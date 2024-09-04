Апанаевская мечеть – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Апанаевская мечеть» в Казани, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Пешая
7 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Ароматы махалли
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ароматы махалли
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Пешая
1.5 часа
Водная прогулка
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Начало: Ул. Баумана, д. 51, возле магазина ГУМ
Завтра в 13:00
3 окт в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Сказки и легенды татарской части прекрасной Казани
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки и легенды татарской части прекрасной Казани
Начало: Ул. Баумана, д. 51/50, у часов напротив ГУМа
Завтра в 13:00
3 окт в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 сентября 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Удивило, что это не аудиоквест. Текст пришлось читать самим. Хотя может мы просто не смогли найти кнопку проигрывателя 😂. Но сами тексты очень интересные. Узнали много нового
  • В
    Виктория
    24 августа 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Очень интересно было, экскурсия в целом понравилась. 4 звезды наверное только потому что было указано, что длится примерно 2 часа,
    читать дальше

    но получилось дольше. Это неплохо, просто лучше указать максимальное время прохождения. И было бы удобнее сделать, чтобы вместо текста можно было включить аудио, когда читать не очень удобно. В общем, информация была очень познавательная и хорошо расписана, поэтому всем советую для понимания татар, их истории и жизни

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Ароматы махалли
    Замечательный гид Владислав. Очень непринужденная, позновательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Апанаевская мечеть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
  2. Ароматы махалли
  3. Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
  4. Сказки и легенды татарской части прекрасной Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Казанский кремль
  2. Самое главное
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кул-Шариф
  8. Кремль
  9. Дворец Земледельцев
  10. Старая Казань
Сколько стоит экскурсия по Казани в октябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Апанаевская мечеть" можно забронировать 4 экскурсии от 750 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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