Сулакский каньон - симфония камня и воды

Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Сулакскому каньону, где вас ждут захватывающие виды и удивительные истории о Дагестане
Сулакский каньон - это уникальное природное чудо, где можно насладиться видами на кристально чистые реки и величественные скалы. Гости увидят Чиркейскую ГЭС и прогуляются по подвесному мосту над каньоном. Программа включает посещение форелевого хозяйства и прогулку на катере.

Тур подходит для всех возрастов, предлагая комфортный трансфер и увлекательные рассказы о местных достопримечательностях
5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на каньон
  • 🚤 Прогулка на катере
  • 🐟 Посещение форелевого хозяйства
  • 🏞 Прогулка по подвесному мосту
  • 📸 Возможность сделать впечатляющие фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Чиркейская ГЭС
  • Смотровая площадка в посёлке Дубки
  • Смотровая площадка Чиркейского водохранилища

Описание экскурсии

Приглашаем в захватывающее приключение к Сулакскому каньону — одному из самых глубоких и живописных каньонов в мире! Вас ждут головокружительные виды, кристально чистые реки и незабываемые впечатления.

В маршруте поездки:

  • «Главрыба» — форелевое хозяйство, где вы познакомитесь с процессом выращивания рыбы и при желании сможете приобрести её
  • Комплекс пещер Нохъо — сделаем остановку для прогулки по подвесному мосту над каньоном, катания на зиплайне (по желанию) и любования захватывающими видами
  • Обед — вернёмся в одно из форелевых хозяйств в районе каньона (можно в «Главрыбу» или любое другое) и насладимся свежеприготовленной форелью
  • Прогулка на катере по каньону — увидим величественное чудо природы с необычного ракурса
  • Смотровая площадка в посёлке Дубки — отсюда открывается самый известный и впечатляющий вид на Сулакский каньон. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать неземные фотографии
  • Смотровая площадка Чиркейского водохранилища — в завершение дня вы увидите огромную плотину и бескрайние водные просторы. А в тёплое время года сможете ещё и искупаться в чистейшей воде

Организационные детали

  • Возрастных ограничений нет, экскурсия проходит очень комфортно и подходит как взрослым, так и детям
  • Трансфер осуществляется на комфортабельных авто с детскими креслами и кондиционером
  • Катер, обед и входные билеты не входят в стоимость экскурсии
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У проспекта Омарова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин
Амин — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 234 туристов
Здравствуйте! Я организатор и идейный вдохновитель сообщества гидов. Бежта — мое родное село в западном высокогорном Дагестане. Здесь проживают бежтинцы, одна из 110 народностей Дагестана, со своим диалектом, культурой и богатыми традициями. Мы создаём классические и необычные экскурсии по Дагестану. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. До скорой встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Н
Надежда
12 сен 2025
Здравствуйте, меня зовут Надежда и мы приехали из Нижнего Новгорода. Ваша компания приглянулась тем, что экскурсии организовывались с малым количеством участником, почти индивидуально. Сначала мы у вас заказали экскурсию на
читать дальше

Сулакский каньон. 5566191 заказ. 8.09.25. За один день мы посетили несколько локаций, посмотрели каньон и сверху, и прокатились по нему на катере. Очень красивые и незабываемые виды. Получили драйв от пещер и навесных мостов над каньоном, попробовали местную кухню и побывали в парке развлечений Главрыба. Спасибо организаторам и гиду за незабываемый день.

Дата посещения: 8 сентября 2025
А
Алена
25 июл 2025
Спасибо за экскурсию, все понравилось. Остались приятные впечатления и от каньона и от гида.
Дата посещения: 25 июля 2025
Н
Надежда
16 сен 2025
Это было прекрасное путешествие! Наш гид Амин рассказывал о местных традициях, обычаях и о прекрасной природе своего края. Сулакский каньон это невероятно красивый памятник природы, просто наслаждение а не экскурсия)
А
Андрей
5 сен 2025
Были с детьми в полном восторге от поездки!! Красивейшие места и виды, вкуснейшая еда с видом на долину и добрейшей души Мурад! Отдельное ему спасибо!! Всё было супер 👍!!
Л
Людмила
1 сен 2025
Очень хороший гид Мухамед приехал за нами на Lexus была индивидуальная экскурсия провел все грамотно рассказывал все с интересом и традициями местных, провел все грамотно, экскурсия началась с барханов где
читать дальше

открывается красивый вид после мы проехали на сулакский каньон по пути он купил нам виноград и угостил это было не ожидаемо после мы приехали и стали гулять где он нас начал профессионально фотографировать и снимать ролики это тоже приятно удивило, сходили всю тропу по мостам где открывается красивый вид, сходили в пещеры и к зиплацнам он после забронировал нам катер на каньоне и рассказал все нюансы где сесть при езде катера, где открывается красивый вид для фото нужно садиться на нос катера это так круто прокатится с ветерком дальше мы проехали на обед и объехали все кафешки чтобы нам понравилась местная еда отдельное испытание для него но мы выбрали самую лучшую локацию в кафе айва на склоне каньона в воды с панорамным видом на реку это особое удовольствие, мы поели очень вкусно где выращивают свою стерлядь очень уютно и хорошое обслуживание после мы уехали на черкесское водохранилище где мы захотелось искупаться на сабах и посмотреть на смотровых площадках с высока, проехали после на местный рынок где купили персики и как презент дыню гид нас угостил это было очень приятно, дорога до дома прошла хорошо так же о разговорах о местных и довез до отеля, спасибо нам очень понравилось, хороших вам клиентов а вам терпение с нами!!!!

Анна
Анна
31 авг 2025
Очень заботливые организаторы и гид. Все было даже лучше, чем ожидала. Из-за болезни перенесли на другой день. Изменили маршрут по согласованию, чтобы было ещё интереснее и захватывающе. Без сомнений рекомендую пользоваться услугами этой команды. Как будто попадаешь в круг семьи. Душевно и безопасно!
А
Александра
20 авг 2025
Огромное спасибо организатору и нашему гиду! Долго выбирали среди различных предложений поездки на Сулакский каньон и совершенно не жалеем, что выбрали данного организатора. Маршрут построен очень удобно, посмотрели все места, которые хотели. Прогулка на катере - просто восторг!!! Накормили очень вкусно. Куча незабываемых эмоций и фото. Если сомневаетесь, то не задумываясь выбирайте Амина
Т
Татьяна
13 авг 2025
Экскурсия очень понравилась: посетили много удивительных и красивых мест. Ребенок 7 лет был в полном восторге: говорит, было очень интересно и увлекательно! Ездили небольшой группой на комфортабельном автомобиле с аккуратным водителем и прекрасным экскурсоводом Амином.
Ю
Юлия
4 авг 2025
Выражаем огромную благодарность Амину, за организацию нашего тура на Сулакский каньон!! Наше путешествие прошло на одном дыхании! ☺️Спасибо большое за умопомрачительные виды, интересные рассказы и индивидуальный подход, по нашему желанию после окончания экскурсии Амин отвез нас искупаться в каньоне🌊 За прогулку на катере по каньону особая благодарность 😄
Обязательно порекомендую Амина друзьям и знакомым!!
А
Алена
29 июл 2025
Были на экскурсии "Симфония камня и воды" остались только приятные ощущения. Очень красиво. Отдельное спасибо нашему гиду Шамилю. Очень комфортно и приятно провели экскурсию.
Г
Галина
2 апр 2025
Доброго времени суток. Была на экскурсии «Сулакский каньон-симфония камня и воды» все очень круто, молодцы ребята!!! Особая благодарность Амину, все было на высоте!!! Всем советую! В следующую поездку обязательно воспользуюсь другими вашими экскурсиями
Амин
Амин
Ответ организатора:
Большое Спасибо Галина за теплые слова! Мы всегда рады видеть Вас в наших экскурсиях)

Входит в следующие категории Каспийска

