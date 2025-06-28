Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем»
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
«Экраноплан «Лунь» — советский ракетоносец, живописно расположенный на берегу Каспия»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборДербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
«Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром»»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
2800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККылыч28 июня 2025Дербент и каспийский монстр «Лунь» из КаспийскаДата посещения: 27 июня 2025Впечатление от поездки замечательное, очень понравилось, все посетили как было обещано, вкусно накормили. Спасибо огромное гиду Тамерлану и водителю! Дербент это история. Очень советую всем побывать в Дербенте.
- ЕЕвгения8 октября 2025Отличная экскурсия, за исключением двух моментов. Первый: услуги гида, оговоренные в описании экскурсии, это трассовая экскурсия от водителя (претензий нет,
- SSerg28 сентября 2025Понравилось тем, что мы можем влиять на время нахождения в каждой локации маршрута
- иирина23 сентября 2025Спасбо Идрису за интересную экскурсию, отзывчивость и внимание к туристам.
- ААнна29 августа 2025Спасибо водителю и гиду Шамилю за экскурсию!
- ДДмитрий15 августа 2025Интересный маршрут и сам город. По времени, начали как и запланировали, но будте готовы, что экскурсия будет не 11, а
- еелена10 августа 2025Огромное спасибо за тур по Дербенту, гиду Шамилю и водителю Омару, с ними было очень весело. Также хочется сказать,спасибо за комфорт в машине 👍.
- ММария6 июля 2025Хорошая экскурсия. Много пришлось ходить. Вечернее шоу фонтанов это лишнее. 1.5 часа это слишком долго. Лучше выбрать без них. Гид неплохой.
- ААнна1 июля 2025Интересная экскурсия, крепость производит впечатление, и экраноплан было интересно увидеть. Отличная машина и вкусный обед. Но от парка ожидали большего. И жаль, что мечеть была закрыта на две недели для туристов, как раз с 26 июня по 7 июля.
- ННаталья23 июня 2025Спасибо за интересную экскурсию
- ООльга12 июня 2025Спасибо гиду Идрису, прекрасно провели день, всё понравилось. Рекомендуем👍👍👍.
- ККсения26 мая 2025Добрый день! Лунь сейчас на реконструкции, в строительных лесах, строительном мусоре. Хотелось бы вместо него посетить другую историческую локацию в
- ООлеся21 мая 2025Были 20 мая в Дербенте. Группа состояла из 10 человек. Экскурсией эту поездку назвать нельзя. Водитель Руслан привозил нас к
- ССергей6 марта 2025Без комментариев.
- ЕЕлена3 марта 2025Недавняя экскурсия 1 марта 2025 года в Дербент нам запомнится надолго! По дороге мы посетили потрясающий водопад, который в этот
- ННаталия4 января 2025Спасибо огромное за организацию экскурсий по Дагестану. Отлично проведены все мною посещенные экскурсии.
- ИИлья29 октября 2024Хорошая экскурсия. Полноценная. Гид Татьяна мастер своего дела. Но в любом случае на дербент нужно закладывать больше времени.
- ААнастасия20 октября 2024В целом не плохая экскурсия, Дербент прекрасен. При посещении Дагестана стоит оставить на этот город 2 дня для прогулок и
- ООльга19 октября 2024Очень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсовод - интересный собеседник, который любит и уважает историю своего края.
- ХХроменкова9 октября 2024Всё очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 17 334. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Каспийске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Каспийска. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025