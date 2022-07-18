Первым делом я отвезу вас к руинам крепостного города, бывшей столице средневекового феодального государства на территории нынешнего Дагестана. Она расположена на возвышенности и окружена со всех сторон ущельями, подъехать к ней нельзя, поэтому мы отправимся к крепости пешком. Вы узнаете о важном центре распространения ислама в регионе и истории поселения арабских сподвижников из рода курейшитов. А иллюстрациями к давно ушедшим векам станут сохранившаяся мечеть 11 века, мавзолей шейхов, караван-сарай и арабское кладбище.
Далее мы отправимся в один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла. Гуляя по улочкам, вы познакомитесь с дагестанской каскадной архитектурой селений. Узнаете историю места, известного изготовлением кольчуг и оружия со времен Раннего Средневековья. Рассмотрите кубачинские ювелирные изделия прямо на их родине. По желанию также можно включить в программу мастер-классы, обед в гостях у местных жителей, посещение музеев и другие развлечения.
В завершение я отвезу вас в Амузги, где мы организуем поход по селу-призраку, славившемуся мастерами по ковке железа.