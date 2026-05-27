В программе: посещение Чиркейского водохранилища, прогулка по подвесному мосту, исследование загадочных пещер, захватывающий джиппинг до села Зубутли, катание на катере по водным просторам и экскурсия на форелевое хозяйство. Приглашаем в путешествие по живописному Дагестану! Вас ждут величественные горные вершины, таинственные ущелья и бурные потоки реки Сулак.В нашем приключении вы насладитесь панорамными видами со смотровых площадок, прогуляетесь по тропам

Халилбек Ваш гид в Каспийске Задать вопрос Групповая экскурсия 5500 ₽ за человека 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору

Описание экскурсии Добро пожаловать на захватывающую экскурсию по Сулакскому каньону — одному из самых живописных уголков России! Этот природный шедевр, расположенный в Дагестане, славится своими потрясающими пейзажами, кристально чистыми реками и уникальной флорой и фауной! ТРАНСПОРТ: Мы предлагаем увлекательное путешествие на комфортабельном АВТОБУСЕ со свежим салоном, кондиционером, веселой музыкой, охладительными напитками, в веселой компании и конечно же с интересным гидом,который расскажет вам историю происхождения и развития данной достопримечательности. Для комфортной поездки мы организовываем тур в малой группе на большом автобусе. МАРШРУТЫ: Чиркейское водохранилище Смотровая «Дубки» Подвесной мост Пещера «Нохъо» Джиппинг до села Зубутли и обратно Прогулка на катере по реке Сулак Обед Прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» Экскурсия проходит по БИЛЕТАМ!!! ОБЕД: Во время экскурсии мы посетим местные кафе, предлагающие аутентичные блюда дагестанской кухни (хинкал,чуду, курзе,рыба и т. д). ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мы гарантируем пунктуальность, безопасность, а также трансфер до места проживания (гостиницы, хостелы, отели). Важная информация: Обязательно при себе иметь паспорт и позаботиться об удобной обуви.

