Описание экскурсии Сулакский каньон Вы увидите самый глубокий каньон в Европе длиной более 50 км. Полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак, горными хребтами и удивитесь его грандиозным масштабом. А парящие вокруг орлы добавят ещё больше впечатлений. Смотровая площадка Дубки С нее вам откроется впечатляющий вид на реки, горы и Чиркейское водохранилище. Язык тролля Увидите пятиметровый скальный выступ над пропастью, с которого можно сделать сногсшибательные фото Чиркейское водохранилище Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое удивляет своими видами. Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере. Обед Вас ждет знакомство с национальной кухней Дагестана Пещеры Нохъо Нохъо - комплекс пещер, пройдя которые вы окажетесь у подвесного моста на высоте 60 метров над протекающей по дну каньона рекой Сулак. Бархан Сарыкум Отправимся на крупнейший песчаный бархан в Европе. Здесь мы окажемся в окружении бескрайних песков и чарующих видов. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чиркейское водохранилище

Смотровая н «Тещин язык»

Смотровая на каньон

Комплекс пещер «Нохьо»

Бархан «Сарыкум» Что включено Услуги гида-экскурсовода/n

Что включено Услуги гида-экскурсовода/n

Транспорт Что не входит в цену Дополнительные расходы/n Бархан Сарыкум - 200 руб. /чел. /n Пещера Нохъо - 500 руб. /чел. /n Прогулка на катере (по желанию) - 500 руб. /чел. /n Обед - по меню Где начинаем и завершаем? Начало: За вами заедут по нужному адресу Завершение: Ваш отель или гостевой дом Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.