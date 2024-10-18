12 часов
Индивидуальная
Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Погрузитесь в красоту Дагестана с экскурсией по его знаковым местам. Насладитесь уникальными пейзажами и гастрономическими изысками
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера
«Посетим Нохъо — (Пещера) с подвесным мостом через реку Сулак»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 500₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
Из Каспийска - к Сулакскому каньону
Оценить красоту самого глубокого каньона Европы, прокатиться на катере и погулять по пещерам
Начало: На улице Дахадаева
«Пещера Нохъо — целый комплекс, в котором можно прогуляться по пещерам, выйти на обрывистый склон каньона и пройти по подвесному мосту»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
27 окт в 08:00
3 890₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум из Каспийска
День в горах Дагестана - среди пустынных песков, пещерных лабиринтов и головокружительных видов
Начало: В Каспийске
«На окраине села Ново-Зубутли, в самой узкой части Сулакского каньона, заглянем в комплекс из трех пещер «Нохъо»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 октября 202415.10.2024 ездили на экскурсию на Бархан Сарыкум и Сулакский каньон, а также посетили пещеру с подвесным мостом и форелевую ферму.
- ЮЮлия,14 октября 2024Отличная экскурсия! Прекрасная компания! Увидели много интересных мест, море впечатлений! Организаторы молодцы! Перед экскурсией угостили вкусным кофе) вся поездка прошла
- ССветлана30 сентября 2024Незабываемые чувства, адреналин зашкаливает, гид Гаджи - просто необыкновенный человек!!! Поездка подарила великолепное настроение и незабываемые эмоции!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Пещеры»
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