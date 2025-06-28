Мои заказы

Экскурсии по набережной Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Каспийске, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
На машине
11 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Вы насладитесь красотой бурлящих потоков и сможете отдохнуть на берегу реки, устроив небольшой пикник с чуду и чаем»
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
На машине
9 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
«Экраноплан «Лунь» — советский ракетоносец, живописно расположенный на берегу Каспия»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
На автобусе
11 часов
39 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
«Вы также прогуляетесь по набережной у Каспийского моря и узнаете историю уникального военного сооружения — экраноплана «Лунь», который иногда именуют «каспийским монстром»»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
2800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кылыч
    28 июня 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Дата посещения: 27 июня 2025
    Впечатление от поездки замечательное, очень понравилось, все посетили как было обещано, вкусно накормили. Спасибо огромное гиду Тамерлану и водителю! Дербент это история. Очень советую всем побывать в Дербенте.
  • Е
    Евгения
    8 октября 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Отличная экскурсия, за исключением двух моментов. Первый: услуги гида, оговоренные в описании экскурсии, это трассовая экскурсия от водителя (претензий нет,
    читать дальше

    очень интересно рассказывал об обычаях, традициях и прочем) и рассказ про «Лунь». За экскурсию по Дербенту (крепость и старый город) пришлось доплатить. Экскурсовод отличная, но этот момент все же надо было оговорить заранее. И второй вопрос - в осеннее время фонтан в Дербенте работает только с пятницы по воскресенье. Никто об этом также не предупредил, в программе фонтан заявлен.

  • S
    Serg
    28 сентября 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Понравилось тем, что мы можем влиять на время нахождения в каждой локации маршрута
  • и
    ирина
    23 сентября 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Спасбо Идрису за интересную экскурсию, отзывчивость и внимание к туристам.
  • А
    Анна
    29 августа 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Спасибо водителю и гиду Шамилю за экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    15 августа 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Интересный маршрут и сам город. По времени, начали как и запланировали, но будте готовы, что экскурсия будет не 11, а
    читать дальше

    12-13 часов. В ходе поездки гид Шамиль был очень весёлым, рассказал про местные обычаи и народности, хотя про само место поездки хотелось услышать чуть больше. Автобус в котором передвигались был с кондиционером, во время длинных поездок были остановки в туалет. Обед проходил в местной столовой, достаточно вкусно, на 2-х человек вышло 900₽. Экскурсию в цитадели Дербента вела местный гид, тоже с поставленной речью и достаточно интересно. В конце было шоу с фонтанами, очень понравилось. На всех точках времени было достаточно и сделать фото и присмотреть себе сувениры.

  • е
    елена
    10 августа 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Огромное спасибо за тур по Дербенту, гиду Шамилю и водителю Омару, с ними было очень весело. Также хочется сказать,спасибо за комфорт в машине 👍.
  • М
    Мария
    6 июля 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Хорошая экскурсия. Много пришлось ходить. Вечернее шоу фонтанов это лишнее. 1.5 часа это слишком долго. Лучше выбрать без них. Гид неплохой.
  • А
    Анна
    1 июля 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Интересная экскурсия, крепость производит впечатление, и экраноплан было интересно увидеть. Отличная машина и вкусный обед. Но от парка ожидали большего. И жаль, что мечеть была закрыта на две недели для туристов, как раз с 26 июня по 7 июля.
  • Н
    Наталья
    23 июня 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Спасибо за интересную экскурсию
  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Спасибо гиду Идрису, прекрасно провели день, всё понравилось. Рекомендуем👍👍👍.
  • К
    Ксения
    26 мая 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Добрый день! Лунь сейчас на реконструкции, в строительных лесах, строительном мусоре. Хотелось бы вместо него посетить другую историческую локацию в
    читать дальше

    Дербенте. Гид Шейх для обеда выбрал отличную столовую по соотношению цена-качество. Больше всего понравилась крепость, на ее посещение нужно закладывать не менее 2 часов, 2,5 чтобы обойти все музеи в крепости и посетить экскурсию, сделать фото. Наши компаньоны хотели попасть на завод вин, но он не работал в воскресенье(((Мы прогулялись по набережной на закате. Поющий Фонтан был ярким завершением поездки

  • О
    Олеся
    21 мая 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Были 20 мая в Дербенте. Группа состояла из 10 человек. Экскурсией эту поездку назвать нельзя. Водитель Руслан привозил нас к
    читать дальше

    очередной локации, говорил, во сколько мы должны вернуться к машине, на этом все. Никакой информации мы не получили. Просто гуляли, смотрели. Город прекрасный, люди хорошие, доброжелательные.
    Дополнительно придется оплатить вход в крепость 300 рублей и экскурсию, если нужно, 200 рублей, обед в кафе 700 рублей. Привозят в определенное кафе, где уже накрыты столы, выбрать по своему вкусу нельзя, подают салат, чуду, суп, сок, чай. Я с внучкой отказалась, пошли в другое кафе, заказали пиццу за 450 рублей, наелись вдвоем, и еще с собой забрали. Так что не ведитесь на этот обед.
    О поездке не пожалела. Своим ходом не намного дешевле получится доехать. Так что воспринимайте это путешествие не как экскурсию, а как трансфер туда и обратно

  • С
    Сергей
    6 марта 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Без комментариев.
  • Е
    Елена
    3 марта 2025
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Недавняя экскурсия 1 марта 2025 года в Дербент нам запомнится надолго! По дороге мы посетили потрясающий водопад, который в этот
    читать дальше

    редкий зимний период выглядел особенно волшебно — все было покрыто снегом и льдом. Редкость такого зрелища добавила экскурсии особую ценность. Дербент с его историей и красотой в сочетании с зимними пейзажами — это действительно что-то незабываемое!

  • Н
    Наталия
    4 января 2025
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Спасибо огромное за организацию экскурсий по Дагестану. Отлично проведены все мною посещенные экскурсии.
  • И
    Илья
    29 октября 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Хорошая экскурсия. Полноценная. Гид Татьяна мастер своего дела. Но в любом случае на дербент нужно закладывать больше времени.
  • А
    Анастасия
    20 октября 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    В целом не плохая экскурсия, Дербент прекрасен. При посещении Дагестана стоит оставить на этот город 2 дня для прогулок и
    читать дальше

    посещения крепости. Одной экскурсии не хватит для погружения в эту атмосферу старины. Экраноплан огромный и конечно увидеть стоит, сейчас там активно облагораживают территорию вокруг и в след году точно будет хорошее туристическое место.

  • О
    Ольга
    19 октября 2024
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
    Очень понравилась поездка. Под сопровождение исторических рассказов познакомились с интересными местами. Отдельно хочется отметить, что экскурсовод - интересный собеседник, который любит и уважает историю своего края.
  • Х
    Хроменкова
    9 октября 2024
    Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
    Всё очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
  2. Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
  3. Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Салтинский водопад
  5. Водопад Тобот
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Форелевое хозяйство
  8. Село Чох
  9. Ирганайское водохранилище
  10. Чиркейская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 17 334. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Каспийске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Каспийска. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025