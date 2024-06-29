Прогулка на катере: В теплое время года мы спустимся к воде и отправимся в увлекательное путешествие на катере, чтобы окунуться в атмосферу местной природы.

Смотровая площадка Сулакского каньона: Отсюда открываются захватывающие виды на реку Сулак и природу в ее первозданном виде. Чистый горный воздух наполняет легкие, а виды уносят вас из городской суеты.

Пещера «Нохъо» (по желанию): Рукотворный комплекс пещер, созданный при строительстве гидроэлектростанции, простирается на сотни метров под землей. Выходя из пещеры, вы окажетесь на подвесном мосту длиной 70 метров, где откроются потрясающие виды.

Бархан Сарыкум. Эта величественная песчаная гора, высотой более 250 метров, представляет собой уникальное явление природы. Служила местом съемок советского фильма «Белое солнце пустыни». Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погода.

Возьмите с собой воду.

Сулакский каньон и бархан Сарыкум — это два природных чуда, воплощающих красоту Дагестана. Посещение этих мест позволяет не только насладиться их величием, но и погрузиться в уникальные экосистемы этих локаций. Что вас ждет:• Чиркейское водохранилище: Это водное пространство создано природой и человеком. Его размеры поражают: около 40 км. в длину, до 5 км. в ширину и глубина до 220 м. И все это в окружении величественных гор!: