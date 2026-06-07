Начнём на Соборной площади — главной кинозвезде Касимова. Здесь вы увидите скульптуру Городничего и Хлестакова и узнаете, как город стал идеальной декорацией для «Ревизора».
Прогуливаясь по центру, разберём его фильмографию: от советской классики до современных сериалов. Вы услышите истории съёмок, узнаете, как улицы превращались в разные эпохи и почему режиссёры так любят Касимов.
Увидим торговые ряды, купеческие особняки и здание городской управы — локации, которые не раз играли роли в кино. Поговорим о том, как архитектура помогает создавать атмосферу и почему одни здания становятся главными героями, а другие — фоном.
Спустимся к набережной, где открываются лучшие виды на Оку, и завершим прогулку у воды — в месте, которое вдохновляло не только императоров, но и кинематографистов.
Во время прогулки:
вы узнаете, почему Касимов стал одним из самых кинематографичных городов России
поймёте, какие локации чаще всего попадают в кадр
сравните реальные места с их экранными образами и научитесь замечать кинематографические детали
выясните, как проходят съёмки в небольшом городе: от бытовых курьёзов до масштабных превращений улиц
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Касимове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Касимове с самого рождения, так что могу официально считаться местной достопримечательностью (правда, без таблички и охраны).
Восемь лет я проработал научным сотрудником в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике, где не читать дальшеуменьшить
только изучал историю города и района, но и, можно сказать, подружился с ней.
Я хорошо знаю старинные улочки, памятники и уголки, мимо которых обычный прохожий пройдёт, даже не подозревая, сколько всего они могут рассказать. Но моя главная экскурсионная страсть — это тема «Касимов в кино». Оказывается, наш город умеет не только жить своей жизнью, но и отлично играть роли на экране.
Мне хочется делиться этим с путешественниками — показать Касимов не просто как точку на карте, а как живую историю с характером, атмосферой и неожиданными сюжетами. Потому что этот город умеет удивлять — нужно только знать, куда смотреть.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Стаханова
Спасибо за "новый" Касимов, кто бы мог подумать, что город - кинозвезда!, Сергею спасибо за погружение, но не только в кино, но и в историю города, как в старинную и так и в новую. Рекомендуем к посещению.
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М
Мария
Недавно с друзьями побывали на необычной экскурсии, посвящённой кино и городским локациям, где снимались разные фильмы. Это было настоящее путешествие во времени и пространстве: знакомые улицы вдруг ожили, наполнились атмосферой читать дальшеуменьшить
любимых картин и скрытых историй. Сергей оказался не просто рассказчиком, а настоящим энтузиастом своего дела. Он не только показывал места съёмок, но и делился интересными фактами о создании фильмов. Особенно понравилось, что сам Сергей участвовал в съемках нескольких фильмов, что позволило дополнить экскурсиями живыми историями со съемочной площадки. Маршрут экскурсии был продуман до мелочей. Город открылся с совершенно новой, кинематографической стороны. Экскурсия будет интересна не только киноманам, но и всем, кто хочет узнать свой город лучше. Это отличный вариант для прогулки с друзьями или семьёй. После такого путешествия появляется желание пересмотреть знакомые фильмы и взглянуть на привычные места другими глазами. Большое спасибо Сергею за яркие эмоции и вдохновение!
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