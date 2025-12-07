Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Каспийска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Каспийске, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
На машине
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
Отправляйтесь в путешествие по Дагестану, чтобы увидеть покинутый аул Гамсутль, подземный Салтинский водопад и насладиться местной кухней
Начало: В г. Каспийске или г. Махачкале. Выезд из других г...
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
На автобусе
На катере
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Каспийска
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
3900 ₽ за человека
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
На машине
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа
Из Каспийска - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Начало: Ул. Дахадаева
«Вы побываете там, где сходятся эпохи — у памятников императорской России, где легенды оживают в камне и воде»
Расписание: в четверг в 06:45
5 фев в 06:45
12 фев в 06:45
3900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алсу
    7 декабря 2025
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
    Я хочу поблагодарить за поездку(каньон, пещера, бархан).
    Все было очень интересно, красиво, а главное колоритно и запоминающееся.
    Гид Тамерлан рассказывал интересные истории,
    читать дальше

    факты. Подсказывал и помогал на протяжении всей поездки. Терпеливо и вежливо относился к "капризным" гостям и "опоздавшим".
    А Сарухан все дополнял своим присутствием. Он аккуратно и спокойно вел транспорт. На провокации со стороны посторонних водителей" не вёлся". Из любой ситуации выходил с юмором. Подсказывал лучшие точки для фото и видео. Дополнял экскурсию интересными историями.
    Самое главное, что впечатлило -это переживание за свой край и дело которым они занимаются. Предвкушая поездку, переживали(смотря на езду вокруг), но сев и познакомившись, отпустило. Спокойно. Доверились. И не прогадали.
    Отдельно благодарим за все рекомендации и локации которые дали напоследок для самостоятельного изучения в вашем городе.

    Я хочу поблагодарить за поездку(каньон, пещера, бархан)

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска;
  2. Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана;
  3. Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа.
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Бархан Сарыкум;
  2. Сулакский каньон;
  3. Самое главное;
  4. Салтинский водопад;
  5. Экраноплан «Лунь»;
  6. Водопад Тобот;
  7. Дербентская крепость;
  8. Село Чох;
  9. Чиркейская ГЭС;
  10. Хрустальный мост.
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в феврале 2026
Сейчас в Каспийске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
