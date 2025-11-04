Дербент - это не просто город, а настоящий музей под открытым небом. Путешествие начнётся с посещения крепости Нарын-Кала, где открывается вид на море. Затем прогулка по старинным магалам и знакомство с Джума-мечетью. Завершит экскурсию визит на завод, где можно попробовать коньяк или игристое вино. Путешествие пройдёт на комфортабельном автомобиле, что сделает поездку максимально удобной
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Нарын-Кала
- Магалы
- Джума-мечеть
- Армянская церковь
- Этнодом «Кубачи»
- Стоянка Петра I
Описание экскурсии
- Нарын-Кала — главное украшение Дербента. Мы поднимемся на стены крепости, насладимся потрясающим видом на город и море
- Магалы. После мы прогуляемся по старинным улочкам — сердцу Дербента, где сохранился дух прошлых столетий
- Джума-мечеть. Вы увидите одну из старейших мечетей в России. И пройдёте вдоль грандиозной крепостной стены
- Армянская церковь. Рассмотрите храм, который говорит о многонациональном составе города
- Этнодом «Кубачи» — здесь вы познакомитесь с искусством и ремёслами этого известного аула
- Стоянка Петра I, где когда-то побывал великий император. Затем прогуляемся по набережной Каспийского моря
А ещё — заглянем на один из двух заводов
Что вам больше по душе — коньячный комбинат или завод игристых вин? Что бы вы не выбрали, вас ждёт подробная экскурсия, где вы узнаете о технологиях производства и выборе сырья. И конечно, сможете продегустировать лучшие сорта напитка.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Lada Vesta Cross или Lada Vesta Luxe. Есть кондиционер и детское кресло
- Экскурсию по заводу проводит местный гид
Дополнительные расходы
- Вход в Нарын-Кала — 200 ₽ за человека
- Экскурсия по коньячному заводу с дегустацией — 2500 ₽ за человека
- Экскурсия по заводу игристых вин — 1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Каспийске
Провёл экскурсии для 183 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я родился и вырос в Дагестане. Мой род живёт в этом краю уже более 235 лет. Я хорошо знаком с традициями, обычаями и историей Дагестана. Всё время люблю изучать и читать что-то новое. Организовываю туры как многодневные, так и однодневные (провёл более тысячи экскурсий). Мой водительский стаж — более 35 лет. Буду благодарен, если выберете меня!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 ноя 2025
Благодаря этой прекрасной экскурсии смогли увидеть и узнать много интересного и нового от коренного русского жителя Дагестана, по настоящему любящего свою Родину. Михаил учел все наши непростые пожелания по маршруту путешествия, его экскурсия в Дербент сделала наш после день путешествия по Дагестану прекрасным и незабываемым!!! Огромное спасибо!!!
Сергей
21 авг 2025
Михаил просто красава. Это гид от бога.
О
Ольга
14 авг 2025
Поездка в Дербент была уже вторым нашим туром с Михаилом.
Михаил довез нас до крепости, мы погуляли по ней, потом прошлись по улочкам старого города, Михаил рассказывал факты, было очень интересно,
Михаил довез нас до крепости, мы погуляли по ней, потом прошлись по улочкам старого города, Михаил рассказывал факты, было очень интересно,
Людмила
13 авг 2025
Великолепная экскурсия! Михаил восхитил своим рассказом о местах, чувствуется глубокое знание и уважение к родной земле.
Очень интересная информация, без лишних дат и скучных фактов. Получилось сложить полное впечатление о жителях
Очень интересная информация, без лишних дат и скучных фактов. Получилось сложить полное впечатление о жителях
А
Александр
1 авг 2025
Замечательная поездка, все было комфортно, даже с маленьким ребенком. Город покорил нас своим колоритом.
А
Анна
20 июл 2025
Михаил прекрасный гид. Очень много интересного рассказал о Дагестане. Начало маршрута началось с исторического экскурса о Каспийске. Далее продвигаясь по дороге Каспийск-Дербент, кстати Михаил очень аккуратный водитель, мы узнали про
Наталия
2 июл 2025
Выражаем огромную благодарность Михаилу за великолепную экскурсию в Дербент! С первых минут знакомства он погрузил нас в историю Дагестана. Хочу отметить насколько глубоко Михаил знает историю своего края,рассказывает очень подробно
L
Ludmila
16 июн 2025
Были на экскурсии в Дербенте. Очень понравилось. Михаил эрудированный, компетентный,эмоциональный рассказчик, отличный водитель. Спасибо большое!
Ю
Юлия
12 июн 2025
Отличный гид и порядочный человек. Все показал, рассказал и помог сделать красивые фото на память. Спасибо большое, Михаил!
Е
Елена
8 мая 2025
В целом всё понравилось. Несколько смущала грамотность речи и сторонние разговоры по телефону. Отдельное спасибо за фото с цветущими маками!
М
Михаил
27 апр 2025
Экскурсия была очень содержательна. Михаил весьма эрудированный, доброжелательный гид. Остались только хорошие впечатления от поездки.
