артём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моёАртём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моёАртём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моёАртём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моёАртём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моёАртём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моёАртём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моёАртём один из лучших гидов, которых я встречала, путешествуя по Кольскому. Встретил с поезда, организовал моё
  • М
    Маргарита
    14 июля 2024
    Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
    Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥
    Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥Поездка была потрясающая! Артем хорошо знает самые лучшие места! Впечатлений море! Все. Советуем здесь побывать🔥
  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
    Замечательное путешествие получилось. Артём показал нам красивейшие места. Сами самостоятельно мы бы столько не посмотрели. Однозначно заслуживает 5 звезд!!! Запасайтесь хорошим настроением и в путь! Артём, спасибо огромное!
  • С
    Светлана
    18 июня 2024
    Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
    Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
    читать дальше

    красоте природы, истории Севера и людях, которые нам помогли к ним прикоснутся. Юля такой человек, мы провели с ней один день в путешествии. Отличный маршрут, удобная и проходимая машина, по пути рассказы о жизни на Севере, о поморских традициях и укладе, о природе и истории края. Это путевая экскурсия с глубоким знанием предмета и одновременно дружеская непринужденная беседа, интересные разговоры за которыми не замечаешь километры пути. С Юлей мы побывали в Умбе, зашли в один из 5 (!) музеев - музей петроглифов, очень интересно, купили отличных пирожков с палтусом и местных натуральных йогуртов, у нас получился просто царский обед. В селе Кашкаранцы зашли в церковь со сложной и удивительной судьбой, тайнами и святынями. Каким же чудесным оказался берег с аметистами… хотелось оставаться там насовсем) Но Юля напоила нас походным чаем с травами и мы отправились в обратный путь. Увидели удивительное природное явление- каменную реку. Задумали, запланировали обязательно вернуться на Терский берег, доехать до Варзуги, до песчаной пустыни. Надеюсь опять с Юлей. Спасибо за отличное незабываемое путешествие.

  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),
    читать дальше

    подняться к поклонному кресту, прогуляться по белому морю. Спасибо Дмитрию за насыщенный день, интересную беседу и горячий чай😌 Несмотря на пасмурную, безрадостную погоду, день удался👌 Буду рада повторить экскурсию в другое время года и увидеть увиденное в красках))

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • А
    Александр
    8 января 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Ковда в декабре 2023-го.
    Ковда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-го
  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Спасибо Дмитрию за экскурсию, знания и любовь к родному краю. Покорили красоты и ощущение сопричастности к истории. Действительно, Ковда - душа Севера!

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
  2. Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
  3. Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
  4. Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
  5. Фототур к самому Белому морю
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Кандалакшский лабиринт
  3. Гора Крестовая
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в августе 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 9 000 до 54 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Кандалакше на 2024 год по теме «Однодневные», 7 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам