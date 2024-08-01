Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Кандалакше

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Кандалакше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кандалакшский лабиринт
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кандалакшский лабиринт и его тайны
Узнайте историю древнего Кандалакшского лабиринта и насладитесь живописными видами побережья залива на этой увлекательной прогулке
Начало: В Кандалакше
«Начнем возле Монастырского наволока — места стоявшего здесь когда-то Кандалакшского Рождества-Богородичного монастыря»
8 сен в 14:00
9 сен в 14:00
3 500 за всё до 10 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
4 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кандалакше: горы, Белое море и зимнее солнце
Увлекательное путешествие по Кандалакше: восхождение на гору Волостную, прогулка по льду Кандалакшского залива и наблюдение за зимним солнцем
Начало: На Центральной площади
«Роскошь заполярного солнца зимой»
Завтра в 08:30
9 сен в 14:30
6 500 за всё до 4 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Сердце Кандалакши
«Зимой и летом, весной и осенью с горы можно наблюдать изменения, происходящие в природе: направление морских течений, образование и вынос льда, подход рыбы и морского зверя, а весной цветение в двух природных зонах»
7 сен в 10:00
8 сен в 14:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Кандалакшский лабиринт
    25 июля совершили сказочное путешествие по Кандалакшскому заповеднику с Дмитрием. Красота, величие северной природы, глубокая тишина, такая непривычная для городского
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    человека. Дмитрий очень эрудированный человек, он не останавливливается на простом обьяснении, а предлагает несколько версий. Знакомясь с Лабиринтом мы узнали несколько вариантов происхождения Лабиринта. Наш проводник в мир истории и природы Кандалакшского района не безразличный человек и благодаря ему мы с внучкой полюбили этот удивительный край. Будем рекомендовать друзьям и собираемся приехать полной семьей в следующем году.

  • В
    Валентина
    15 июля 2024
    Кандалакшский лабиринт
    Спасибо Дмитрию за экскурсию. Несмотря на дождливую погоду наш поход состоялся. Посмотрели и монастырский наволок, и берег Белого моря. Извилистыми
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    тропами через лес добрались до лабиринта, и даже по нему самому прошлись! Могу рекомендовать экскурсию всем - такой тишины, ощущения спокойствия, уединения, близости к природе почти нигде не встретишь. И запах моря! Я еще много нового узнала о поморах. Дмитрий - доброжелательный, знающий человек, который всегда готов пойти навстречу. С удовольствием схожу с ним в поход еще раз.

  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
  • А
    Алина
    10 декабря 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
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    просьбе расширенный маршрут и показал за один (достаточно короткий) световой день несколько местных достопримечательностей. Всё замечательно, вернёмся в Кандалакшу в летний сезон!

    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!
  • И
    Ирина
    25 июля 2023
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    Очень всё понравилось!
  • А
    Анна
    3 апреля 2023
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    С погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природе края, поделилась полезной информацией по городу. Отличная фотопрогулка получилась!
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Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Зимние»

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  1. Кандалакшский лабиринт
  2. Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
  3. Крестовая гора - очей очарование
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