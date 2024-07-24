Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Кандалакше, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пешая
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Увлекательное путешествие по Умбе: природа, история и традиции
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Умбы. Узнайте о поморских традициях, насладитесь природой и отведайте целебного чая. Прогулка вдоль реки и моря
Начало: В Умбе
12 авг в 16:00
13 авг в 16:00
7 000 за всё до 5 чел.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уникальная фото-прогулка по заповедной тайге
Посетите уникальные водопады Малый Янискенгас и Большой Янискенгас, сделайте эксклюзивные кадры и насладитесь дикой природой Кольского Севера. Всё включено
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от 54 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    24 июля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Прекрасно провели время! Ольга любит свой край и природу! Мы очень много узнали о жизни и быте поморов и традициях. Это была одна
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    из самых запоминающихся поездок за последнее время! Ни на секунду не пожалели о том, что отправились в Умбу. Рекомендую всем прикоснуться к природе этого места, к соленому морю, вдохнуть свежий северный воздух. Ольге огромное спасибо за рассказ и за теплый прием)

    Прекрасно провели время!Прекрасно провели время!Прекрасно провели время!Прекрасно провели время!Прекрасно провели время!Прекрасно провели время!
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко влюблённому в свой край!
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    Наша прогулка по Умбе в 5,5 км пролетела на одном дыхании! Ольга очень интересно рассказывала обо всём, будь то легенда или просто описание местности и быта края. На привале угостила нас собственноручно приготовленным травяным чаем с пастилой и провела для нас представление поморской казюли с вариантом предсказания) Это очень понравилось детям и взрослым! В конце маршрута мы очень антуражно послушали песню в исполнении нашей Оли о молитве к морю… Море плескалось, был холодный ветер и начинался дождь…. Все прониклись атмосферой вокруг, жизнью поморов, получили впечатления и новые знания! Оле желаем дальнейших успехов, развития, добрых гостей! Обязательно приедем ещё в полюбившийся край! Если ты полюбишь север не разлюбишь никогда…..

    Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылкоНаша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылкоНаша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко
  • С
    Светлана
    18 июня 2024
    Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
    Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
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    красоте природы, истории Севера и людях, которые нам помогли к ним прикоснутся. Юля такой человек, мы провели с ней один день в путешествии. Отличный маршрут, удобная и проходимая машина, по пути рассказы о жизни на Севере, о поморских традициях и укладе, о природе и истории края. Это путевая экскурсия с глубоким знанием предмета и одновременно дружеская непринужденная беседа, интересные разговоры за которыми не замечаешь километры пути. С Юлей мы побывали в Умбе, зашли в один из 5 (!) музеев - музей петроглифов, очень интересно, купили отличных пирожков с палтусом и местных натуральных йогуртов, у нас получился просто царский обед. В селе Кашкаранцы зашли в церковь со сложной и удивительной судьбой, тайнами и святынями. Каким же чудесным оказался берег с аметистами… хотелось оставаться там насовсем) Но Юля напоила нас походным чаем с травами и мы отправились в обратный путь. Увидели удивительное природное явление- каменную реку. Задумали, запланировали обязательно вернуться на Терский берег, доехать до Варзуги, до песчаной пустыни. Надеюсь опять с Юлей. Спасибо за отличное незабываемое путешествие.

  • К
    Катя
    6 июня 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
  2. Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
  3. Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Кандалакшский лабиринт
  3. Гора Крестовая
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в августе 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 54 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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