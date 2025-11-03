Вы увидите самый глубокий каньон в Европе длиной более 50 км. Полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, горными хребтами и удивитесь его грандиозным масштабом. Всё это и многое другое в нашей экскурсии!
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииСулакский каньон Вы увидите самый глубокий каньон в Европе длиной более 50 км. Полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, горными хребтами и удивитесь его грандиозным масштабом. А парящие вокруг орлы добавят ещё больше впечатлений. Смотровая площадка Дубки С нее вам откроется впечатляющий вид на реки, горы и Чиркейское водохранилище. Язык тролля Увидите пятиметровый скальный выступ над пропастью, с которого можно сделать сногсшибательные фото Чиркейское водохранилище Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое удивляет своими видами. Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере. Обед Вас ждет знакомство с национальной кухней Дагестана Пещеры Нохъо Нохъо - комплекс пещер, пройдя которые вы окажетесь у подвесного моста на высоте 60 метров над протекающей по дну каньона рекой Сулак. Бархан Сарыкум Отправимся на крупнейший песчаный бархан в Европе. Здесь мы окажемся в окружении бескрайних песков и чарующих видов. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.
Каждый день
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая н «Тещин язык»
- Смотровая на каньон
- Комплекс пещер «Нохьо»
- Бархан «Сарыкум»
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода/n
- Транспорт
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы/n Бархан Сарыкум - 200 руб. /чел. /n Пещера Нохъо - 500 руб. /чел. /n Прогулка на катере (по желанию) - 500 руб. /чел. /n Обед - по меню
Где начинаем и завершаем?
Начало: За вами заедут по нужному адресу
Завершение: Ваш отель или гостевой дом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
3 ноя 2025
Спасибо большое за экскурсию 👍🏻👍🏻 всем рекомендую👌🏻 Много полезной информации, отличное сопровождение и грамотный маршрут. А виды просто сказка😍 съездила бы ещё раз))
