Экскурсии по пещерам Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Каспийске, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
Пешая
На автобусе
126 отзывов
12 часов
Индивидуальная
Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Погрузитесь в красоту Дагестана с экскурсией по его знаковым местам. Насладитесь уникальными пейзажами и гастрономическими изысками
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера
«Посетим Нохъо — (Пещера) с подвесным мостом через реку Сулак»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 500 за человека
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
На машине
На катере
8 часов
Водная прогулка
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
Оценить красоту самого глубокого каньона Европы, прокатиться на катере и погулять по пещерам
Начало: На улице Дахадаева
«Пещера Нохъо — целый комплекс, в котором можно прогуляться по пещерам, выйти на обрывистый склон каньона и пройти по подвесному мосту»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
27 окт в 08:00
3 890 за человека
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум из Каспийска
На машине
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум из Каспийска
День в горах Дагестана - среди пустынных песков, пещерных лабиринтов и головокружительных видов
Начало: В Каспийске
«На окраине села Ново-Зубутли, в самой узкой части Сулакского каньона, заглянем в комплекс из трех пещер «Нохъо»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500013 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    18 октября 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    15.10.2024 ездили на экскурсию на Бархан Сарыкум и Сулакский каньон, а также посетили пещеру с подвесным мостом и форелевую ферму.
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    Экскурсия очень понравилась, красота нереальная!!! А под конец нас катали с ветерком по водохранилищу на скоростном катере!! Дух захватывало, эмоции переполняли!! Огромное спасибо ребятам из компании Рахат тур и отдельное спасибо нашему водителю-гиду Гаджи! Очень позитивный, вежливый и любящий свою родину! Шутил, рассказывал много всего интересного о Дагестане. Все советую!

  • Ю
    Юлия,
    14 октября 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Отличная экскурсия! Прекрасная компания! Увидели много интересных мест, море впечатлений! Организаторы молодцы! Перед экскурсией угостили вкусным кофе) вся поездка прошла
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    на позитиве! Вкусный обед! Прокатились на катере с ветерком) после согрелась бокальчиком вина)) отдельное спасибо нашему гиду-водителю Курахма за прекрасное настроение, интересные рассказы и любовь к своему краю! Успехов и процветания!

  • С
    Светлана
    30 сентября 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Незабываемые чувства, адреналин зашкаливает, гид Гаджи - просто необыкновенный человек!!! Поездка подарила великолепное настроение и незабываемые эмоции!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Пещеры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
  2. Из Каспийска - к Сулакскому каньону
  3. Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум из Каспийска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Язык Тролля
  8. Форелевое хозяйство
  9. Салтинский водопад
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в октябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 13 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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