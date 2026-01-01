Мини-группа
до 7 чел.
Сулакский каньон - симфония камня и воды
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Сулакскому каньону, где вас ждут захватывающие виды и удивительные истории о Дагестане
Начало: У проспекта Омарова
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
20 янв в 08:30
4700 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон, катер по Чиркейскому водохранилищу и бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
Расписание: Ежедневно 07:00
3900 ₽ за человека
Водная прогулка
Премиум-тур джиппинг: Сулакский каньон, и пещера «Нохъо»
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
5300 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Каспийска
Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Завтра в 06:00
21 янв в 06:00
6000 ₽ за человека
