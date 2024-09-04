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но получилось дольше. Это неплохо, просто лучше указать максимальное время прохождения. И было бы удобнее сделать, чтобы вместо текста можно было включить аудио, когда читать не очень удобно. В общем, информация была очень познавательная и хорошо расписана, поэтому всем советую для понимания татар, их истории и жизни