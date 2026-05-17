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Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца

Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Наша программа минимум — влюбить вас в Дагестан! Вы увидите наш край глазами людей, выросших в этих горах. Откроете предания и традиции.

Пройдёте по пескам бархана, посмотрите на глубочайший каньон Европы и Чиркейское озеро с разных смотровых, прокатитесь на катере по Сулаку мимо водопадов. Увидите мощную ГЭС и пещеру, а также вкусно пообедаете.
5
159 отзывов
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца

Описание экскурсии

Бархан Сарыкум: белое солнце пустыни

По желанию начнём путешествие с посещения песчаной горы — бархана Сарыкум. Он признан геологами вторым по величине в мире после песков Сахары. У вас будет время, чтобы погулять по песчаным гребням и пофотографироваться, а я расскажу об уникальности этого чуда среди Дагестанских гор. Также за дополнительную плату можно организовать фотосессию.

🐟 По вашему желанию заедем на туристическую базу «Главрыба». Здесь рады гостям: ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба.

Подвесной мост, Миатлинская ГЭС, качели и зиплайн над пропастью

В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона.

Следуя дальше, не пропустим вторую ступень Сулакского каскада ГЭС. Ее бетонная арочная плотина высотой с 28-этажный дом, а длина по гребню почти как два футбольных поля.

Затем предлагаем оценить экстремальные развлечения: «полетать» на качелях в турецком стиле и пронестись на зиплайне над рекой на высоте 250 метров.

Сулакский каньон с воды: прогулка на катере по желанию

Следующая остановка — аул Зубутли на дне каньона. В прошлом веке аул разрушило землетрясение, но постепенно он возрождается и здесь организуют прогулки на катерах по Сулаку. Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох.

🥘 После водной прогулки по плану обед: наши национальные блюда вы попробуете в проверенном месте.

Сулакский каньон с высоты в Дубках

Смотровая площадка в поселке Дубки давно стала туристической, но вид отсюда открывается захватывающий. Слева вдали — Чиркейское водохранилище, внизу — лента реки, повсюду — горы до горизонта!

Чиркейское озеро и Буйнакский перевал

По дороге назад вы поближе взглянете на Чиркейское водохранилище, узнаете о его истории и современной роли. Кроме того, остановимся на смотровой Буйнакского перевала — живописной горной дороги.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас у вашего отеля, по договорённости и после экскурсии привезём обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой хороший гид из нашей команды
  • Путешествуем на седане. За доплату возможно заменить транспорт на более комфортный: минивэн Honda Elysion, Toyota Alphard или Mercedes-Benz Viano — 2000 ₽, джип — 5000 ₽

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед (650-800 ₽/чел.)
  • Посещение бархана Сарыкум — 2000 ₽ за группу
  • вход на Бархан (250 ₽/чел.)
  • посещение комплекса Пещера Нохъо — 2000 ₽
  • вход в пещеру (будние дни — 500 ₽/чел., выходные 700 ₽/чел.)
  • заезд на уникальную смотровую площадку ГЭС «Чиркейская» — 2000 ₽ за группу
  • прогулка на катере:
    — по реке Сулак от плотины до плотины к плачущим водопадам — 16 000 ₽ за группу (только ваша группа будет со мной в катере)
    — присоединиться к другим туристам — 1600 ₽/чел.
    — по реке Сулак к Плачущим водопадам — 12 000 ₽ за группу, включая подъезд к катерам на джипах УАЗ). Дополнительно открываются смотровые и самый длинный зиплайн России
    — по Чиркейскому водохранилищу с заездом в прекрасные ущелья — акцент на экстрим (молодежь в восторге) — 8000 ₽ за группу
  • зиплайн — 2000 ₽

Что надеть, взять с собой и другие особенности

Ваше уважительное отношение к обычаям нашего края — залог дагестанского гостеприимства!

  • При себе нужно обязательно иметь документы
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи (девушкам нельзя в шортах, мужчины могут надевать шорты ниже колен)
  • Девушкам нельзя курить на локациях и при местных жителях
  • Запрещено употреблять спиртные напитки в машине и на локациях

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 1888 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай более 30 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает
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«желание». Этот мальчик стал дипломированным гидом и теперь воплощает мечты путешественников в реальность! Дорогие гости, я и моя команда как искренне влюблённые в свой край люди покажем вам истинную красоту Дагестана. Постараемся сделать так, чтобы он оставил в вашем сердце самые тёплые воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 159 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Вот и закончился наш однодневный тур с замечательным гидом всея Дагестана!!! Сказать что мы очень довольны ничего не сказать. Это было очень познавательно. Мы с Мурадом сразу составили гибкий и
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подходящий нам маршрут, исходя из наших предпочтений. Хотя мы не в первый раз в Дагестане, но Мурад показал нам такие локации на которых мы ещё не были. Это сплошное красота и восхищение. Теперь у нас есть человек к которому мы обязательно обратимся в следующий раз! Мурад, процветания Вам и до новых встреч!!!

Вот и закончился наш однодневный тур с замечательным гидом всея Дагестана!!! Сказать что мы очень довольны
Вот и закончился наш однодневный тур с замечательным гидом всея Дагестана!!! Сказать что мы очень довольны
Вот и закончился наш однодневный тур с замечательным гидом всея Дагестана!!! Сказать что мы очень довольны
Вот и закончился наш однодневный тур с замечательным гидом всея Дагестана!!! Сказать что мы очень довольны
Вот и закончился наш однодневный тур с замечательным гидом всея Дагестана!!! Сказать что мы очень довольны
Вот и закончился наш однодневный тур с замечательным гидом всея Дагестана!!! Сказать что мы очень довольны
Вот и закончился наш однодневный тур с замечательным гидом всея Дагестана!!! Сказать что мы очень довольны
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Татьяна
добрый день! хочу поделиться своим впечатлением об экскурсии. Нашего гида зовут Батал. Приехал за нами на Range Rover. Показал все знаменитые места, дал рекомендации по посещению различных мест, был не навязчивым, машину водил аккуратно! Спасибо вам за организацию экскурсии! Впечатления на всю жизнь!
добрый день! хочу поделиться своим впечатлением об экскурсии. Нашего гида зовут Батал. Приехал за нами на
добрый день! хочу поделиться своим впечатлением об экскурсии. Нашего гида зовут Батал. Приехал за нами на
добрый день! хочу поделиться своим впечатлением об экскурсии. Нашего гида зовут Батал. Приехал за нами на
добрый день! хочу поделиться своим впечатлением об экскурсии. Нашего гида зовут Батал. Приехал за нами на
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Надежда
Хотели бы поблагодарить Мурада за прекрасную экскурсию и чудесный день! Услышали действительно интересный, не перегруженный фактами рассказ о Дагестане, его истории и традициях, получили ответы на все свои вопросы и
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просто весело провели время! Мурад заряжает позитивом, учитывает пожелания, нигде не торопит (хотя были с маленьким ребёнком и временами задерживались), ещё и круто фотографирует! Остались только самые лучшие воспоминания и о красотах Дагестана и об этом дне! Спасибо!

Хотели бы поблагодарить Мурада за прекрасную экскурсию и чудесный день! Услышали действительно интересный, не перегруженный фактами
Хотели бы поблагодарить Мурада за прекрасную экскурсию и чудесный день! Услышали действительно интересный, не перегруженный фактами
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Е
Были сегодня, 15 июня 2026 года, на экскурсии на Сулакский каньон. Остались в полном восторге. Гид рассказал о Дагестане, культуре. Пока ехали подробно рассказывал о нашей экскурсии и локациях. Река
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Сулак зелено лазурного цвета-прекрасна. Порекомендовал кафе со свежей, вкуснейшей рыбой. Место, где готовят вкусную чуду около водохранилища. Фотографировал с разных ракурсов, рекомендовал куда встать, куда посмотреть. Рассказывал легенды и научно обоснованные версии.
Всем рекомендуем гида Мурада, добрейшей души человек. Спасибо ему огромное.

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Н
Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)
У нас были серьезные ограничения по времени, тем не менее гид отлично справился с невыполнимой на первый взгляд задачей. Мы посетили практически
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все локации по туру и не опоздали на самолет)
Хочется отметить совершенно уникальные, не туристические места по маршруту, а также поездку на катере по водохранилищу с элементами экстрима.
Очень вкусный обед, заранее заказанный и приготовленный прямо к приезду, по совершенно доступным ценам. Мы даже успели в пещерный комплекс, замечательное место)
Гид - весьма интересный и много знающий о своем крае человек, при этом истории живые и любопытные.
Большое спасибо за бонус и исполнение всех московских капризов)

Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)
Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)
Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)
Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)
Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)
Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)
Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)
Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)+1
Большое спасибо Мураду за нашу экскурсию в Сулакский каньон)
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О
Дата посещения: 10 июн 2025
Сегодня провелм прекрасный день с гидом Мурадом. Нам все очень понравилось, Мурад отвечал на все вопросы, рассказал очень много интересного про культуру, историю Дагестана. Перед экскурсией был постоянно на связи, согласовывал все наши пожелания. Спасибо. Отлично. Рекомендуем!!!
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Входит в следующие категории Каспийска

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