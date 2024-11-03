11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
14 фев в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан: Путешествие из Каспийска
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по древнему Дербенту, где история встречается с красотой
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина, д. 35, тц Ривьера, вход 2
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:30
14 фев в 08:30
3000₽ за человека
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 6 раза
6 мар в 09:00
3400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААбдурашид3 ноября 2024Всё было отлично. Вечером заказал, утром поехали. Лучше поехать с утра. Возможны пробки в сторону Дербента. Хороший водитель гид. Рассказывает
- ННаталья19 октября 2024Экскурсия очень понравилась, много интересных мест, местная кухня великолепная, экскурсовод Татьяна очень много и интересно рассказывает и про историю Дагестана, и про местные традиции, обычаи. Очень грамотный проффесионал своего дела! Спасибо за прекрасно проведенный день!
- ИИрина19 октября 2024Гид Татьяна прекрасно провела экскурсии и очень информативно ознакомила с местными традициями и особенностями национального быта, менталитета. С первых минут наладился добрый контакт с группой. Все было очень интересно. Жаль что немножко подкачала погода. Надеемся ещё встретиться на последующих маршрутах.
- ННина11 октября 2024Отличная экскурсия, хорошо организована.
- ООльга9 октября 2024Насыщенная интересная поездка
- ЛЛариса28 сентября 2022Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Девичьи бани»
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