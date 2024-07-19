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сытный обед в традициях Дагестана. Особенная благодарность профессиональному водителю- гиду Гаджи за прекрасный день в Дагестане. За прогулку на катере по водохранилищу, отдельное спасибо, это просто релакс. На обратной дороге заехали в персиковый сад, где разрешили самим собрать персики. Я первый раз увидела как растут персики. От поездки только положительные воспоминания! Спасибо огромное за все! Желаем процветания, успеха на долгие лета!