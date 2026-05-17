Наша программа минимум — влюбить вас в Дагестан! Вы увидите наш край глазами людей, выросших в этих горах. Откроете предания и традиции. Пройдёте по пескам бархана, посмотрите на глубочайший каньон Европы и Чиркейское озеро с разных смотровых, прокатитесь на катере по Сулаку мимо водопадов. Увидите мощную ГЭС и пещеру, а также вкусно пообедаете.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бархан Сарыкум: белое солнце пустыни

По желанию начнём путешествие с посещения песчаной горы — бархана Сарыкум. Он признан геологами вторым по величине в мире после песков Сахары. У вас будет время, чтобы погулять по песчаным гребням и пофотографироваться, а я расскажу об уникальности этого чуда среди Дагестанских гор. Также за дополнительную плату можно организовать фотосессию.

🐟 По вашему желанию заедем на туристическую базу «Главрыба». Здесь рады гостям: ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба.

Подвесной мост, Миатлинская ГЭС, качели и зиплайн над пропастью

В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона.

Следуя дальше, не пропустим вторую ступень Сулакского каскада ГЭС. Ее бетонная арочная плотина высотой с 28-этажный дом, а длина по гребню почти как два футбольных поля.

Затем предлагаем оценить экстремальные развлечения: «полетать» на качелях в турецком стиле и пронестись на зиплайне над рекой на высоте 250 метров.

Сулакский каньон с воды: прогулка на катере по желанию

Следующая остановка — аул Зубутли на дне каньона. В прошлом веке аул разрушило землетрясение, но постепенно он возрождается и здесь организуют прогулки на катерах по Сулаку. Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох.

🥘 После водной прогулки по плану обед: наши национальные блюда вы попробуете в проверенном месте.

Сулакский каньон с высоты в Дубках

Смотровая площадка в поселке Дубки давно стала туристической, но вид отсюда открывается захватывающий. Слева вдали — Чиркейское водохранилище, внизу — лента реки, повсюду — горы до горизонта!

Чиркейское озеро и Буйнакский перевал

По дороге назад вы поближе взглянете на Чиркейское водохранилище, узнаете о его истории и современной роли. Кроме того, остановимся на смотровой Буйнакского перевала — живописной горной дороги.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы встретим вас у вашего отеля, по договорённости и после экскурсии привезём обратно

Экскурсию для вас проведу я или другой хороший гид из нашей команды

Путешествуем на седане. За доплату возможно заменить транспорт на более комфортный: минивэн Honda Elysion, Toyota Alphard или Mercedes-Benz Viano — 2000 ₽, джип — 5000 ₽

Дополнительные расходы (по желанию)

Обед (650-800 ₽/чел.)

Посещение бархана Сарыкум — 2000 ₽ за группу

вход на Бархан (250 ₽/чел.)

посещение комплекса Пещера Нохъо — 2000 ₽

вход в пещеру (будние дни — 500 ₽/чел., выходные 700 ₽/чел.)

заезд на уникальную смотровую площадку ГЭС «Чиркейская» — 2000 ₽ за группу

прогулка на катере:

— по реке Сулак от плотины до плотины к плачущим водопадам — 16 000 ₽ за группу (только ваша группа будет со мной в катере)

— присоединиться к другим туристам — 1600 ₽/чел.

— по реке Сулак к Плачущим водопадам — 12 000 ₽ за группу, включая подъезд к катерам на джипах УАЗ). Дополнительно открываются смотровые и самый длинный зиплайн России

— по Чиркейскому водохранилищу с заездом в прекрасные ущелья — акцент на экстрим (молодежь в восторге) — 8000 ₽ за группу

— по реке Сулак от плотины до плотины к плачущим водопадам — 16 000 ₽ за группу (только ваша группа будет со мной в катере) — присоединиться к другим туристам — 1600 ₽/чел. — по реке Сулак к Плачущим водопадам — 12 000 ₽ за группу, включая подъезд к катерам на джипах УАЗ). Дополнительно открываются смотровые и самый длинный зиплайн России — по Чиркейскому водохранилищу с заездом в прекрасные ущелья — акцент на экстрим (молодежь в восторге) — 8000 ₽ за группу зиплайн — 2000 ₽

Что надеть, взять с собой и другие особенности

Ваше уважительное отношение к обычаям нашего края — залог дагестанского гостеприимства!