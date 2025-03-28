Мои заказы

Мечеть Нурулла – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Нурулла» в Казани, цены от 1250 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Пешая
2 часа
8 отзывов
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
1250 ₽ за всё до 10 чел.
Ароматы махалли: знакомство со Старо-Татарской слободой
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Ароматы махалли: знакомство со Старо-Татарской слободой
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
6300 ₽ за всё до 10 чел.
Архитектура старинных мечетей (с посещением Галеевской и Апанаевской)
Пешая
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Архитектура старинных мечетей (с посещением Галеевской и Апанаевской)
Начало: Ул. Московская, 57/13
4 сен в 14:00
14 сен в 14:00
1300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • в
    владимир
    28 марта 2025
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Это вторая экскурсия, приобретенная у вас. Абсолютно наш формат. Очень много нового узнали сегодня в процессе прогулки, прониклись глубоким уважением к татарскому народу.
  • Е
    Евгения
    4 сентября 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Удивило, что это не аудиоквест. Текст пришлось читать самим. Хотя может мы просто не смогли найти кнопку проигрывателя 😂. Но сами тексты очень интересные. Узнали много нового
  • В
    Виктория
    24 августа 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Очень интересно было, экскурсия в целом понравилась. 4 звезды наверное только потому что было указано, что длится примерно 2 часа,
    читать дальше

    но получилось дольше. Это неплохо, просто лучше указать максимальное время прохождения. И было бы удобнее сделать, чтобы вместо текста можно было включить аудио, когда читать не очень удобно. В общем, информация была очень познавательная и хорошо расписана, поэтому всем советую для понимания татар, их истории и жизни

  • О
    Олеся
    16 июля 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Увидела основные здания Старо-Татарской Слободы в своём темпе! Спасибо за эту идею! Буду рада посетить похожие экскурсии по удивительным местам других городов!
  • О
    Ольга
    12 июня 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Было интересно, много объектов. Описание очень подробное. За один день не успели обойти всё. Зашли в музей чая, очень понравилось.
  • Н
    Наседкина
    22 мая 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
    Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Ароматы махалли: знакомство со Старо-Татарской слободой
    Замечательный гид Владислав. Очень непринужденная, позновательная экскурсия.

