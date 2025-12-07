Индивидуальная
до 6 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
Отправляйтесь в путешествие по Дагестану, чтобы увидеть покинутый аул Гамсутль, подземный Салтинский водопад и насладиться местной кухней
Начало: В г. Каспийске или г. Махачкале. Выезд из других г...
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Каспийска
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Каспийска - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: Ул. Дахадаева
«Вы побываете там, где сходятся эпохи — у памятников императорской России, где легенды оживают в камне и воде»
Расписание: в четверг в 06:45
5 фев в 06:45
12 фев в 06:45
3900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлсу7 декабря 2025Я хочу поблагодарить за поездку(каньон, пещера, бархан).
Все было очень интересно, красиво, а главное колоритно и запоминающееся.
Гид Тамерлан рассказывал интересные истории,
