Представьте: утром вы стоите на берегу бирюзового водоёма, зажатого скалами. Днём пробираетесь сквозь лабиринт древних улиц аула Кахиб, где камни помнят звон мечей. А вечером замираете на краю пропасти, глядя в бездну со смотровой «Языка Тролля».
Всё это ждёт на маршруте, который создан, чтобы за один день увидеть самое сердце горного Дагестана.
Всё это ждёт на маршруте, который создан, чтобы за один день увидеть самое сердце горного Дагестана.
Описание экскурсии
9:00 — Гоцатлинское водохранилище
Его бирюзовую гладь окружили суровые горные склоны, что создаёт завораживающий пейзаж.
10:30 — село Датуна
Самобытное горное поселение, где время будто течёт иначе.
12:00 — древний аул Кахиб
Здесь каждая узкая улочка и каменная кладка хранит память о прошлом.
14:00 — скальные смотровые площадки «Язык Тролля», «Орлиный» и «Лицо горянки»
Большинство экскурсий включают лишь одну из них, но вы посетите все три. С каждого выступа открывается вид, от которого перехватывает дыхание, и получаются фантастические фотографии.
16:00 — башенный комплекс Гоор
Он гордо возвышается над пропастью. Отсюда открывается панорама, ради которой стоит проделать весь путь.
Вы узнаете:
- как суровый рельеф, природа и климат сформировали быт, традиции и несгибаемый характер дагестанцев
- какие легенды и предания хранят стены Кахиба и Гоора, и как горцы обороняли дома в суровых условиях
- в чём секрет долговечности башенной архитектуры и какое сакральное значение она имела для местных жителей
- как происхождение названий скал и урочищ раскрывает мировоззрение древних народов
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном транспорте. До 19 путешественников разместим в микроавтобусе Mercedes Sprinter, до 10 — в минивэне, до 5 человек — на легковом автомобиле
- При необходимости предоставляем детские кресла
- В стоимость включены входные билеты на все объекты осмотра и обед
- Маршрут не требует специальной подготовки, подойдёт для взрослых и детей от 6 лет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле 3 школы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамирлан — ваша команда гидов в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии на «В горах Дагестана: аулы Кахиб, Гоор и 3 смотровые (из Каспийска)»
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
3200 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 050 ₽
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
30 мая в 07:30
31 мая в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска в Дербент и к экраноплану «Лунь»
Увлекательное путешествие в Дербент, где вы увидите древние крепости и уникальный экраноплан «Лунь». Ощутите дух истории и насладитесь морскими видами
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за человека
4200 ₽ за человека