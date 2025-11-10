Комфортная поездка к глубокому Сулакскому каньону в долине реки Сулак. Вы также побываете на бархане Сарыкум, увидите его песчаные гребни, словно волны в море. Заглянете на Чиркейское водохранилище и в форелевое хозяйство, а также посетите пещеры Нохъо.
Описание экскурсии
Каждая страна может удивлять своими чудесами, а наш Дагестан своим Сулакским каньоном, который является одним из самых глубоких в мире 1900 метров глубины и протяжённостью 53 километра, что делает его одним из самых длинных в Европе. Бархан Сарыкум, или Сарыкумский бархан — это крупнейший песчаный бархан в Европе. Его протяжённость — 12 километров, а ширина около 4 километров. Программа экскурсии:
Чиркейское водохранилище и катание на катерах (20-25 минут) • Сулакский каньон с его живописными красотами • Локация «Тёщин язык» в п. Дубки • Комплексный обед в ресторане из национальной кухни • Посещение комплекса «Главрыба» (Форелевое хозяйство) • Пещера Нохъо и выход на подвесной мост через реку Сулак (по желанию за доп. плату) • Бархан Сарыкум (песчаный заповедник).
Ежедневно в 08:00 (по записи по телефону и через ватсап: 8-967-407-05-05)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон с красивыми видами
- Чиркейское водохранилище
- Главрыбу (форелевое хозяйство)
- Пещера Нохъо с подвесным мостом
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Комфортабельный туристический микроавтобус
- Услуги гида-экскурсовода
- Прогулка на катере 20-25 минут
- Комплексный обед
Что не входит в цену
- Входные билеты в Пещеру Нохъо 500 руб (пн-пт) - 700 руб (сб-вс)
- Входные билеты в Бархан сарыкум 250 р.
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Ленина 50
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 (по записи по телефону и через ватсап: 8-967-407-05-05)
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каспийска
