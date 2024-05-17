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в крепости организовал, по достопримечательностям поводил, основное рассказал сам, остальное в виде беседы (группа много спрашивала). Машина минивен вместительностью: водитель + пассажир спереди + 1 ряд на 2 основных места с дополнительным местом по середине + задний ряд из 2-х широких мест. Нас было 6 человек, двое были не худенькими, им комфортно было только вдвоем на заднем ряду. На среднем ряду трое обычной комплекции - тоже комфортно. В аналогичной экскурсии от других операторов включен обед в стоимость, и цена обычно на 500р за человека выше. Здесь же обед не включен, но Гасан отвёл нас в уютное кафе-столовую, с хорошим ассортиментом, вкусными блюдами, где нам обед обошёлся в 760рублей на двоих. И бонусом там Гасан организовал нам всем чай.