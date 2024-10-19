О Ольга Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Очень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсовод - интересный собеседник, который любит и уважает историю своего края.

В Виктор Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Вчера были на интереснейшей экскурсии в Дербент в сопровождении дипломированного гида-экскурсовода и просто хорошего человека и собеседника, который в совершенстве владеет историей своего края.