очередной локации, говорил, во сколько мы должны вернуться к машине, на этом все. Никакой информации мы не получили. Просто гуляли, смотрели. Город прекрасный, люди хорошие, доброжелательные.

Дополнительно придется оплатить вход в крепость 300 рублей и экскурсию, если нужно, 200 рублей, обед в кафе 700 рублей. Привозят в определенное кафе, где уже накрыты столы, выбрать по своему вкусу нельзя, подают салат, чуду, суп, сок, чай. Я с внучкой отказалась, пошли в другое кафе, заказали пиццу за 450 рублей, наелись вдвоем, и еще с собой забрали. Так что не ведитесь на этот обед.

О поездке не пожалела. Своим ходом не намного дешевле получится доехать. Так что воспринимайте это путешествие не как экскурсию, а как трансфер туда и обратно