Приглашаем в путешествие по живописному Дагестану! Вас ждут величественные горные вершины, таинственные ущелья и бурные потоки реки Сулак.
В нашем приключении вы насладитесь панорамными видами со смотровых площадок, прогуляетесь по тропам
Описание экскурсииДобро пожаловать на захватывающую экскурсию по Сулакскому каньону — одному из самых живописных уголков России! Этот природный шедевр, расположенный в Дагестане, славится своими потрясающими пейзажами, кристально чистыми реками и уникальной флорой и фауной! ТРАНСПОРТ: Мы предлагаем увлекательное путешествие на комфортабельном АВТОБУСЕ со свежим салоном, кондиционером, веселой музыкой, охладительными напитками, в веселой компании и конечно же с интересным гидом,который расскажет вам историю происхождения и развития данной достопримечательности. Для комфортной поездки мы организовываем тур в малой группе на большом автобусе. МАРШРУТЫ: Чиркейское водохранилище Смотровая «Дубки» Подвесной мост Пещера «Нохъо» Джиппинг до села Зубутли и обратно Прогулка на катере по реке Сулак Обед Прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» Экскурсия проходит по БИЛЕТАМ!!! ОБЕД: Во время экскурсии мы посетим местные кафе, предлагающие аутентичные блюда дагестанской кухни (хинкал,чуду, курзе,рыба и т. д). ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мы гарантируем пунктуальность, безопасность, а также трансфер до места проживания (гостиницы, хостелы, отели). Важная информация: Обязательно при себе иметь паспорт и позаботиться об удобной обуви.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая «Дубки»
- Подвесной мост
- Пещера «Нохъо»
- Персиковые сады
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Обед
- Билет на катер
- Джиппинг
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Автовокзал Дербент Северный, Автовокзал, автостанция · Дербент, проспект Агасиева, 26А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Обязательно при себе иметь паспорт и позаботиться об удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
