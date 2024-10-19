11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
Завтра в 07:30
15 фев в 07:30
15 399₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
Путешествие в Дербент подарит уникальный опыт: от древних улиц до современных винзаводов. Узнайте о культуре и истории города, не покидая комфорта
15 фев в 08:30
17 фев в 08:30
11 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
Отправиться в самый старый город России и увидеть, как традиции переплетаются с современностью
Начало: На проспекте Омарова
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:30
15 фев в 08:30
16 фев в 08:30
5500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 октября 2024Очень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсовод - интересный собеседник, который любит и уважает историю своего края.
- ВВиктор6 сентября 2024Вчера были на интереснейшей экскурсии в Дербент в сопровождении дипломированного гида-экскурсовода и просто хорошего человека и собеседника, который в совершенстве владеет историей своего края.
- ИИрина22 августа 2024Большое спасибо Идрису за эту экскурсию. Все очень понравилось. Нет никакой усталости, только хорошие впечатления от увиденного. Посмотрели водопад, увидели экраноплан Лунь, посетили Цитадель Нарын-Кала, прогулялись по старому и новому городу Дербент. Посмотрели набережную и даже нашли где купить вкусных фруктов 🍇;)
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Дербентская крепость»
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