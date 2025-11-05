5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Мощный водопад Тобот
- 🏞️ Глубокий Цолотлинский каньон
- 🗺️ Историческая Аранинская крепость
- 🧗♂️ Экстрим-парк для любителей адреналина
- 🍽️ Обед в национальном стиле
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Водопад Тобот — один из самых высоких водопадов Кавказа. Вода срывается с 70-метровой скалы прямо в ущелье.
Цолотлинский каньон — узкая и глубокая трещина в Хунзахском плато длиной более километра. Настоящий дагестанский «Гранд-Каньон», в который сбрасывают воду сразу несколько водопадов.
Аранинская крепость — древнее оборонительное сооружение на высоком плато. Мы остановимся у её руин и обсудим, какую роль она играла в истории горцев.
Матласские водопады и ущелье Каменная чаша — локации, которые нечасто попадают в туристические путеводители. Каменная чаша — это скалистый лабиринт с пещерами, зеленью и прохладной тенью, а водопады здесь особенно живописны весной и после дождей.
Экстрим-парк (по сезону) — у любителей острых ощущений будет возможность прокатиться на зиплайне, пройти по подвесному мосту или попробовать виа феррату.
Обед в национальном стиле (по желанию) — во время поездки вас ждёт сытный домашний обед: хинкал, чуду, плов, суп, абрикосовая каша с урбечом, компот, чай, сладости — по предварительному заказу.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
- Выезд в 7:00, дорога до первой точки — 1,5 часа, затем у вас будет по 1 часу на каждой локации. Возвращение — в 19:30–20:00
- Дополнительно и по желанию оплачиваются развлечения в парке — цены по запросу, а также обед — 650 ₽
- С вами поедет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный 12+
|3000 ₽
|Пенсионеры
|2900 ₽
|Дети до 4 до 11 лет
|2800 ₽
|Детский 0-3лет
|Бесплатно