Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
1250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ароматы махалли: знакомство со Старо-Татарской слободой
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
6300 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Архитектура старинных мечетей (с посещением Галеевской и Апанаевской)
Начало: Ул. Московская, 57/13
4 сен в 14:00
14 сен в 14:00
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ввладимир28 марта 2025Это вторая экскурсия, приобретенная у вас. Абсолютно наш формат. Очень много нового узнали сегодня в процессе прогулки, прониклись глубоким уважением к татарскому народу.
- ЕЕвгения4 сентября 2024Удивило, что это не аудиоквест. Текст пришлось читать самим. Хотя может мы просто не смогли найти кнопку проигрывателя 😂. Но сами тексты очень интересные. Узнали много нового
- ВВиктория24 августа 2024Очень интересно было, экскурсия в целом понравилась. 4 звезды наверное только потому что было указано, что длится примерно 2 часа,
- ООлеся16 июля 2024Увидела основные здания Старо-Татарской Слободы в своём темпе! Спасибо за эту идею! Буду рада посетить похожие экскурсии по удивительным местам других городов!
- ООльга12 июня 2024Было интересно, много объектов. Описание очень подробное. За один день не успели обойти всё. Зашли в музей чая, очень понравилось.
- ННаседкина22 мая 2024Было очень интересно. Много фактов. Нам понравилось, что мы не были привязаны ко времени. Квест прошли за два раза. Когда было свободное время.
- ННаталья12 мая 2024Замечательный гид Владислав. Очень непринужденная, позновательная экскурсия.
