Крепость Нарын-Кала в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Нарын-Кала» в Каспийске, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
«История Дербента Наше знакомство с историей Дербента начнется со старинной крепости Нарын-Кала»
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400 за человека
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
«Вы прогуляетесь по набережной, посетите Армянский храм, крепость Нарын-Кала и другие локации города»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«Нарын-Кала— визитка Дагестана, крепость на вершине горы, созданная веками назад»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    17 мая 2024
    Знакомство с достопримечательностями города Дербент
    Прекрасная экскурсия, хотя немного утомительная, если проходит из Каспийска - пробки. Несмотря на это, первая остановка у экраноплана сразу сняла
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    всю усталость от дороги. Потом крепость в Дербенте: очень красивая, хорошо сохраненная, очень интересный рассказ гида по территории. Отдельное спасибо нашему сопровождавшему Магомеду: за долгую дорогу он успел нам рассказать и про обычаи, и про религию, и про историю Дагестана и про многое другое. Очень внимательный, отзывчивый. Накормил нас вкусным обедом. Пошел нам на встречу и отошел от маршрута. Несмотря на это, мы все, что хотели, посмотрели и вовремя вернулись. Еще раз спасибо!!!

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Ездили 14 мая 2024 года в Дербент и экраноплан Лунь. Водитель-гид Гасан - отличный человек: аккуратное вождение, везде побывали, экскурсию
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    в крепости организовал, по достопримечательностям поводил, основное рассказал сам, остальное в виде беседы (группа много спрашивала). Машина минивен вместительностью: водитель + пассажир спереди + 1 ряд на 2 основных места с дополнительным местом по середине + задний ряд из 2-х широких мест. Нас было 6 человек, двое были не худенькими, им комфортно было только вдвоем на заднем ряду. На среднем ряду трое обычной комплекции - тоже комфортно. В аналогичной экскурсии от других операторов включен обед в стоимость, и цена обычно на 500р за человека выше. Здесь же обед не включен, но Гасан отвёл нас в уютное кафе-столовую, с хорошим ассортиментом, вкусными блюдами, где нам обед обошёлся в 760рублей на двоих. И бонусом там Гасан организовал нам всем чай.

  • А
    Андреева
    12 мая 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Это была шикарная поездка, водитель -гид Гасан такой молодец, все рассказывал, везде нас сопровождал. Очень комфортная поездка была. Ребята сразу
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    предложили нам выехать на экскурсию на час позднее, для того чтобы вечером в Дербенте посмотреть шоу фонтанов, за что отдельная благодарность РАХАТ ТУРу. Т. к шоу фонтанов оставило незабываемые впечатления и эмоции. Очень рекомендую компанию «Рахат тур» для поездок по красотам Дагестана.

  • Е
    Екатерина
    20 марта 2024
    Знакомство с достопримечательностями города Дербент
    Очень понравилась экскурсия в самый древний город России! Интересная история,необычная цитадель,прекрасные виды! Как всегда высокий профессионализм гида Магомеда! Заехали вкусно поесть! Несмотря на дождь,экскурсия удалась,но плохая погода - лишний повод вернуться! Спасибо!
  • Л
    Лариса
    28 сентября 2022
    Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
    Нам все очень понравилось только мы хотели ещё на фонтаны мы забыли сказать и нас не завезли

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Крепость Нарын-Кала»

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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Крепость Нарын-Кала" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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