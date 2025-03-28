в владимир Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода» Это вторая экскурсия, приобретенная у вас. Абсолютно наш формат. Очень много нового узнали сегодня в процессе прогулки, прониклись глубоким уважением к татарскому народу.

Е Евгения Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода» Удивило, что это не аудиоквест. Текст пришлось читать самим. Хотя может мы просто не смогли найти кнопку проигрывателя 😂. Но сами тексты очень интересные. Узнали много нового

В Виктория Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода» читать дальше но получилось дольше. Это неплохо, просто лучше указать максимальное время прохождения. И было бы удобнее сделать, чтобы вместо текста можно было включить аудио, когда читать не очень удобно. В общем, информация была очень познавательная и хорошо расписана, поэтому всем советую для понимания татар, их истории и жизни Очень интересно было, экскурсия в целом понравилась. 4 звезды наверное только потому что было указано, что длится примерно 2 часа,

О Олеся Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода» Увидела основные здания Старо-Татарской Слободы в своём темпе! Спасибо за эту идею! Буду рада посетить похожие экскурсии по удивительным местам других городов!

О Ольга Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода» Было интересно, много объектов. Описание очень подробное. За один день не успели обойти всё. Зашли в музей чая, очень понравилось.

Н Наседкина Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода» Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.