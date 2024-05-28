1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане
Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанар28 мая 2024Тур был очень насыщенным. Сулакский каньон, главрыба, чиркейское водохранилище, бархан Сары Кун. Были в поездке с детьми, на маме очень
- ННаталия27 мая 2024Провели два прекрасных дня, с нашим- теперь самым любимым гидом Магомедом. Были на двух экскурсиях 25 и 26 мая. Сначала
- ЭЭльмира22 мая 2024Все очень понравилось, гид Али супер.
- ААнна22 мая 2024Это лучшая экскурсия в моей жизни! Гид профессионал. Не думала что может быть настолько высокий уровень. Все молодцы! Огромное спасибо за эмоции! Привет из Кемеровской области.
- ГГалина14 мая 2024Очень интересная и весёлая экскурсия с потрясающими видами и вкусной едой. Гид грамотный и внимательный, отвечал на все наши многочисленные
- ААнна3 мая 2024Мне очень понравилось! Рекомендую!🔥 Гид очень интересно рассказывает о культуре и достопримечательностях! Научили танцевать лезгинку😍 Обязательно буду ещё обращаться за новыми экскурсиями, впечатлениями!
- ООльга30 апреля 2024Поездка прошла на высшем уровне,гид очень много рассказывал,за что отдельное ему спасибо!!! На всех объектах было достаточно времени, даже успели прокатиться на катере по каньону. Обед вкусный в шикарном ресторане. Впечатления прекрасные от всей поездки.
- ЛЛюдмила16 октября 2023Восхитительно! Насыщенная программа (бархан, комплекс Главрыба с форелевым хозяйством, смотровая на Сулакский каньон и ГЭС, катание на катере по Чиркейскому
- ККозлова15 сентября 2023Очень интересная экскурсия. Гид Шамиль всё доступно и интересно рассказывал,узнала очень много нового для себя. Сразу видно,что Шамиль любит свою историю и ему легко всё до нас донести. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Море впечатлений
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Пещера Нохъо»
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