Дербентская крепость – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дербентская крепость» в Каспийске, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
На машине
15 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
Завтра в 07:30
15 фев в 07:30
15 399 за всё до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
Путешествие в Дербент подарит уникальный опыт: от древних улиц до современных винзаводов. Узнайте о культуре и истории города, не покидая комфорта
15 фев в 08:30
17 фев в 08:30
11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
На машине
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
Отправиться в самый старый город России и увидеть, как традиции переплетаются с современностью
Начало: На проспекте Омарова
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
15 фев в 08:30
16 фев в 08:30
5500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Дербентская крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
  2. Из Каспийска - в древнейший Дербент
  3. Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Ирганайское водохранилище
  4. Самое главное
  5. Форелевое хозяйство
  6. Водопад Тобот
  7. Язык Тролля
  8. Экраноплан «Лунь»
  9. Гимринский тоннель
  10. Салтинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в феврале 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Дербентская крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 15 399. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2025 год по теме «Дербентская крепость», 15 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель