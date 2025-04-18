Экскурсия в Дербент и к экраноплану "Лунь" предлагает уникальную возможность посетить один из древнейших городов России.Гости смогут прогуляться по крепости Нарын-Кала, увидеть старинные водяные цистерны и церкви, а также насладиться

колоритом старого города. Джума-Мечеть и Девичьи бани добавят культурного разнообразия в ваш день. Завершит экскурсию посещение уникального экраноплана "Лунь", единственного в своем роде. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех участников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Дербента и экраноплана Лунь - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. В апреле, мае и октябре также можно получить удовольствие от поездки, хотя температура может быть немного ниже. В остальное время года экскурсии возможны, но стоит учитывать более прохладную погоду и возможные осадки.

Сейчас июнь — это идеальное время.