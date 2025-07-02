Уникальность Гоора проявляется не только в его хорошо сохранившихся башнях, но и в его живописном расположении на краю отвесной скальной гряды, у подножия которой протекает Аварское Койсу.
А Карадахскую теснину местные называют Вратами чудес — пройти через теснину можно только по дну, где шумит горная река, а скалы сходятся на расстоянии вытянутой руки.
А Карадахскую теснину местные называют Вратами чудес — пройти через теснину можно только по дну, где шумит горная река, а скалы сходятся на расстоянии вытянутой руки.
Описание экскурсии
Кахиб: Уникальное путешествие в сердце Кавказа
Название “Кахиб” вероятно происходит от грузинского слова “Кахи”, что в переводе означает суровую горную местность. Уникальность этого региона проявляется не только в хорошо сохранившихся башнях, но и в живописном расположении на краю отвесной скальной гряды, у подножия которой протекает Аварское Койсу.
Что вас ждет в этом увлекательном путешествии?
- Гимринский автодорожный тоннель. Это начало вашего путешествия. Проехав через тоннель длиной 4303 метра, вы ощутите атмосферу приключения, когда увидите мерцание фар и почувствуете свист ветра за окном.
- Гимринская башня. Познакомьтесь с Гимринской башней, построенной для защиты села Гимры под руководством имама Газимухаммада. Среди его последователей был и Шамиль — легендарный лидер горцев Дагестана и Чечни.
- Ирганайское водохранилище. Перед вами откроется Ирганайское водохранилище — зеркальная поверхность, отражающая величественные горные вершины. Это место наполнено совершенно иной атмосферой, отличной от привычного Дагестана.
- Датунский храм. На очереди Датунский храм — свидетель доисламского времени и образец средневековой христианской архитектуры, который перенесет вас в прошлое.
- Старый Кахиб. Кахиб — сердце вашего тура. Ваш гид покажет вам секретные тропы, которые приведут вас к этому месту. Вы сможете увидеть неприступные сторожевые башни 8 и 10 веков в бывшем Багдыбаба, ранее известном уголке Кавказа.
- Язык тролля. Завершите ваше путешествие, посетив символ Дагестана — край башен в селе Гоор. Вы сможете рассмотреть легендарные сторожевые башни и остатки жилых домов, а также познакомиться с историей этих мест. Не забудьте ступать на дагестанский «Язык тролля» — выступающую над обрывом скалу, которая оставит незабываемые впечатления.
Каждое из этих мест подарит вам уникальные эмоции и воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Погружайтесь в атмосферу Кавказа и откройте для себя его удивительную природу и богатую историю!
Выезды каждый вторник и пятницу из Махачкалы и Каспийска. / г. Каспийск, ул. Халилова, 48. Кофейня Мерси. Сбор в 06:10, Выезд в 06:30 / г. Махачкала, ул. Времена года 13. Сбор в 06:40, Выезд в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Язык тролля
- Датунский храм - памятник средневекового христианского зодчества в Шамильском районе Дагестана
- Карадахская теснина
- Гоор
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида - проводника
- Обед - национальная кухня
- Джиппинг.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, улица Халилова 48 / г. Махачкала, ул. Времена года 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выезды каждый вторник и пятницу из Махачкалы и Каспийска. / г. Каспийск, ул. Халилова, 48. Кофейня Мерси. Сбор в 06:10, Выезд в 06:30 / г. Махачкала, ул. Времена года 13. Сбор в 06:40, Выезд в 07:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Дорогой Гость
- Благодарим за выбор нашей экскурсии! Мы свяжемся с вами в ближайшее время (в среднем это занимает не более получаса)
- Если Вы желаете связаться с нами раньше, то, пожалуйста, позвоните нам по номеру ☎️ 8 800 511-41-80 или напишите нам в WhatsApp перейдя по ссылке wa. me/79817259050 и мы с радостью ответим Вам
- Обязательно сообщите нам, что вы забронировали экскурсию на Спутник8
- С заботой к каждому гостю 💚
- Команда туроператора по Дагестану «АДАТ тревел»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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