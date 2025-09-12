читать дальше

открывается красивый вид после мы проехали на сулакский каньон по пути он купил нам виноград и угостил это было не ожидаемо после мы приехали и стали гулять где он нас начал профессионально фотографировать и снимать ролики это тоже приятно удивило, сходили всю тропу по мостам где открывается красивый вид, сходили в пещеры и к зиплацнам он после забронировал нам катер на каньоне и рассказал все нюансы где сесть при езде катера, где открывается красивый вид для фото нужно садиться на нос катера это так круто прокатится с ветерком дальше мы проехали на обед и объехали все кафешки чтобы нам понравилась местная еда отдельное испытание для него но мы выбрали самую лучшую локацию в кафе айва на склоне каньона в воды с панорамным видом на реку это особое удовольствие, мы поели очень вкусно где выращивают свою стерлядь очень уютно и хорошое обслуживание после мы уехали на черкесское водохранилище где мы захотелось искупаться на сабах и посмотреть на смотровых площадках с высока, проехали после на местный рынок где купили персики и как презент дыню гид нас угостил это было очень приятно, дорога до дома прошла хорошо так же о разговорах о местных и довез до отеля, спасибо нам очень понравилось, хороших вам клиентов а вам терпение с нами!!!!