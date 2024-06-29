Посетите два природных чуда Дагестана — Сулакский каньон и бархан Сарыкум.
Наша экскурсия позволит Вам насладиться величественной красотой, познакомиться с уникальными природными достопримечательностями.
Наша экскурсия позволит Вам насладиться величественной красотой, познакомиться с уникальными природными достопримечательностями.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — это два природных чуда, воплощающих красоту Дагестана. Посещение этих мест позволяет не только насладиться их величием, но и погрузиться в уникальные экосистемы этих локаций. Что вас ждет:• Чиркейское водохранилище: Это водное пространство создано природой и человеком. Его размеры поражают: около 40 км. в длину, до 5 км. в ширину и глубина до 220 м. И все это в окружении величественных гор!:
- Прогулка на катере: В теплое время года мы спустимся к воде и отправимся в увлекательное путешествие на катере, чтобы окунуться в атмосферу местной природы.
- Смотровая площадка Сулакского каньона: Отсюда открываются захватывающие виды на реку Сулак и природу в ее первозданном виде. Чистый горный воздух наполняет легкие, а виды уносят вас из городской суеты.
- Пещера «Нохъо» (по желанию): Рукотворный комплекс пещер, созданный при строительстве гидроэлектростанции, простирается на сотни метров под землей. Выходя из пещеры, вы окажетесь на подвесном мосту длиной 70 метров, где откроются потрясающие виды.
- Бархан Сарыкум. Эта величественная песчаная гора, высотой более 250 метров, представляет собой уникальное явление природы. Служила местом съемок советского фильма «Белое солнце пустыни». Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погода.
- Возьмите с собой воду.
Каждый день в 07:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 800 ₽
|Детский билет до 7 лет
|3 420 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилищу со смотровой площадки
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Смотровая площадка Сулакского каньона (п. Дубки)
- Пещера «Нохъо» (по желанию за доп. оплату)
- Турбаза «Рахат»
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Тслуги гида-проводника
- Вход на Бархан Сарыкум
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Комплексный обед на выбор.
Что не входит в цену
- Вход в пещеру «Нохъо» (от 500 до 700 руб. в зависимости от дня недели)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Халилова 48
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Дорогой Гость
- Благодарим за выбор нашей экскурсии! Мы свяжемся с вами в ближайшее время (в среднем это занимает не более получаса)
- Если Вы желаете связаться с нами раньше, то, пожалуйста, позвоните нам по номеру ☎️ 8 800 511-41-80 или напишите нам в WhatsApp перейдя по ссылке wa. me/79817259050 и мы с радостью ответим Вам
- Обязательно сообщите нам, что вы забронировали экскурсию на Спутник8
- С заботой к каждому гостю 💚
- Команда туроператора по Дагестану «АДАТ тревел»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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