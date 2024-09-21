Из Каспийска в Сулакский каньон - на комфортабельном джипе

Путешествие на джипе из Каспийска в Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления. Увидите водопады, скалы и попробуете вкусную дагестанскую кухню
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с индивидуальной экскурсией из Каспийска.

В сопровождении опытного гида Абдулбасира, который вырос на краю каньона, вы увидите его во всей красе.

Программа включает поездку по бездорожью вдоль реки Сулак, прогулку на катере, посещение зиплайна и пещеры Нохъо. Насладитесь вкусной местной кухней в лучших заведениях, известных только местным жителям
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный джип
  • 🌊 Прогулка на катере
  • 🍽 Вкусная местная кухня
  • 📸 Живописные пейзажи
  • 🗺 Местные секреты и истории
    • Из Каспийска в Сулакский каньон - на комфортабельном джипе
    Из Каспийска в Сулакский каньон - на комфортабельном джипе
    Из Каспийска в Сулакский каньон - на комфортабельном джипе
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00

    Что можно увидеть

  • Сулакский каньон
  • Чиркейская ГЭС
  • Миатлинская ГЭС
  • Плачущие скалы
  • Зиплайн
  • Пещера Нохъо

    • Описание экскурсии

    Давайте познакомимся!

    Меня зовут Абдулбасир. Я родился и вырос на краю Сулакского каньона в посёлке Дубки. Мальчишкой проводил всё свободное время на природе — исходил все тропы, знаю здесь каждый кустик и каждый камешек. А вечерами слушал рассказы отца и деда: они посвятили жизнь изучению истории Дагестана. Я и сам не представляю себя вдали от любимого края: работал на местной ГЭС, до сих пор живу в Дубках и знаю места, неизвестные большинству.

    Что вас ожидает

    Мы совершим путешествие по Сулакскому каньону — и в моей компании вы почувствуете себя одним из местных жителей. Конечно, будут в программе и популярные туристические места. Но со мной вы узнаете, где готовят действительно вкусную дагестанскую еду. Куда отправиться, чтобы посмотреть на плотины с лучших ракурсов. Как не стоять в длинной пробке перед въездом на каньон. Вот как пройдёт наш день:

    • После трансфера из Махачкалы мы начнём с разговора об истории посёлка Дубки, Чиркейской и Миатлинской ГЭС. Расскажу, кто основал посёлок и кем были его первые жители. Поделюсь фактами о ГЭС и техническими подробностями строительства.
    • Чтобы вы посмотрели каньон со всех сторон, устрою вам захватывающую поездку по бездорожью вдоль реки Сулак. Миновав тоннель длиной более 1 км, вы станете свидетелями удивительного зрелища: сверху река кажется тонкой, как ручеёк, а внизу она предстанет перед вами во всей своей мощи.
    • Программу отлично дополнит прогулка на катере (оплачивается дополнительно). Не короткое катание по малому кругу каньона, а полноценная 40-минутная поездка. Увидите водопады, плачущие скалы, камень с силуэтом лица человека.
    • После по желанию заедем на зиплайн длиной 1100 метров или в пещеру Нохъо, чтобы пройтись по подвесному мосту, соединяющему обе стороны каньона.
    • На обед отправимся в одно из заведений с самой вкусной местной кухней. О них знают далеко не все — поэтому вас приятно удивит отсутствие очередей и широкий выбор блюд.

    Организационные детали

    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
    • В распоряжении нашей команды есть специально подготовленные автомобили: комфортабельный джип или УАЗ Патриот
    • Пожалуйста, по возможности выбирайте одежду без маек и шорт — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас

    Дополнительные расходы

    • Водная прогулка на катере: 5000 руб. за группу
    • Дорога к катерам через ГЭС: 2000 руб. за группу
    • Зиплайн: 2000 руб. с человека
    • Обед: 500-700 руб. с человека

    Дополнительные пункты программы

    • Полный тур через селение Хубар +4000 руб. за группу
    • Песчаный бархан +2000 руб. за группу + 150 руб. /чел. за вход
    • Пещера Нохъо +2000 руб. за группу + 500 руб. /чел. за вход
    • Смотровая площадка с видом на Чиркейскую плотину +3000 руб.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По месту вашего проживания в Каспийске
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Елена
    21 сен 2024
    Потрясающая экскурсия!
    Спасибо гиду за завораживающие виды и невероятные ощущения от близости гор, интересные факты о локациях, которые мы посетили и даже мифы и легенды…
    Если ты хочешь ощутить себя горным орлом - очень рекомендую… только на высоте можно увидеть потрясающие виды на горы, лазурную воду…
    Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!

    Входит в следующие категории Каспийска

    Похожие экскурсии из Каспийска

    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    На машине
    скидка
    10%
    48 отзывов
    6 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
    Начало: Махачкала и Каспийск
    Сегодня в 14:00
    9 ноя в 08:00
    93408 406 за всё до 4 чел.
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    На автобусе
    62 отзыва
    10 часов
    Групповая
    до 19 чел.
    Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
    Начало: На ул. Дахадаева
    Завтра в 07:45
    9 ноя в 07:45
    3 300 за человека
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
    На автобусе
    На катере
    468 отзывов
    10 часов
    Водная прогулка
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
    Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
    Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
    Расписание: Ежедневно в 07:45
    Завтра в 08:00
    9 ноя в 08:00
    3 500 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Каспийске
    ХорошоТам