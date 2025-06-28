6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие горные виды
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🕌 Исторические памятники
- 🎢 Экстремальные развлечения
- 📸 Идеальные места для фото
- 🎨 Культурное наследие
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гимринский автодорожный тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Хунзахское плато
- Мемориальный комплекс «Белые Журавли»
- Матлаский водопад
Описание экскурсии
Если вы мечтаете о путешествии по удивительным уголкам Дагестана, обязательно обратите внимание на аварские земли. Здесь вы сможете погрузиться в историю одного из самых значимых феодальных владений региона. Не упустите возможность посетить родину знаменитого поэта Расула Гамзатова, где каждый уголок пронизан духом творчества и вдохновения.
Что вас ждет:
Гимринский автодорожный тоннель
Гимринский тоннель – это самая длинная подземная дорога на территории всей России. Рядом с ним расположена одноименная башня, относящаяся ко времени Шамиля. Здесь вы сможете насладиться потрясающими горными панорамами.
Ирганайское водохранилище
Следующим пунктом нашего путешествия станет Ирганайское водохранилище, которое простирается до самого горизонта. Наблюдая за отражением гор на бирюзовой глади этого водоема, вы можете потерять счет времени. Но впереди нас ожидает еще много интересного!
Водопад Тобот
Водопад Тобот – это самый высокий водопад не только в горных районах Дагестана, но и на всем Северном Кавказе. Его размах и энергетика непременно поразят вас. Стоя у края скалы, вы сможете увидеть, как в небе парят орлы.
Хунзахское плато
На Хунзахском плато вы окажетесь на большой высоте, находясь при этом на абсолютно ровной поверхности. Это действительно необычное ощущение. Здесь вы сможете увидеть водопад Итляталлар и взглянуть с края каньона на Хунзахское ущелье. Каждый ракурс идеально подходит для создания впечатляющих фотографий!
Село Цада
В селе Цада мы посетим мемориальный комплекс “Белые Журавли”, вдохновленный творчеством Расула Гамзатова, известного поэта Дагестана.
Матлас
Ущелье Матласа и его одноименный водопад предлагают не только прекрасные пейзажи, но и экстремальные аттракционы. Вы сможете пролететь через каньон на зиплайне, пройти с страховкой по веревочному мосту и насладиться видом Матлаского водопада с высоты.
Мельница
Здесь вы увидите, как готовится урбеч - дагестанское лакомство. При желании, можно купить понравившиеся продукты домой.
Путешествие по аварским землям Дагестана подарит вам незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к богатой культуре и истории региона. Не упустите шанс открыть для себя эти удивительные места!
Выезды каждый вторник, четверг и субботу из Махачкалы и Каспийска. / г. Каспийск, ул. Халилова, 48. Кофейня Мерси. Сбор в 06:10, Выезд в 06:30 / г. Махачкала, ул. Времена года 13. Сбор в 06:40, Выезд в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
- Село Цада
- Матлас
- Матласский водопад
- Матласское ущелье
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида - проводника
- Обед - национальная кухня.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Дорогой Гость
- Благодарим за выбор нашей экскурсии! Мы свяжемся с вами в ближайшее время (в среднем это занимает не более получаса)
- Если Вы желаете связаться с нами раньше, то, пожалуйста, позвоните нам по номеру ☎️ 8 800 511-41-80 или напишите нам в WhatsApp перейдя по ссылке wa. me/79817259050 и мы с радостью ответим Вам
- Обязательно сообщите нам, что вы забронировали экскурсию на Спутник8
- С заботой к каждому гостю 💚
- Команда туроператора по Дагестану «АДАТ тревел»