Посёлок Дубки – экскурсии в Каспийске

Найдено 6 экскурсий в категории «Посёлок Дубки» в Каспийске, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
Индивидуальная
12 часов
43 отзыва
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане
Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Каспийска
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 2 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690 за человека
Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанар
    28 мая 2024
    От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
    Тур был очень насыщенным. Сулакский каньон, главрыба, чиркейское водохранилище, бархан Сары Кун. Были в поездке с детьми, на маме очень
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    понравилось. Магомед - очень грамотный, пунктуальный гид, профессионал своего дела, нас не торопил, много полезной информации нам рассказал, так сказать кругозор расширил)

  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
    Провели два прекрасных дня, с нашим- теперь самым любимым гидом Магомедом. Были на двух экскурсиях 25 и 26 мая. Сначала
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    посетили Хунзах, на другой день Сулакский каньон. Магомед- прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и просто душевный человек. Обязательно будем советовать его друзьям и знакомым. С ним не было скучно даже долгой дорогой, он сделал наше путешествие незабываемым. ❤️

  • П
    Полина
    15 мая 2024
    Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия - полный восторг! Такой красоты не видели нигде, хотя объездили пол мира. Экскурсовод Тамерлан и водитель Адам самые лучшие:
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    внимательные, пунктуальные и просто красавцы!!! Во время 10 часовой экскурсии не ждали больше двух минут никого и ничего. В следующий раз когда приедем, за экскурсией только к ним. Спасибо большое!!!

  • Г
    Галина
    14 мая 2024
    От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
    Очень интересная и весёлая экскурсия с потрясающими видами и вкусной едой. Гид грамотный и внимательный, отвечал на все наши многочисленные
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    вопросы и сделал нам красивые фото. Машина чистая, новая с кондиционером, вождение аккуратное, много всего посетили и нигде нас не торопили. Отношение как к самым дорогим гостям. Рекомендую!

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
    Мне очень понравилось! Рекомендую!🔥 Гид очень интересно рассказывает о культуре и достопримечательностях! Научили танцевать лезгинку😍 Обязательно буду ещё обращаться за новыми экскурсиями, впечатлениями!
  • Л
    Людмила
    16 октября 2023
    Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Восхитительно! Насыщенная программа (бархан, комплекс Главрыба с форелевым хозяйством, смотровая на Сулакский каньон и ГЭС, катание на катере по Чиркейскому
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    водохранилищу). Завозят в пещеру Нохъо - комплекс с подвесным мостом и зиплайном. А главное - отличное экскурсионное обслуживание. Гид Саида - профессионал! Узнали много интересного об истории и современности Республики Дагестан. При этом был живой рассказ, а не историческая справка. Большое спасибо водителю Насиру за аккуратное вождение.

  • В
    Вадим
    28 сентября 2023
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    День был хорошим, - спасибо Брату Тимуру и его Братьям!
  • О
    Оксана
    20 сентября 2023
    Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Отличный маршрут. Гид великолепен. Комфортное вождение, приятная беседа. Рекомендуем. Посетили ГЭС, п. Дубки и другие смотровые, и бархан Сарыкум
  • К
    Козлова
    15 сентября 2023
    Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень интересная экскурсия. Гид Шамиль всё доступно и интересно рассказывал,узнала очень много нового для себя. Сразу видно,что Шамиль любит свою историю и ему легко всё до нас донести. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Море впечатлений
  • С
    Светлана
    9 июля 2023
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Каспийска
    Нас было двое взрослых и два ребенка (5 и 7 лет). Интересно было всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Посёлок Дубки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
  2. Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
  3. Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Каспийска
  4. Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
  5. Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
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