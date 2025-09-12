Сулакский каньон - это уникальное природное чудо, где можно насладиться видами на кристально чистые реки и величественные скалы. Гости увидят Чиркейскую ГЭС и прогуляются по подвесному мосту над каньоном. Программа включает посещение форелевого хозяйства и прогулку на катере.
Тур подходит для всех возрастов, предлагая комфортный трансфер и увлекательные рассказы о местных достопримечательностях
Тур подходит для всех возрастов, предлагая комфортный трансфер и увлекательные рассказы о местных достопримечательностях
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на каньон
- 🚤 Прогулка на катере
- 🐟 Посещение форелевого хозяйства
- 🏞 Прогулка по подвесному мосту
- 📸 Возможность сделать впечатляющие фото
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая площадка в посёлке Дубки
- Смотровая площадка Чиркейского водохранилища
Описание экскурсии
Приглашаем в захватывающее приключение к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких и живописных каньонов в мире! Вас ждут головокружительные виды, кристально чистые реки и незабываемые впечатления.
В маршруте поездки:
- «Главрыба» — форелевое хозяйство, где вы познакомитесь с процессом выращивания рыбы и при желании сможете приобрести её
- Комплекс пещер Нохъо — сделаем остановку для прогулки по подвесному мосту над каньоном, катания на зиплайне (по желанию) и любования захватывающими видами
- Обед — вернёмся в одно из форелевых хозяйств в районе каньона (можно в «Главрыбу» или любое другое) и насладимся свежеприготовленной форелью
- Прогулка на катере по каньону — увидим величественное чудо природы с необычного ракурса
- Смотровая площадка в посёлке Дубки — отсюда открывается самый известный и впечатляющий вид на Сулакский каньон. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать неземные фотографии
- Смотровая площадка Чиркейского водохранилища — в завершение дня вы увидите огромную плотину и бескрайние водные просторы. А в тёплое время года сможете ещё и искупаться в чистейшей воде
Организационные детали
- Возрастных ограничений нет, экскурсия проходит очень комфортно и подходит как взрослым, так и детям
- Трансфер осуществляется на комфортабельных авто с детскими креслами и кондиционером
- Катер, обед и входные билеты не входят в стоимость экскурсии
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У проспекта Омарова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 234 туристов
Здравствуйте! Я организатор и идейный вдохновитель сообщества гидов. Бежта — мое родное село в западном высокогорном Дагестане. Здесь проживают бежтинцы, одна из 110 народностей Дагестана, со своим диалектом, культурой и богатыми традициями. Мы создаём классические и необычные экскурсии по Дагестану. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
12 сен 2025
Здравствуйте, меня зовут Надежда и мы приехали из Нижнего Новгорода. Ваша компания приглянулась тем, что экскурсии организовывались с малым количеством участником, почти индивидуально. Сначала мы у вас заказали экскурсию на
Дата посещения: 8 сентября 2025
А
Алена
25 июл 2025
Спасибо за экскурсию, все понравилось. Остались приятные впечатления и от каньона и от гида.
Дата посещения: 25 июля 2025
Н
Надежда
16 сен 2025
Это было прекрасное путешествие! Наш гид Амин рассказывал о местных традициях, обычаях и о прекрасной природе своего края. Сулакский каньон это невероятно красивый памятник природы, просто наслаждение а не экскурсия)
А
Андрей
5 сен 2025
Были с детьми в полном восторге от поездки!! Красивейшие места и виды, вкуснейшая еда с видом на долину и добрейшей души Мурад! Отдельное ему спасибо!! Всё было супер 👍!!
Л
Людмила
1 сен 2025
Очень хороший гид Мухамед приехал за нами на Lexus была индивидуальная экскурсия провел все грамотно рассказывал все с интересом и традициями местных, провел все грамотно, экскурсия началась с барханов где
Анна
31 авг 2025
Очень заботливые организаторы и гид. Все было даже лучше, чем ожидала. Из-за болезни перенесли на другой день. Изменили маршрут по согласованию, чтобы было ещё интереснее и захватывающе. Без сомнений рекомендую пользоваться услугами этой команды. Как будто попадаешь в круг семьи. Душевно и безопасно!
А
Александра
20 авг 2025
Огромное спасибо организатору и нашему гиду! Долго выбирали среди различных предложений поездки на Сулакский каньон и совершенно не жалеем, что выбрали данного организатора. Маршрут построен очень удобно, посмотрели все места, которые хотели. Прогулка на катере - просто восторг!!! Накормили очень вкусно. Куча незабываемых эмоций и фото. Если сомневаетесь, то не задумываясь выбирайте Амина
Т
Татьяна
13 авг 2025
Экскурсия очень понравилась: посетили много удивительных и красивых мест. Ребенок 7 лет был в полном восторге: говорит, было очень интересно и увлекательно! Ездили небольшой группой на комфортабельном автомобиле с аккуратным водителем и прекрасным экскурсоводом Амином.
Ю
Юлия
4 авг 2025
Выражаем огромную благодарность Амину, за организацию нашего тура на Сулакский каньон!! Наше путешествие прошло на одном дыхании! ☺️Спасибо большое за умопомрачительные виды, интересные рассказы и индивидуальный подход, по нашему желанию после окончания экскурсии Амин отвез нас искупаться в каньоне🌊 За прогулку на катере по каньону особая благодарность 😄
Обязательно порекомендую Амина друзьям и знакомым!!
Обязательно порекомендую Амина друзьям и знакомым!!
А
Алена
29 июл 2025
Были на экскурсии "Симфония камня и воды" остались только приятные ощущения. Очень красиво. Отдельное спасибо нашему гиду Шамилю. Очень комфортно и приятно провели экскурсию.
Г
Галина
2 апр 2025
Доброго времени суток. Была на экскурсии «Сулакский каньон-симфония камня и воды» все очень круто, молодцы ребята!!! Особая благодарность Амину, все было на высоте!!! Всем советую! В следующую поездку обязательно воспользуюсь другими вашими экскурсиями
Амин
Ответ организатора:
Большое Спасибо Галина за теплые слова! Мы всегда рады видеть Вас в наших экскурсиях)
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии из Каспийска
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник и субботу в 08:30
11 ноя в 08:30
15 ноя в 08:30
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Проведите день в Дагестане, исследуя Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Уникальные пейзажи и приключения ждут вас на каждом шагу
Начало: В г. Каспийске или г. Махачкале. Выезд из других г...
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
15 900 ₽ за всё до 6 чел.