12 часов
Индивидуальная
Экскурсия по Сулакскому каньону, Бархану Сарыкум, Пещере и Подвесному мосту
Погрузитесь в красоту Дагестана с экскурсией по его знаковым местам. Насладитесь уникальными пейзажами и гастрономическими изысками
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера
«Покушаем обед национальной и традиционной кухни»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
14 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборГамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 07:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
3 500₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
Дагестанский "язык Тролля" или "Кахиб туда и обратно"
Начало: г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 2
«Вкусный горский сытный обед ждет нас в селе Гоор»
Расписание: Ежедневно с 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина19 июля 2024Невероятные виды, спасибо нашему гиду Гаджи, который нам всё это показал. Экскурсии в мини группах. Рекомендую!
- ИИрина19 июля 2024Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии и гиде) в двух словах - всё было супер 👍 море положительных эмоций!
- ЕЕлена18 июля 2024Я очень рада, что выбрала именно эту экскурсию. Получили сколько ярких впечатлений, красивых локаций для фото, порадовал очень вкусный и
- ЕЕлена17 июля 2024Очень впечатлила экскурсия. Поездка была комфортная. Водитель- гид заслуживает 5 звёзд! Конечно поход в аул не для всех,очень тяжёлый подъем,зато
- ООльга16 июля 2024Хорошая насыщенная экскурсия,экскурсовод много рассказывал, на эту экскурсию обязательно стоит съездить, оно того стоит, но по возвращении домой, экскурсовод решил
- ЮЮоия14 июля 2024Поездкой очень довольны ездили семьёй. Были на бархане Сурукум поднялись на самый верх какие виды шикарные, но больше всех самые
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июле 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Каспийска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024