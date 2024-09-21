В сопровождении опытного гида Абдулбасира, который вырос на краю каньона, вы увидите его во всей красе.
Программа включает поездку по бездорожью вдоль реки Сулак, прогулку на катере, посещение зиплайна и пещеры Нохъо. Насладитесь вкусной местной кухней в лучших заведениях, известных только местным жителям
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Описание экскурсии
Давайте познакомимся!
Меня зовут Абдулбасир. Я родился и вырос на краю Сулакского каньона в посёлке Дубки. Мальчишкой проводил всё свободное время на природе — исходил все тропы, знаю здесь каждый кустик и каждый камешек. А вечерами слушал рассказы отца и деда: они посвятили жизнь изучению истории Дагестана. Я и сам не представляю себя вдали от любимого края: работал на местной ГЭС, до сих пор живу в Дубках и знаю места, неизвестные большинству.
Что вас ожидает
Мы совершим путешествие по Сулакскому каньону — и в моей компании вы почувствуете себя одним из местных жителей. Конечно, будут в программе и популярные туристические места. Но со мной вы узнаете, где готовят действительно вкусную дагестанскую еду. Куда отправиться, чтобы посмотреть на плотины с лучших ракурсов. Как не стоять в длинной пробке перед въездом на каньон. Вот как пройдёт наш день:
- После трансфера из Махачкалы мы начнём с разговора об истории посёлка Дубки, Чиркейской и Миатлинской ГЭС. Расскажу, кто основал посёлок и кем были его первые жители. Поделюсь фактами о ГЭС и техническими подробностями строительства.
- Чтобы вы посмотрели каньон со всех сторон, устрою вам захватывающую поездку по бездорожью вдоль реки Сулак. Миновав тоннель длиной более 1 км, вы станете свидетелями удивительного зрелища: сверху река кажется тонкой, как ручеёк, а внизу она предстанет перед вами во всей своей мощи.
- Программу отлично дополнит прогулка на катере (оплачивается дополнительно). Не короткое катание по малому кругу каньона, а полноценная 40-минутная поездка. Увидите водопады, плачущие скалы, камень с силуэтом лица человека.
- После по желанию заедем на зиплайн длиной 1100 метров или в пещеру Нохъо, чтобы пройтись по подвесному мосту, соединяющему обе стороны каньона.
- На обед отправимся в одно из заведений с самой вкусной местной кухней. О них знают далеко не все — поэтому вас приятно удивит отсутствие очередей и широкий выбор блюд.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В распоряжении нашей команды есть специально подготовленные автомобили: комфортабельный джип или УАЗ Патриот
- Пожалуйста, по возможности выбирайте одежду без маек и шорт — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
Дополнительные расходы
- Водная прогулка на катере: 5000 руб. за группу
- Дорога к катерам через ГЭС: 2000 руб. за группу
- Зиплайн: 2000 руб. с человека
- Обед: 500-700 руб. с человека
Дополнительные пункты программы
- Полный тур через селение Хубар +4000 руб. за группу
- Песчаный бархан +2000 руб. за группу + 150 руб. /чел. за вход
- Пещера Нохъо +2000 руб. за группу + 500 руб. /чел. за вход
- Смотровая площадка с видом на Чиркейскую плотину +3000 руб.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Спасибо гиду за завораживающие виды и невероятные ощущения от близости гор, интересные факты о локациях, которые мы посетили и даже мифы и легенды…
Если ты хочешь ощутить себя горным орлом - очень рекомендую… только на высоте можно увидеть потрясающие виды на горы, лазурную воду…