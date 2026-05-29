Экскурсия «Ночная Казань» с развлекательной программой в подарок

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ночная прогулка по Казани — прекрасная возможность насладиться впечатлениями от яркой и сказочной столицы Татарстана.



Вы посетите уникальные локации и малоизвестные места, которые в ночное время смотрятся необычайно красиво.



Во время выходов из автобуса наш экскурсовод покажет вам лучшие ракурсы для фото и расскажет самые интересные истории про наш древний город. 4 4 отзыва

Kazantk.ru Ваш гид в Казани Задать вопрос Групповая экскурсия 1500 ₽ за человека 4 4 отзыва 2 часа На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Путешествие по ночной Казани Уникальность нашей вечерней экскурсии это - развлекательная интерактивная программа "Кәләш, тюбетейка и любовь" (в подарок!) Вас ждут веселые персонажи Маратик и Гульчачак, татарский язык, пляски и свадебные традиции. Программа рассчитана как для взрослых, так и для детей любого возраста. Предлагаем вам путешествие по ночной Казани, на комфортабельном автобусе с позитивным экскурсоводом. Наш экскурсовод покажет малоизвестные локации и лучшие ракурсы для фото! Мы увидим Казань со смотровой площадки на берегу реки «Казанка» и здание центральной библиотеки, откуда открывается великолепный вид на современную Казань и новый красочный парк «Елмай» (в переводе с татарского «Улыбайся»). Поразимся масштабу стелы «Хоррият» с навершием в виде женщины-птицы — символ свободы и дружбы в татарской мифологии. Прогуляемся по площади Свободы — в вечернее время здесь включается подсветка и все исторические и современные здания меняют свой облик, площадь преображается, становится удивительно красивой и уютной. На площади Свободы вы увидите праздничное здание Городской ратуши (где еще в 19 веке устраивали балы), здание театра оперы и балета им. М. Джалиля (именно здесь проходят международные Шаляпинские и Нуриевские фестивали), наш знаменитый Белый дом — здание правительства с гербом Татарстана, белым барсом, здание концертного зала им. С. Сайдашева, с архитектурными элементами, выполненными в национальном стиле. Полюбуемся на «Экият» — уникальный, яркий казанский театр кукол и центр детского творчества. «Экият» в переводе с татарского означает «сказка». Здание построено в виде сверкающего замка, с многочисленными башенками, фасад украшен ромбиками, цветами и фигурками-персонажами из разных сказок. Уникальность Дворцу земледельцев придает огромное 20-метровое бронзовое дерево с корнями и раскидистыми ветвями, символизирующее силу жизни. В вечернее время дворец и бронзовое дерево подсвечиваются зеленым цветом, придавая красивый и мистический облик композиции. «Туган авылым» — комплекс деревянных домиков с банями, кафе, сувенирными лавками, мечетью, стилизованный под татарскую деревеньку, позволит вам погрузиться в местную культуру. «Казан» — уникальное здание в виде большой чаши или казана, действующий центральный ЗАГС Казани.

Ежедневно в 19.00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Развлекательная интерактивная программа «Кәләш, тюбетейка и любовь»

Смотровая площадка на берегу реки «Казанка»

Здание центральной библиотеки

Парк «Елмай»

Стела «Хоррият»

Площадь Свободы

Здание Городской ратуши

Театр оперы и балета ИМ.М. Джалиля

Белый дом

Концертный зал ИМ.С. Сайдашева

Мост «Миллениум»

Казанский театр кукол и центр детского творчества «Экият»

Дворец земледельцев

Туган авылым

КАЗАН Что включено Комфортабельный автобус с кондиционером

Аккредитованный экскурсовод Что не входит в цену Билет на колесо обозрения - один круг 400 рублей Где начинаем и завершаем? Начало: Казанский кот Завершение: Казань, ул. Баумана, д. 11/12 у памятника «Кот Казанский» Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 19.00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.