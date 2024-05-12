Старо-Татарская слобода — это сохранившийся и дошедший до нашего времени аутентичный уголок города, где компактно и отдельно от русского проживало татарское население после взятия Казани. Деревянные и каменные постройки могут многое рассказать о нравах, обычаях, укладе жизни и о религии обитателей Слободы. На экскурсии вы узнаете, что такое махалля, для чего и почему жители объединялись в махалли? Побываете на одной из сохранившихся улиц ремесленной махалли. На прогулке по слободе вы полюбуетесь мечетями и типичными домами жителей и купцов, а также послушаете о распространении ислама и обычаях татар. Раскроем тему института брака и семьи в общине. Узнаете об особенностях таких обрядов, как никах, имянаречение. На историческом маршруте нашей прогулки вы рассмотрите сохранившиеся доходные дома и усадьбы татарских купцов: Апаковых, Апанаевых, купца 1 Гильдии Кушаева, Муллина. А ещё мы побываем у берегов озера Кабан и поговорим о системе водообеспечения жителей слободы. Для того, чтобы пребывание в Казани запомнилось вам, мы постарались собрать ключевые воспоминания и личные истории жителей, связанных с Республикой Татарстан. В основу этих описаний парфюмер включил пять композиций, таких как, чак-чак/каймак и блины, чай, сабантуй и мунча — это особенные для всех татарстанцев запахи. Сабантуй Пахнет кыстыбый на костре, казылыком с черным перцем, ягодами и свежей травой, которую скосили, чтобы провести на поляне праздник. Аромат пылает энергией активного цветения и урожая. Добиться передачи летнего праздника на природе помогли дымные древесные смолы, черный перец и свежескошенная трава. Также «Сабантуй» наполнен нотами хлеба, сухофруктами и большим разнообразием ягод.

Каймак и блины

В доме дэу эни стоит запах чая с душицей, каймака и сладковатых дрожжей от свежеиспеченных блинов. Ты понимаешь, что вот-вот сядешь за стол и наешься до отвала. В небольшим флаконе — воспоминания о большом доме, где кто-то готовит вкусные блюда и ждет гостей. Хлебные ноты сочетаются со сливочными, чайными и травяными, теплоты и сладости добавляет ваниль, а цитрус балансирует композицию.

Мунча

Влюбиться в татарскую баню можно хотя бы за её аромат: сосновый сруб с твердеющей смолой, березовый и дубовый веники, влажный горячий воздух, дым печи, цветущая полынь за окном и чай с малиной и красной смородиной в беседке. Стоит нанести аромат на кожу, и за считанные секунды вы окажетесь в самых тёплых воспоминаниях из детства. Основные ноты: листья березы и дуба, сосна, полынь, дым костра, малина, красная смородина.

Татарский чай

Ароматические и восстанавливающие свойства чая признаны во всём мире. Поэтому это не сюрприз, что многие хотят не только пить чай, но и носить его на коже. Наш чай — чёрный цейлонский: терпкий, но мягкий, глубокий и насыщенный. Вы почувствуете щедрую щепотку душицы, чернослив, курагу и молоко. Получился аромат унисекс: тёплый, пряный, комфортный и экзотичный — идеальная чашка чая. Основные ноты: цейлонский чай, орегано, чернослив, курага, молоко.

Чак-чак

Тёплый, чувственный и просто вкусный аромат для гурманов и тех, кто съедает десерт в первую очередь. Основные ноты: бурбонская ваниль, мёд, свежеиспечённый хлеб. Важная информация: