Касимов — настоящая кинозвезда: здесь снято более 30 фильмов, от советской классики до современных драм. Многие исторические здания — торговые ряды, особняки Алянчикова и Наставина, дом Скорнякова — сыграли роли в нескольких эпохах. Мы посмотрим на места съёмок знаменитых картин, обсудим байки закулисья и сравним реальные локации с кадрами на экране.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём на Соборной площади — главной кинозвезде Касимова. Здесь вы увидите скульптуру Городничего и Хлестакова и узнаете, как город стал идеальной декорацией для «Ревизора».

Прогуливаясь по центру, разберём его фильмографию: от советской классики до современных сериалов. Вы услышите истории съёмок, узнаете, как улицы превращались в разные эпохи и почему режиссёры так любят Касимов.

Увидим торговые ряды, купеческие особняки и здание городской управы — локации, которые не раз играли роли в кино. Поговорим о том, как архитектура помогает создавать атмосферу и почему одни здания становятся главными героями, а другие — фоном.

Спустимся к набережной, где открываются лучшие виды на Оку, и завершим прогулку у воды — в месте, которое вдохновляло не только императоров, но и кинематографистов.

Во время прогулки: