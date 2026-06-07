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Касимов в кино: прогулка по живым декорациям

Увидеть город через объектив кинокамеры и понять, за что его любят режиссёры
Касимов — настоящая кинозвезда: здесь снято более 30 фильмов, от советской классики до современных драм.

Многие исторические здания — торговые ряды, особняки Алянчикова и Наставина, дом Скорнякова — сыграли роли в нескольких эпохах.

Мы посмотрим на места съёмок знаменитых картин, обсудим байки закулисья и сравним реальные локации с кадрами на экране.
5
2 отзыва
Касимов в кино: прогулка по живым декорациям
Касимов в кино: прогулка по живым декорациям
Касимов в кино: прогулка по живым декорациям

Описание экскурсии

Начнём на Соборной площади — главной кинозвезде Касимова. Здесь вы увидите скульптуру Городничего и Хлестакова и узнаете, как город стал идеальной декорацией для «Ревизора».

Прогуливаясь по центру, разберём его фильмографию: от советской классики до современных сериалов. Вы услышите истории съёмок, узнаете, как улицы превращались в разные эпохи и почему режиссёры так любят Касимов.

Увидим торговые ряды, купеческие особняки и здание городской управы — локации, которые не раз играли роли в кино. Поговорим о том, как архитектура помогает создавать атмосферу и почему одни здания становятся главными героями, а другие — фоном.

Спустимся к набережной, где открываются лучшие виды на Оку, и завершим прогулку у воды — в месте, которое вдохновляло не только императоров, но и кинематографистов.

Во время прогулки:

  • вы узнаете, почему Касимов стал одним из самых кинематографичных городов России
  • поймёте, какие локации чаще всего попадают в кадр
  • сравните реальные места с их экранными образами и научитесь замечать кинематографические детали
  • выясните, как проходят съёмки в небольшом городе: от бытовых курьёзов до масштабных превращений улиц

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Касимове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Касимове с самого рождения, так что могу официально считаться местной достопримечательностью (правда, без таблички и охраны). Восемь лет я проработал научным сотрудником в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике, где не
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только изучал историю города и района, но и, можно сказать, подружился с ней. Я хорошо знаю старинные улочки, памятники и уголки, мимо которых обычный прохожий пройдёт, даже не подозревая, сколько всего они могут рассказать. Но моя главная экскурсионная страсть — это тема «Касимов в кино». Оказывается, наш город умеет не только жить своей жизнью, но и отлично играть роли на экране. Мне хочется делиться этим с путешественниками — показать Касимов не просто как точку на карте, а как живую историю с характером, атмосферой и неожиданными сюжетами. Потому что этот город умеет удивлять — нужно только знать, куда смотреть.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Стаханова
Спасибо за "новый" Касимов, кто бы мог подумать, что город - кинозвезда!, Сергею спасибо за погружение, но не только в кино, но и в историю города, как в старинную и так и в новую. Рекомендуем к посещению.
Спасибо за &quot;новый&quot; Касимов, кто бы мог подумать, что город - кинозвезда!, Сергею спасибо за погружение,
Спасибо за &quot;новый&quot; Касимов, кто бы мог подумать, что город - кинозвезда!, Сергею спасибо за погружение,
Спасибо за &quot;новый&quot; Касимов, кто бы мог подумать, что город - кинозвезда!, Сергею спасибо за погружение,
Спасибо за &quot;новый&quot; Касимов, кто бы мог подумать, что город - кинозвезда!, Сергею спасибо за погружение,
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М
Недавно с друзьями побывали на необычной экскурсии, посвящённой кино и городским локациям, где снимались разные фильмы. Это было настоящее путешествие во времени и пространстве: знакомые улицы вдруг ожили, наполнились атмосферой
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любимых картин и скрытых историй.
Сергей оказался не просто рассказчиком, а настоящим энтузиастом своего дела. Он не только показывал места съёмок, но и делился интересными фактами о создании фильмов. Особенно понравилось, что сам Сергей участвовал в съемках нескольких фильмов, что позволило дополнить экскурсиями живыми историями со съемочной площадки.
Маршрут экскурсии был продуман до мелочей. Город открылся с совершенно новой, кинематографической стороны.
Экскурсия будет интересна не только киноманам, но и всем, кто хочет узнать свой город лучше. Это отличный вариант для прогулки с друзьями или семьёй. После такого путешествия появляется желание пересмотреть знакомые фильмы и взглянуть на привычные места другими глазами.
Большое спасибо Сергею за яркие эмоции и вдохновение!

Недавно с друзьями побывали на необычной экскурсии, посвящённой кино и городским локациям, где снимались разные фильмы.
Недавно с друзьями побывали на необычной экскурсии, посвящённой кино и городским локациям, где снимались разные фильмы.
Недавно с друзьями побывали на необычной экскурсии, посвящённой кино и городским локациям, где снимались разные фильмы.
Недавно с друзьями побывали на необычной экскурсии, посвящённой кино и городским локациям, где снимались разные фильмы.
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