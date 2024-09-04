2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ароматы махалли
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Начало: Ул. Баумана, д. 51, возле магазина ГУМ
Завтра в 13:00
3 окт в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки и легенды татарской части прекрасной Казани
Начало: Ул. Баумана, д. 51/50, у часов напротив ГУМа
Завтра в 13:00
3 окт в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 сентября 2024Удивило, что это не аудиоквест. Текст пришлось читать самим. Хотя может мы просто не смогли найти кнопку проигрывателя 😂. Но сами тексты очень интересные. Узнали много нового
- ВВиктория24 августа 2024Очень интересно было, экскурсия в целом понравилась. 4 звезды наверное только потому что было указано, что длится примерно 2 часа,
- ННаталья12 мая 2024Замечательный гид Владислав. Очень непринужденная, позновательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Апанаевская мечеть»
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