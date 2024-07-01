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своему интересен и под эту экскурсию, нам повезло, гид очень спокойный (не могу объяснить и подобрать слова), нет лишней суеты. При этом все организовано с толком с расстановкой. Все уточняет, дает четкое время на локации. Рассказывает все в соответствии с маршрутом. Не скачет с одной истории на другую. Очень шикарный обед и организация обеда. Отдельно оплачивали пещеры, там виды шикарные, стоит посетить, мы если бы не посетили, не увидели всю красоту. Прогулка на катере с ветерком, дают время на фото и после вкусный чай с конфетками) Экскурсии очень насыщенная, но при этом все организовано хорошо.