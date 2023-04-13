Что вас ожидает:

Во ходе экскурсии мы покажем вам поселок Дубки, переживший в свое время сложное землетрясение. Этот населенный пункт известен одним из лучших видов на самый глубокий каньон в Республике Дагестан — Сулакский. Также мы посетим Чиркейскую ГЭС, форелевое хозяйство, песчаный бархан Сары-Кум. Вы узнаете много интересного про эти локации.

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.