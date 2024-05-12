Кто-нибудь и когда-нибудь задумывался, в мире каких ароматов и запахов живет Старо-Татарская слобода и ее махалли? Конечно же, это смешение разных запахов в уникальный и неповторимый аромат! Чувствуя и слушая ароматы, мы для себя откроем культурный, религиозный, бытовой и ни на что не похожий удивительный мир слободы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Старо-Татарская слобода — это сохранившийся и дошедший до нашего времени аутентичный уголок города, где компактно и отдельно от русского проживало татарское население после взятия Казани. Деревянные и каменные постройки могут многое рассказать о нравах, обычаях, укладе жизни и о религии обитателей Слободы. На экскурсии вы узнаете, что такое махалля, для чего и почему жители объединялись в махалли? Побываете на одной из сохранившихся улиц ремесленной махалли. На прогулке по слободе вы полюбуетесь мечетями и типичными домами жителей и купцов, а также послушаете о распространении ислама и обычаях татар. Раскроем тему института брака и семьи в общине. Узнаете об особенностях таких обрядов, как никах, имянаречение. На историческом маршруте нашей прогулки вы рассмотрите сохранившиеся доходные дома и усадьбы татарских купцов: Апаковых, Апанаевых, купца 1 Гильдии Кушаева, Муллина. А ещё мы побываем у берегов озера Кабан и поговорим о системе водообеспечения жителей слободы. Для того, чтобы пребывание в Казани запомнилось вам, мы постарались собрать ключевые воспоминания и личные истории жителей, связанных с Республикой Татарстан. В основу этих описаний парфюмер включил пять композиций, таких как, чак-чак/каймак и блины, чай, сабантуй и мунча — это особенные для всех татарстанцев запахи. Сабантуй Пахнет кыстыбый на костре, казылыком с черным перцем, ягодами и свежей травой, которую скосили, чтобы провести на поляне праздник. Аромат пылает энергией активного цветения и урожая. Добиться передачи летнего праздника на природе помогли дымные древесные смолы, черный перец и свежескошенная трава. Также «Сабантуй» наполнен нотами хлеба, сухофруктами и большим разнообразием ягод.
Каймак и блины
В доме дэу эни стоит запах чая с душицей, каймака и сладковатых дрожжей от свежеиспеченных блинов. Ты понимаешь, что вот-вот сядешь за стол и наешься до отвала. В небольшим флаконе — воспоминания о большом доме, где кто-то готовит вкусные блюда и ждет гостей. Хлебные ноты сочетаются со сливочными, чайными и травяными, теплоты и сладости добавляет ваниль, а цитрус балансирует композицию.
Мунча
Влюбиться в татарскую баню можно хотя бы за её аромат: сосновый сруб с твердеющей смолой, березовый и дубовый веники, влажный горячий воздух, дым печи, цветущая полынь за окном и чай с малиной и красной смородиной в беседке. Стоит нанести аромат на кожу, и за считанные секунды вы окажетесь в самых тёплых воспоминаниях из детства. Основные ноты: листья березы и дуба, сосна, полынь, дым костра, малина, красная смородина.
Татарский чай
Ароматические и восстанавливающие свойства чая признаны во всём мире. Поэтому это не сюрприз, что многие хотят не только пить чай, но и носить его на коже. Наш чай — чёрный цейлонский: терпкий, но мягкий, глубокий и насыщенный. Вы почувствуете щедрую щепотку душицы, чернослив, курагу и молоко. Получился аромат унисекс: тёплый, пряный, комфортный и экзотичный — идеальная чашка чая. Основные ноты: цейлонский чай, орегано, чернослив, курага, молоко.
Чак-чак
Тёплый, чувственный и просто вкусный аромат для гурманов и тех, кто съедает десерт в первую очередь. Основные ноты: бурбонская ваниль, мёд, свежеиспечённый хлеб. Важная информация:
- При посещении мечетей женщинам рекомендуем иметь при себе головной убор.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Нурулла
- Сенной базар
- Ул. Кунче
- Ул. Каюма Насыри
- Мечеть Апанаева
- Исламский колледж
- Площадь Юнусова
- Дом Муллина
- Дом Кушаева
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- При посещении мечетей женщинам рекомендуем иметь при себе головной убор. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
12 мая 2024
Замечательный гид Владислав. Очень непринужденная, позновательная экскурсия.
Входит в следующие категории Казани
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Индивидуальная
до 10 чел.
История и быт Старо-Татарской слободы - через запахи
Погрузиться в ароматы махалли с помощью специальных парфюмерных композиций и вкусных фактов
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба»
Завтра в 08:00
19 сен в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.