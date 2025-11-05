Мои заказы

Матлас, Тобот и Каменная чаша - из Каспийска

Проведите день в Хунзахе, наслаждаясь видами водопада Тобот и Цолотлинского каньона. Экстрим-парк и Каменная чаша ждут вас
Путешествие в Хунзах - это возможность увидеть один из самых высоких водопадов Кавказа - Тобот, который срывается с 70-метровой высоты. Цолотлинский каньон, сравнимый с Гранд-Каньоном, впечатляет своей глубиной и красотой. Визит в древнюю Аранинскую крепость добавит историческую нотку. Каменная чаша с её скалистыми лабиринтами и Матласские водопады подарят незабываемые эмоции. Экстрим-парк предлагает развлечения для любителей адреналина
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Мощный водопад Тобот
  • 🏞️ Глубокий Цолотлинский каньон
  • 🗺️ Историческая Аранинская крепость
  • 🧗‍♂️ Экстрим-парк для любителей адреналина
  • 🍽️ Обед в национальном стиле
Матлас, Тобот и Каменная чаша - из Каспийска© Расим
Матлас, Тобот и Каменная чаша - из Каспийска© Расим
Матлас, Тобот и Каменная чаша - из Каспийска© Расим

Что можно увидеть

  • Водопад Тобот
  • Цолотлинский каньон
  • Аранинская крепость
  • Матласские водопады
  • Каменная чаша

Описание экскурсии

Водопад Тобот — один из самых высоких водопадов Кавказа. Вода срывается с 70-метровой скалы прямо в ущелье.

Цолотлинский каньон — узкая и глубокая трещина в Хунзахском плато длиной более километра. Настоящий дагестанский «Гранд-Каньон», в который сбрасывают воду сразу несколько водопадов.

Аранинская крепость — древнее оборонительное сооружение на высоком плато. Мы остановимся у её руин и обсудим, какую роль она играла в истории горцев.

Матласские водопады и ущелье Каменная чаша — локации, которые нечасто попадают в туристические путеводители. Каменная чаша — это скалистый лабиринт с пещерами, зеленью и прохладной тенью, а водопады здесь особенно живописны весной и после дождей.

Экстрим-парк (по сезону) — у любителей острых ощущений будет возможность прокатиться на зиплайне, пройти по подвесному мосту или попробовать виа феррату.

Обед в национальном стиле (по желанию) — во время поездки вас ждёт сытный домашний обед: хинкал, чуду, плов, суп, абрикосовая каша с урбечом, компот, чай, сладости — по предварительному заказу.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
  • Выезд в 7:00, дорога до первой точки — 1,5 часа, затем у вас будет по 1 часу на каждой локации. Возвращение — в 19:30–20:00
  • Дополнительно и по желанию оплачиваются развлечения в парке — цены по запросу, а также обед — 650 ₽
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 12+3000 ₽
Пенсионеры2900 ₽
Дети до 4 до 11 лет2800 ₽
Детский 0-3летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим
Расим — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 378 туристов
Вся жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий non-stop. Мы разведываем новые места, подбираем и проверяем новые направления, планируем программы, чтобы затем упаковать всё это в готовые идеи для вашего отпуска! У нас штат квалифицированных гидов и водителей, в приоритете — индивидуальный подход к каждому путешественнику. Мы будем очень рады видеть вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ксения
Ксения
5 ноя 2025
Спасибо))
Спасибо))Спасибо))Спасибо))
Дарья
Дарья
21 авг 2025
Нам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жарко в салоне. Поскольку группа была маленькая и организованная, было время на дополнительные остановки в
читать дальше

интересных локациях. Например, заехали в стильное кафе "Бурка" (выехали в 7, многие не успели позавтракать) около Буйнакска, на мини-мельницу, увидели, как делают урбеч, попробовали все образцы, приобрели. Чуть дольше задержались в Матласе, прошли спокойно все дорожки, освежились под водопадом. Заехали к местным производителям чурчхеллы, купили свежайшую… Заехали на мемориал "Белые журавли". Всего было 7 локаций, фото великолепные. Выше всяких похвал обед из 6 национальных блюд: чечевичный суп, плов, курзе, чуду, хинкал, абрикосовая каша с урбечом. Гид-водитель Айваз, хоть и не профессиональный гид, но ответил на все вопросы и интересно, с любовью рассказывал о местности. Рекомендую эту экскурсию!

Нам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жаркоНам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жаркоНам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жаркоНам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жаркоНам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жаркоНам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жаркоНам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жаркоНам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жаркоНам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жаркоНам повезло, нас было всего 8 человек, ездили на 19-местном мерседесе, было просторно и не жарко
Яковлева
Яковлева
9 авг 2025
Большое спасибо за экскурсию. Все было понятно четко и с юмором. Отдельное спасибо водителю(к сожалению, имени не запомнила), за доброту, теплоту и душевную беседу. Рекомендую👍👍👍
Большое спасибо за экскурсию. Все было понятно четко и с юмором. Отдельное спасибо водителю(к сожалению, имениБольшое спасибо за экскурсию. Все было понятно четко и с юмором. Отдельное спасибо водителю(к сожалению, имениБольшое спасибо за экскурсию. Все было понятно четко и с юмором. Отдельное спасибо водителю(к сожалению, имениБольшое спасибо за экскурсию. Все было понятно четко и с юмором. Отдельное спасибо водителю(к сожалению, имениБольшое спасибо за экскурсию. Все было понятно четко и с юмором. Отдельное спасибо водителю(к сожалению, имени

Входит в следующие категории Каспийска

Похожие экскурсии из Каспийска

Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
10 часов
64 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
22 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
3700 ₽ за человека
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
На машине
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каспийске