12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие по Умбе: природа, история и традиции
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Умбы. Узнайте о поморских традициях, насладитесь природой и отведайте целебного чая. Прогулка вдоль реки и моря
Начало: В Умбе
12 авг в 16:00
13 авг в 16:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уникальная фото-прогулка по заповедной тайге
Посетите уникальные водопады Малый Янискенгас и Большой Янискенгас, сделайте эксклюзивные кадры и насладитесь дикой природой Кольского Севера. Всё включено
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от 54 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия24 июля 2024Прекрасно провели время! Ольга любит свой край и природу! Мы очень много узнали о жизни и быте поморов и традициях. Это была одна
- ЕЕкатерина4 июля 2024Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко влюблённому в свой край!
- ССветлана18 июня 2024Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
- ККатя6 июня 2024Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Нескучные экскурсии»
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