Экскурсия в Дербент и к экраноплану "Лунь" предлагает уникальную возможность посетить один из древнейших городов России.
Гости смогут прогуляться по крепости Нарын-Кала, увидеть старинные водяные цистерны и церкви, а также насладиться
Гости смогут прогуляться по крепости Нарын-Кала, увидеть старинные водяные цистерны и церкви, а также насладиться
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение крепости Нарын-Кала
- 🕌 Визит в Джума-Мечеть
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улицам
- 🚢 Экраноплан «Лунь»
- 🛤️ Атмосфера древнего города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Дербента и экраноплана Лунь - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. В апреле, мае и октябре также можно получить удовольствие от поездки, хотя температура может быть немного ниже. В остальное время года экскурсии возможны, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможные осадки.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Нарын-Кала
- Джума-Мечеть
- Девичьи бани
- Экраноплан «Лунь»
Описание экскурсии
Дербент — город с богатой историей
Дербент — это не просто самый древний город России, но и место, где переплетаются дух прошлого и современная жизнь. Здесь вы сможете насладиться прогулками по крепости Нарын-кала и старинным улицам «магалам». А чтобы погрузиться в атмосферу жизни местных жителей, стоит посетить местный Арбат!
Что вас ждет в Дербенте:
- Крепость Нарын-Кала. Эта древняя крепость является главной визитной карточкой города. Вы сможете узнать об её истории, увидеть водяные цистерны, резервуары и старинные церкви. Позже мы направимся к Северной крепостной стене.
- Старый Дербент. Прогулка по колоритным улочкам позволит вам увидеть, как устроен быт местных жителей в жилых кварталах.
- Джума-Мечеть. Эта мечеть считается одной из древнейших в мире и самой старой в России. Во время экскурсии вы услышите увлекательную историю мечети и узнаете об особенностях её архитектуры.
- Девичьи бани. Музей культуры и быта древнего Дербента находится в здании Девичьей (или Свадебной) бани, расположенной в Старом городе, недалеко от Джума-мечети.
- Еще немного Дербента. Прогулка по Набережной, улице Мамедбекова, Северной крепостной стене, улице Казем Бека и улице «Счастливых людей» подарит вам незабываемые впечатления.
- Экраноплан Лунь. Этот ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» является уникальным советским ударным экранопланом-ракетоносцем, разработанным в ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева. Он был создан на опытном заводе «Волга» и является единственным полностью построенным кораблём проекта 903 из восьми запланированных.
Дербент — это место, где история встречается с современностью, и каждый уголок города полон загадок и интересных фактов. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный город!
Каждый четверг, воскресенье в 9:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарын - кала
- Прогулка по старому Дербенту
- Джума-Мечеть
- Девичьи бани
- Прогулка по Набережной
- Улица Мамедбекова Северная крепостная стена
- Улица Казем Бека, улица «Счастливых людей»
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги экскурсовода
- Поздний обед - национальная кухня
- Вход в крепость.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, улица Халилова 48
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг, воскресенье в 9:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Дорогой Гость
- Благодарим за выбор нашей экскурсии! Мы свяжемся с вами в ближайшее время (в среднем это занимает не более получаса)
- Если Вы желаете связаться с нами раньше, то, пожалуйста, позвоните нам по номеру ☎️ 8 800 511-41-80 или напишите нам в WhatsApp перейдя по ссылке wa. me/79817259050 и мы с радостью ответим Вам
- Обязательно сообщите нам, что вы забронировали экскурсию на Спутник8
- С заботой к каждому гостю 💚
- Команда туроператора по Дагестану «АДАТ тревел»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
18 апр 2025
О
Оксана
14 апр 2025
Экскурсия не состоялась, организатор написал, что в эту дату нет такой экскурсии. Я забронировала заранее, но меня никто не уведомил об отмене. Хорошо что я написала перед поездкой, а так бы пришла утром на место встречи😭
Входит в следующие категории Каспийска
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