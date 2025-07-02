Уникальность Гоора проявляется не только в его хорошо сохранившихся башнях, но и в его живописном расположении на краю отвесной скальной гряды, у подножия которой протекает Аварское Койсу. А Карадахскую теснину местные называют Вратами чудес — пройти через теснину можно только по дну, где шумит горная река, а скалы сходятся на расстоянии вытянутой руки.

Описание экскурсии

Кахиб: Уникальное путешествие в сердце Кавказа

Название “Кахиб” вероятно происходит от грузинского слова “Кахи”, что в переводе означает суровую горную местность. Уникальность этого региона проявляется не только в хорошо сохранившихся башнях, но и в живописном расположении на краю отвесной скальной гряды, у подножия которой протекает Аварское Койсу.

Что вас ждет в этом увлекательном путешествии?

Гимринский автодорожный тоннель. Это начало вашего путешествия. Проехав через тоннель длиной 4303 метра, вы ощутите атмосферу приключения, когда увидите мерцание фар и почувствуете свист ветра за окном.

Это начало вашего путешествия. Проехав через тоннель длиной 4303 метра, вы ощутите атмосферу приключения, когда увидите мерцание фар и почувствуете свист ветра за окном. Гимринская башня. Познакомьтесь с Гимринской башней, построенной для защиты села Гимры под руководством имама Газимухаммада. Среди его последователей был и Шамиль — легендарный лидер горцев Дагестана и Чечни.

Познакомьтесь с Гимринской башней, построенной для защиты села Гимры под руководством имама Газимухаммада. Среди его последователей был и Шамиль — легендарный лидер горцев Дагестана и Чечни. Ирганайское водохранилище. Перед вами откроется Ирганайское водохранилище — зеркальная поверхность, отражающая величественные горные вершины. Это место наполнено совершенно иной атмосферой, отличной от привычного Дагестана.

Перед вами откроется Ирганайское водохранилище — зеркальная поверхность, отражающая величественные горные вершины. Это место наполнено совершенно иной атмосферой, отличной от привычного Дагестана. Датунский храм. На очереди Датунский храм — свидетель доисламского времени и образец средневековой христианской архитектуры, который перенесет вас в прошлое.

На очереди Датунский храм — свидетель доисламского времени и образец средневековой христианской архитектуры, который перенесет вас в прошлое. Старый Кахиб. Кахиб — сердце вашего тура. Ваш гид покажет вам секретные тропы, которые приведут вас к этому месту. Вы сможете увидеть неприступные сторожевые башни 8 и 10 веков в бывшем Багдыбаба, ранее известном уголке Кавказа.

Кахиб — сердце вашего тура. Ваш гид покажет вам секретные тропы, которые приведут вас к этому месту. Вы сможете увидеть неприступные сторожевые башни 8 и 10 веков в бывшем Багдыбаба, ранее известном уголке Кавказа. Язык тролля. Завершите ваше путешествие, посетив символ Дагестана — край башен в селе Гоор. Вы сможете рассмотреть легендарные сторожевые башни и остатки жилых домов, а также познакомиться с историей этих мест. Не забудьте ступать на дагестанский «Язык тролля» — выступающую над обрывом скалу, которая оставит незабываемые впечатления.

Каждое из этих мест подарит вам уникальные эмоции и воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Погружайтесь в атмосферу Кавказа и откройте для себя его удивительную природу и богатую историю!