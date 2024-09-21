Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с индивидуальной экскурсией из Каспийска. В сопровождении опытного гида Абдулбасира, который вырос на краю каньона, вы увидите его во всей красе. Программа включает поездку по бездорожью вдоль реки Сулак, прогулку на катере, посещение зиплайна и пещеры Нохъо. Насладитесь вкусной местной кухней в лучших заведениях, известных только местным жителям

Описание экскурсии

Давайте познакомимся!

Меня зовут Абдулбасир. Я родился и вырос на краю Сулакского каньона в посёлке Дубки. Мальчишкой проводил всё свободное время на природе — исходил все тропы, знаю здесь каждый кустик и каждый камешек. А вечерами слушал рассказы отца и деда: они посвятили жизнь изучению истории Дагестана. Я и сам не представляю себя вдали от любимого края: работал на местной ГЭС, до сих пор живу в Дубках и знаю места, неизвестные большинству.

Что вас ожидает

Мы совершим путешествие по Сулакскому каньону — и в моей компании вы почувствуете себя одним из местных жителей. Конечно, будут в программе и популярные туристические места. Но со мной вы узнаете, где готовят действительно вкусную дагестанскую еду. Куда отправиться, чтобы посмотреть на плотины с лучших ракурсов. Как не стоять в длинной пробке перед въездом на каньон. Вот как пройдёт наш день:

После трансфера из Махачкалы мы начнём с разговора об истории посёлка Дубки, Чиркейской и Миатлинской ГЭС. Расскажу, кто основал посёлок и кем были его первые жители. Поделюсь фактами о ГЭС и техническими подробностями строительства.

Чтобы вы посмотрели каньон со всех сторон, устрою вам захватывающую поездку по бездорожью вдоль реки Сулак. Миновав тоннель длиной более 1 км, вы станете свидетелями удивительного зрелища: сверху река кажется тонкой, как ручеёк, а внизу она предстанет перед вами во всей своей мощи.

Программу отлично дополнит прогулка на катере (оплачивается дополнительно). Не короткое катание по малому кругу каньона, а полноценная 40-минутная поездка. Увидите водопады, плачущие скалы, камень с силуэтом лица человека.

После по желанию заедем на зиплайн длиной 1100 метров или в пещеру Нохъо, чтобы пройтись по подвесному мосту, соединяющему обе стороны каньона.

На обед отправимся в одно из заведений с самой вкусной местной кухней. О них знают далеко не все — поэтому вас приятно удивит отсутствие очередей и широкий выбор блюд.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В распоряжении нашей команды есть специально подготовленные автомобили: комфортабельный джип или УАЗ Патриот

Пожалуйста, по возможности выбирайте одежду без маек и шорт — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас

Дополнительные расходы

Водная прогулка на катере: 5000 руб. за группу

Дорога к катерам через ГЭС: 2000 руб. за группу

Зиплайн: 2000 руб. с человека

Обед: 500-700 руб. с человека

Дополнительные пункты программы