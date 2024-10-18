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Экскурсия очень понравилась, красота нереальная!!! А под конец нас катали с ветерком по водохранилищу на скоростном катере!! Дух захватывало, эмоции переполняли!! Огромное спасибо ребятам из компании Рахат тур и отдельное спасибо нашему водителю-гиду Гаджи! Очень позитивный, вежливый и любящий свою родину! Шутил, рассказывал много всего интересного о Дагестане. Все советую!