Экскурсия по Сулакскому каньону и поселку Дубки

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сулакский каньон по праву называется одной из главных достопримечательностей Дагестана. Он поражает красотой и масштабом открывающихся взгляду пейзажей.

С высоты смотровой площадки вы увидите бирюзовые воды реки Сулак, каскад гидроэлектростанций, в том числе и Чиркейскую ГЭС. Также мы посетим поселок Дубки, форелевое хозяйство, песчаный бархан Сары-Кум.
Экскурсия по Сулакскому каньону и поселку Дубки
Экскурсия по Сулакскому каньону и поселку Дубки
Экскурсия по Сулакскому каньону и поселку Дубки
Экскурсия по Сулакскому каньону и поселку Дубки
Экскурсия по Сулакскому каньону и поселку Дубки
Экскурсия по Сулакскому каньону и поселку Дубки
Экскурсия по Сулакскому каньону и поселку Дубки
Ближайшие даты:
13
апр
14
апр
15
апр
16
апр
17
апр
18
апр
19
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Песчаный бархан Сары-Кум
  • Поселок Дубки
  • Смотровая площадка
  • Пещера «Нохъо»
  • Туристический комплекс «Главрыба»
  • Форелевое хозяйство
  • Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Во ходе экскурсии мы покажем вам поселок Дубки, переживший в свое время сложное землетрясение. Этот населенный пункт известен одним из лучших видов на самый глубокий каньон в Республике Дагестан — Сулакский. Также мы посетим Чиркейскую ГЭС, форелевое хозяйство, песчаный бархан Сары-Кум. Вы узнаете много интересного про эти локации.

Важно знать:

После бронирования экскурсии свяжитесь с гидом по указанному номеру.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • После бронирования экскурсии свяжитесь со мной по номеру +79285074424 через любой удобный для вас мессенджер
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

Индивидуальные
На весь день
Каньоны
Природа и пейзажи
Сулакский каньон
Популярные места

Похожие туры из Каспийска

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
32 отзыва
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
12 990 за всё до 7 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска «Премиум»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
28 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска «Премиум»
Каспийск, ул. Дахадаева 78
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
3 200 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на улице Дахадаева в Каспийске
14 апр
15 апр
16 апр
17 апр
3 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каспийске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ