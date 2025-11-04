Михаил — ваш гид в Каспийске

Провёл экскурсии для 183 туристов

Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я родился и вырос в Дагестане. Мой род живёт в этом краю уже более 235 лет. Я хорошо знаком с традициями, обычаями и историей Дагестана. Всё время люблю изучать и читать что-то новое. Организовываю туры как многодневные, так и однодневные (провёл более тысячи экскурсий). Мой водительский стаж — более 35 лет. Буду благодарен, если выберете меня!