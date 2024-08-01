3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кандалакшский лабиринт и его тайны
Узнайте историю древнего Кандалакшского лабиринта и насладитесь живописными видами побережья залива на этой увлекательной прогулке
Начало: В Кандалакше
«Начнем возле Монастырского наволока — места стоявшего здесь когда-то Кандалакшского Рождества-Богородичного монастыря»
8 сен в 14:00
9 сен в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кандалакше: горы, Белое море и зимнее солнце
Увлекательное путешествие по Кандалакше: восхождение на гору Волостную, прогулка по льду Кандалакшского залива и наблюдение за зимним солнцем
Начало: На Центральной площади
«Роскошь заполярного солнца зимой»
Завтра в 08:30
9 сен в 14:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия на Крестовую гору в Кандалакше: потрясающие виды, история поклонного креста и древние саамские тропы. Подходит для всех возрастов
Начало: На площади Сердце Кандалакши
«Зимой и летом, весной и осенью с горы можно наблюдать изменения, происходящие в природе: направление морских течений, образование и вынос льда, подход рыбы и морского зверя, а весной цветение в двух природных зонах»
7 сен в 10:00
8 сен в 14:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 августа 202425 июля совершили сказочное путешествие по Кандалакшскому заповеднику с Дмитрием. Красота, величие северной природы, глубокая тишина, такая непривычная для городского
- ВВалентина15 июля 2024Спасибо Дмитрию за экскурсию. Несмотря на дождливую погоду наш поход состоялся. Посмотрели и монастырский наволок, и берег Белого моря. Извилистыми
- ТТатьяна5 января 2024Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
- ААлина10 декабря 2023Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
- ИИрина25 июля 2023Очень всё понравилось!
- ААнна3 апреля 2023С погодой повезло. Гид Юля была заряжена хорошим настроением, интересно и не навязчиво рассказывала о природе края, поделилась полезной информацией по городу. Отличная фотопрогулка получилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Зимние»
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