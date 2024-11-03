А Абдурашид Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан читать дальше про многое, что видим в дороге. Великолепный огромный Лунь. К лету достроят парк надеюсь. Понравилась крепость и старый город. Прогулка как там как будто бы в старом Багдаде из сказок Всё было отлично. Вечером заказал, утром поехали. Лучше поехать с утра. Возможны пробки в сторону Дербента. Хороший водитель гид. Рассказывает

Н Наталья Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан Экскурсия очень понравилась, много интересных мест, местная кухня великолепная, экскурсовод Татьяна очень много и интересно рассказывает и про историю Дагестана, и про местные традиции, обычаи. Очень грамотный проффесионал своего дела! Спасибо за прекрасно проведенный день!

И Ирина Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан Гид Татьяна прекрасно провела экскурсии и очень информативно ознакомила с местными традициями и особенностями национального быта, менталитета. С первых минут наладился добрый контакт с группой. Все было очень интересно. Жаль что немножко подкачала погода. Надеемся ещё встретиться на последующих маршрутах.

Н Нина Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан Отличная экскурсия, хорошо организована.

О Ольга Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан Насыщенная интересная поездка