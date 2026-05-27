Познакомьтесь с древнейшим городом России через старинные укрепления, магалы и восточные традиции! Вы подниметесь к крепости Нарын-Кала, пройдёте по магалам и увидите Каспийское море.
Это путешествие не только по достопримечательностям, но и по эпохам — от Сасанидов до современного Кавказа.
Описание экскурсии
На пешеходной прогулке мы:
- Поднимемся на смотровые точки крепости Нарын-Кала, откуда открываются виды на древний город и Каспийское море.
- Пройдём не по туристическим декорациям, а по настоящим магалам, где люди живут поколениями.
- Исследуем скрытые дворики, старые бани и узкие улицы, которые сложно найти без местного проводника.
Вы узнаете:
- почему Дербент называют воротами Кавказа.
- кто и зачем построил крепость Нарын-Кала и как она защищала Шёлковый путь.
- как жили горожане в старинных магалах и чем их уклад отличается от современного.
- почему в Дербенте веками мирно соседствовали разные религии и народы.
- как город пережил арабский, персидский и российский периоды.
Организационные детали
- Билеты в крепость Нарын-Кала оплачиваются дополнительно: для взрослых — 300 ₽ за чел., для школьников — 200 ₽ за чел., детям до 7 лет бесплатно.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле 3 школы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос организатору через форму бронирования. Платить при этом необязательно.
Аслан — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1190 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
