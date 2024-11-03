Девичьи бани – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Девичьи бани» в Каспийске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
5 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
14 фев в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
Пешая
На автобусе
140 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан: Путешествие из Каспийска
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по древнему Дербенту, где история встречается с красотой
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина, д. 35, тц Ривьера, вход 2
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:30
14 фев в 08:30
3000 за человека
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
На автобусе
112 отзывов
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 6 раза
6 мар в 09:00
3400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Абдурашид
    3 ноября 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Всё было отлично. Вечером заказал, утром поехали. Лучше поехать с утра. Возможны пробки в сторону Дербента. Хороший водитель гид. Рассказывает
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    про многое, что видим в дороге. Великолепный огромный Лунь. К лету достроят парк надеюсь. Понравилась крепость и старый город. Прогулка как там как будто бы в старом Багдаде из сказок

  • Н
    Наталья
    19 октября 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Экскурсия очень понравилась, много интересных мест, местная кухня великолепная, экскурсовод Татьяна очень много и интересно рассказывает и про историю Дагестана, и про местные традиции, обычаи. Очень грамотный проффесионал своего дела! Спасибо за прекрасно проведенный день!
  • И
    Ирина
    19 октября 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Гид Татьяна прекрасно провела экскурсии и очень информативно ознакомила с местными традициями и особенностями национального быта, менталитета. С первых минут наладился добрый контакт с группой. Все было очень интересно. Жаль что немножко подкачала погода. Надеемся ещё встретиться на последующих маршрутах.
  • Н
    Нина
    11 октября 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Отличная экскурсия, хорошо организована.
  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Насыщенная интересная поездка
  • Л
    Лариса
    28 сентября 2022
    Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
    Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Девичьи бани»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
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  5. Ирганайское водохранилище
  6. Язык Тролля
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Салтинский водопад
  9. Хунзах
  10. Гимринский тоннель
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в феврале 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Девичьи бани" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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