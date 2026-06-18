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Из Каспийска - в удивительный Дербент

Крепость Нарын-Кала, старые магалы и легендарный «Лунь»
Вы отправитесь в город у Каспийского моря, где крепостные стены спускаются к старинным кварталам, а узкие улицы хранят следы многих эпох.

Прогуляетесь по магалам, увидите крепость Нарын-Кала и познакомитесь с необычным символом советской эпохи — гигантским гибридом корабля и самолёта. Это путешествие — микс многовековой истории Дербента и инженерных амбиций 20 века.
5
2 отзыва
Из Каспийска - в удивительный Дербент
Из Каспийска - в удивительный Дербент
Из Каспийска - в удивительный Дербент

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Каспийска.

12:00 — набережная Дербента

Начнём знакомство с городом с прогулки по современной набережной Каспийского моря.

12:40 — экраноплан «Лунь»

Вы увидите уникальный ракетоносец — гибрид корабля и самолёта размером с 5-этажный дом. Мы расскажем, что такое экраноплан, зачем создавали «Лунь» и какую роль такие машины играли в советской военной авиации.

13:30–14:30 — обед (по желанию)

Сделаем остановку в одном из кафе, где подают блюда дагестанской кухни.

14:30–16:00 — крепость Нарын-Кала

Вы посетите крепость 5 века и услышите историю Дербента, который веками охранял проход между Кавказом и Каспийским морем.

16:00–18:00 — Старый город

Прогуляетесь по лабиринту узких улиц и атмосферным дворикам, увидите Джума-мечеть, старинные дома и бани.

18:00–19:00 — улица Мамедбекова и городской фонтан

Пройдёте по красивой улице под наши рассказы об архитектуре Дербента и традициях народов Кавказа.

19:00–20:00 — шоу фонтанов (с апреля по октябрь)

Если позволяет сезон, вы увидите светомузыкальное шоу фонтанов — одно из самых ярких вечерних зрелищ города.

21:00 — возвращение в Каспийск.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Дополнительные расходы: билет на крепость Нарын-Кала — 300 ₽ за чел., обед — по ценам меню
  • С вами будет один из гидов нашей команды
Возьмите с собой:
  • Перекус и воду
  • Средства от укачивания
  • Дождевик или головной убор с солнцезащитным кремом (по погоде)
  • Удобную обувь – без каблуков и высокой платформы
  • Документ, удостоверяющий личность (можно фото)

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный (12+)3100 ₽
Пенсионеры2900 ₽
Детский (4-11 лет)2600 ₽
Детский (0-3 лет)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 405 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
впечатления от поездки только самые положительные! встретили нас в назначенном месте. автобус комфортный с кондиционером, в группе нашей было 10 человек. водитель, он же наш гид Айваз прекрасный человек! все
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рассказал, на все вопросы ответил. Началась наша поездка с Лунь., топом мы поехали пообедали, для нас заказали комплексные обеды (меню и сумму согласовывали в автобусе) было очень вкусно и сытно, порции большие👍 далее мы пошли в крепость где нам провели познавательную экскурсию! далее мы прогулялись по городу, купили сувениры, домашнее Виноградное вино😁. и поехали домой, по дороге купили клубнику и черешню. Айваз старался высаживать нас максимально близко к местам нашего проживания, за то отдельная ему благодарность!! Всем советую воспользоваться данной экскурсией. Спасибо большое организаторам 🤝

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Евгений
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