Путешествие в Хунзах - это возможность увидеть один из самых высоких водопадов Кавказа - Тобот, который срывается с 70-метровой высоты. Цолотлинский каньон, сравнимый с Гранд-Каньоном, впечатляет своей глубиной и красотой. Визит в древнюю Аранинскую крепость добавит историческую нотку. Каменная чаша с её скалистыми лабиринтами и Матласские водопады подарят незабываемые эмоции. Экстрим-парк предлагает развлечения для любителей адреналина

Описание экскурсии

Водопад Тобот — один из самых высоких водопадов Кавказа. Вода срывается с 70-метровой скалы прямо в ущелье.

Цолотлинский каньон — узкая и глубокая трещина в Хунзахском плато длиной более километра. Настоящий дагестанский «Гранд-Каньон», в который сбрасывают воду сразу несколько водопадов.

Аранинская крепость — древнее оборонительное сооружение на высоком плато. Мы остановимся у её руин и обсудим, какую роль она играла в истории горцев.

Матласские водопады и ущелье Каменная чаша — локации, которые нечасто попадают в туристические путеводители. Каменная чаша — это скалистый лабиринт с пещерами, зеленью и прохладной тенью, а водопады здесь особенно живописны весной и после дождей.

Экстрим-парк (по сезону) — у любителей острых ощущений будет возможность прокатиться на зиплайне, пройти по подвесному мосту или попробовать виа феррату.

Обед в национальном стиле (по желанию) — во время поездки вас ждёт сытный домашний обед: хинкал, чуду, плов, суп, абрикосовая каша с урбечом, компот, чай, сладости — по предварительному заказу.

Организационные детали