Сулакский каньон по праву называется одной из главных достопримечательностей Дагестана. Он поражает красотой и масштабом открывающихся взгляду пейзажей.
С высоты смотровой площадки вы увидите бирюзовые воды реки Сулак, каскад гидроэлектростанций, в том числе и Чиркейскую ГЭС. Также мы посетим поселок Дубки, форелевое хозяйство, песчаный бархан Сары-Кум.
С высоты смотровой площадки вы увидите бирюзовые воды реки Сулак, каскад гидроэлектростанций, в том числе и Чиркейскую ГЭС. Также мы посетим поселок Дубки, форелевое хозяйство, песчаный бархан Сары-Кум.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Песчаный бархан Сары-Кум
- Поселок Дубки
- Смотровая площадка
- Пещера «Нохъо»
- Туристический комплекс «Главрыба»
- Форелевое хозяйство
- Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Во ходе экскурсии мы покажем вам поселок Дубки, переживший в свое время сложное землетрясение. Этот населенный пункт известен одним из лучших видов на самый глубокий каньон в Республике Дагестан — Сулакский. Также мы посетим Чиркейскую ГЭС, форелевое хозяйство, песчаный бархан Сары-Кум. Вы узнаете много интересного про эти локации.
Важно знать:
После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- После бронирования экскурсии свяжитесь со мной по номеру +79285074424 через любой удобный для вас мессенджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании