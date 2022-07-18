Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска

Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров

В путешествии по самобытным местам Дагестана вы увидите, насколько разнообразно его наследие.

Вам предстоит забраться на крепость, прикоснуться к средневековым тайнам Кайтагского умцийства и выяснить, почему Кала-Корейш называют местной Атлантидой. В колоритных Кубачах — открыть особый мир мастеров, который складывался здесь столетиями. А в Амузгах — ощутить атмосферу села-призрака.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
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Что вас ожидает

Былая слава Кала-Корейша

Первым делом я отвезу вас к руинам крепостного города, бывшей столице средневекового феодального государства на территории нынешнего Дагестана. Она расположена на возвышенности и окружена со всех сторон ущельями, подъехать к ней нельзя, поэтому мы отправимся к крепости пешком. Вы узнаете о важном центре распространения ислама в регионе и истории поселения арабских сподвижников из рода курейшитов. А иллюстрациями к давно ушедшим векам станут сохранившаяся мечеть 11 века, мавзолей шейхов, караван-сарай и арабское кладбище.

Кубачи — ювелиры, кузнецы и уникальная атмосфера

Далее мы отправимся в один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла. Гуляя по улочкам, вы познакомитесь с дагестанской каскадной архитектурой селений. Узнаете историю места, известного изготовлением кольчуг и оружия со времен Раннего Средневековья. Рассмотрите кубачинские ювелирные изделия прямо на их родине. По желанию также можно включить в программу мастер-классы, обед в гостях у местных жителей, посещение музеев и другие развлечения.

В завершение я отвезу вас в Амузги, где мы организуем поход по селу-призраку, славившемуся мастерами по ковке железа.

Организационные детали

Трансфер и расходы

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.

Дополнительные опции (по желанию и предварительному согласованию)

  • Обед в кубачинской семье — 600 руб. /чел.
  • Участие в мастер-классе по изготовлению ювелирных и художественных изделий — 250 руб. /чел.
  • Знакомство с семейным музеем и этническими предметами быта (бесплатно)
  • Демонстрация традиционной местной женской одежды (бесплатно)
  • Покупка ювелирных и художественных изделий
  • Прогулка с местным гидом по старым Кубачам — 500 руб. /группу

Параметры поездки

  • Выезд — не позднее 07:30 утра, приезд — ориентировочно в 20:00
  • Общий километраж составит около 320 км, время в дороге — примерно 5,5 часов
  • Пешее восхождение к Кала-Корейшу по лесистой тропинке около 40 мин, поход в село-призрак Амузги — 30 минут. Рассчитывайте свои силы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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