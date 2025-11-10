Каждая страна может удивлять своими чудесами, а наш Дагестан своим Сулакским каньоном, который является одним из самых глубоких в мире 1900 метров глубины и протяжённостью 53 километра, что делает его одним из самых длинных в Европе. Бархан Сарыкум, или Сарыкумский бархан — это крупнейший песчаный бархан в Европе. Его протяжённость — 12 километров, а ширина около 4 километров. Программа экскурсии:

Чиркейское водохранилище и катание на катерах (20-25 минут) • Сулакский каньон с его живописными красотами • Локация «Тёщин язык» в п. Дубки • Комплексный обед в ресторане из национальной кухни • Посещение комплекса «Главрыба» (Форелевое хозяйство) • Пещера Нохъо и выход на подвесной мост через реку Сулак (по желанию за доп. плату) • Бархан Сарыкум (песчаный заповедник).