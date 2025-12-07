читать дальше

факты. Подсказывал и помогал на протяжении всей поездки. Терпеливо и вежливо относился к "капризным" гостям и "опоздавшим".

А Сарухан все дополнял своим присутствием. Он аккуратно и спокойно вел транспорт. На провокации со стороны посторонних водителей" не вёлся". Из любой ситуации выходил с юмором. Подсказывал лучшие точки для фото и видео. Дополнял экскурсию интересными историями.

Самое главное, что впечатлило -это переживание за свой край и дело которым они занимаются. Предвкушая поездку, переживали(смотря на езду вокруг), но сев и познакомившись, отпустило. Спокойно. Доверились. И не прогадали.

Отдельно благодарим за все рекомендации и локации которые дали напоследок для самостоятельного изучения в вашем городе.