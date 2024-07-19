Гастрономические экскурсии Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Каспийске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
Пешая
На автобусе
70 отзывов
12 часов
Индивидуальная
Экскурсия по Сулакскому каньону, Бархану Сарыкум, Пещере и Подвесному мосту
Погрузитесь в красоту Дагестана с экскурсией по его знаковым местам. Насладитесь уникальными пейзажами и гастрономическими изысками
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера
«Покушаем обед национальной и традиционной кухни»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
Пешая
На автобусе
222 отзыва
14 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 07:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
3 500 за человека
Дагестанский "язык Тролля" или "Кахиб туда и обратно"
На автобусе
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
Дагестанский "язык Тролля" или "Кахиб туда и обратно"
Начало: г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 2
«Вкусный горский сытный обед ждет нас в селе Гоор»
Расписание: Ежедневно с 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    19 июля 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Невероятные виды, спасибо нашему гиду Гаджи, который нам всё это показал. Экскурсии в мини группах. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    19 июля 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии и гиде) в двух словах - всё было супер 👍 море положительных эмоций!
  • Е
    Елена
    18 июля 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Я очень рада, что выбрала именно эту экскурсию. Получили сколько ярких впечатлений, красивых локаций для фото, порадовал очень вкусный и
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    сытный обед в традициях Дагестана. Особенная благодарность профессиональному водителю- гиду Гаджи за прекрасный день в Дагестане. За прогулку на катере по водохранилищу, отдельное спасибо, это просто релакс. На обратной дороге заехали в персиковый сад, где разрешили самим собрать персики. Я первый раз увидела как растут персики. От поездки только положительные воспоминания! Спасибо огромное за все! Желаем процветания, успеха на долгие лета!

  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Очень впечатлила экскурсия. Поездка была комфортная. Водитель- гид заслуживает 5 звёзд! Конечно поход в аул не для всех,очень тяжёлый подъем,зато
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    спускаться легко! Нам повезло,что солнышко немного скрылось за ручками,не так пекло. Очень красивые виды. Дагестан- это то место,куда захочется вернуться! Огромная благодарность организатору. Национальный обед оставил только самое приятное воспоминание и сытый желудок!)

  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Хорошая насыщенная экскурсия,экскурсовод много рассказывал, на эту экскурсию обязательно стоит съездить, оно того стоит, но по возвращении домой, экскурсовод решил
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    смотреть шуточки, не спрося ни у кого хочет кто-то или нет это слушать, обсуждать русских туристов. Люди приехали отдыхать, им это не интересно.

  • Ю
    Юоия
    14 июля 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Поездкой очень довольны ездили семьёй. Были на бархане Сурукум поднялись на самый верх какие виды шикарные, но больше всех самые
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    красивые виды открыл сулакский каньон, тещин язык, просто неописуемо. Захватывает дух. Посетили форелевую ферму на которой можно покормить рыбок и уточек. Обед был очень вкусный и сытный. И гвоздь программы было катание на катере по черкескому водохранилищу. Поездкой были довольны все и взрослые и дети

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
  2. Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
  3. Дагестанский "язык Тролля" или "Кахиб туда и обратно"
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Форелевое хозяйство
  6. Ирганайское водохранилище
  7. Крепость Нарын-Кала
  8. Гимринский тоннель
  9. Водопад Тобот
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июле 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Каспийска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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