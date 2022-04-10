Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца

Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству

Индивидуальная
Моя программа минимум — влюбить вас в Дагестан! Я покажу наш край как гид и как человек, выросший в этих горах.

Открою предания и традиции.

Вы пройдете по пескам бархана, посмотрите на глубочайший каньон Европы и Чиркейское озеро с разных смотровых, прокатитесь на катере по Сулаку мимо водопадов.

Увидите мощную ГЭС и пещеру, попьете чай на природе и вкусно пообедаете.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
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Что вас ожидает

Сарыкум: белое солнце пустыни

Спустя примерно час пути вы увидите внушительную песчаную гору — бархан Сарыкум признан геологами вторым по величине в мире после песков Сахары. У вас будет время, чтобы погулять по песчаным гребням и пофотографироваться, а я расскажу об уникальности этого чуда среди Дагестанских гор.

🐟 Заедем на туристическую базу «Главрыба». Здесь рады гостям: ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба.

Миатлинская ГЭС, качели и зиплайн над пропастью
Следуя к каньону, не пропустим вторую ступень Сулакского каскада ГЭС. Ее бетонная арочная плотина высотой с 28-этажный дом, а длина по гребню почти как два футбольных поля. Затем предлагаю оценить экстремальные развлечения: «полетать» на качелях в турецком стиле и пронестись на зиплайне над рекой на высоте 250 метров.

Сулакский каньон с воды: прогулка на катере по желанию

Следующая остановка — аул Зубутли на дне каньона. В прошлом веке аул разрушило землетрясение, но постепенно он возрождается и здесь организуют прогулки на катерах по Сулаку. Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох.

🥘 После водной прогулки по плану обед, наши национальные блюда вы попробуете в проверенном месте.

Сулакский каньон с высоты: три смотровых

Смотровая площадка в поселке Дубки давно стала туристической, но вид отсюда открывается захватывающий. Слева вдали — Чиркейское водохранилище, внизу — лента реки, повсюду — горы до горизонта! Следом я отвезу вас в новую локацию, пещеру Нохъо, рядом с которой вы откроете другие ракурсы каньона. Наконец, вас ждет дагестанский Язык тролля — выступающая над ущельем скала, на которой получаются топ-фото.

Чиркейское озеро и Буйнакский перевал

По дороге назад вы поближе взглянете на Чиркейское водохранилище, узнаете о его истории и современной роли. Кроме того, остановимся на смотровой Буйнакского перевала — живописной горной дороги.

Организационные детали

  • Путешествуем на комфортном минивэне Honda Elysion. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Я встречу вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезу обратно
  • Бонус — горный чай с пах-пахом из самовара и натуральный кофе из турки на природе!

Дополнительные расходы (по желанию)

— Обед (600 руб. /чел.)
— Вход на Бархан (150 руб. /чел.)
— Вход в пещеру (500-600 руб. /чел.)
— Прогулка на катере по реке Сулак (4000 руб. за группу)
— Зиплайн (1000 руб. /чел.)
— Качели (100 руб. /чел.)
— Джип в Старый Зубутли к месту стоянки катеров (4000 руб. за группу)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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