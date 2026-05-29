Экскурсия «Ночная Казань» с развлекательной программой в подарок

Ночная прогулка по Казани — прекрасная возможность насладиться впечатлениями от яркой и сказочной столицы Татарстана.
Вы посетите уникальные локации и малоизвестные места, которые в ночное время смотрятся необычайно красиво.
Во время выходов из автобуса наш экскурсовод покажет вам лучшие ракурсы для фото и расскажет самые интересные истории про наш древний город.
Вы посетите уникальные локации и малоизвестные места, которые в ночное время смотрятся необычайно красиво.
Во время выходов из автобуса наш экскурсовод покажет вам лучшие ракурсы для фото и расскажет самые интересные истории про наш древний город.
Описание экскурсииПутешествие по ночной Казани Уникальность нашей вечерней экскурсии это - развлекательная интерактивная программа "Кәләш, тюбетейка и любовь" (в подарок!) Вас ждут веселые персонажи Маратик и Гульчачак, татарский язык, пляски и свадебные традиции. Программа рассчитана как для взрослых, так и для детей любого возраста. Предлагаем вам путешествие по ночной Казани, на комфортабельном автобусе с позитивным экскурсоводом. Наш экскурсовод покажет малоизвестные локации и лучшие ракурсы для фото! Мы увидим Казань со смотровой площадки на берегу реки «Казанка» и здание центральной библиотеки, откуда открывается великолепный вид на современную Казань и новый красочный парк «Елмай» (в переводе с татарского «Улыбайся»). Поразимся масштабу стелы «Хоррият» с навершием в виде женщины-птицы — символ свободы и дружбы в татарской мифологии. Прогуляемся по площади Свободы — в вечернее время здесь включается подсветка и все исторические и современные здания меняют свой облик, площадь преображается, становится удивительно красивой и уютной. На площади Свободы вы увидите праздничное здание Городской ратуши (где еще в 19 веке устраивали балы), здание театра оперы и балета им. М. Джалиля (именно здесь проходят международные Шаляпинские и Нуриевские фестивали), наш знаменитый Белый дом — здание правительства с гербом Татарстана, белым барсом, здание концертного зала им. С. Сайдашева, с архитектурными элементами, выполненными в национальном стиле. Полюбуемся на «Экият» — уникальный, яркий казанский театр кукол и центр детского творчества. «Экият» в переводе с татарского означает «сказка». Здание построено в виде сверкающего замка, с многочисленными башенками, фасад украшен ромбиками, цветами и фигурками-персонажами из разных сказок. Уникальность Дворцу земледельцев придает огромное 20-метровое бронзовое дерево с корнями и раскидистыми ветвями, символизирующее силу жизни. В вечернее время дворец и бронзовое дерево подсвечиваются зеленым цветом, придавая красивый и мистический облик композиции. «Туган авылым» — комплекс деревянных домиков с банями, кафе, сувенирными лавками, мечетью, стилизованный под татарскую деревеньку, позволит вам погрузиться в местную культуру. «Казан» — уникальное здание в виде большой чаши или казана, действующий центральный ЗАГС Казани.
Ежедневно в 19.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Развлекательная интерактивная программа «Кәләш, тюбетейка и любовь»
- Смотровая площадка на берегу реки «Казанка»
- Здание центральной библиотеки
- Парк «Елмай»
- Стела «Хоррият»
- Площадь Свободы
- Здание Городской ратуши
- Театр оперы и балета ИМ.М. Джалиля
- Белый дом
- Концертный зал ИМ.С. Сайдашева
- Мост «Миллениум»
- Казанский театр кукол и центр детского творчества «Экият»
- Дворец земледельцев
- Туган авылым
- КАЗАН
Что включено
- Комфортабельный автобус с кондиционером
- Аккредитованный экскурсовод
Что не входит в цену
- Билет на колесо обозрения - один круг 400 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанский кот
Завершение: Казань, ул. Баумана, д. 11/12 у памятника «Кот Казанский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Очень приятная экскурсия. Был хороший, улыбчивый и чутки экскурсовод Анжелика - очень понравилась. Места посещали красивые, попытались. Рекомендую.
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Н
Ночная Казань это неописуемо красиво Рекомендую однозначно
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О
Экскурсия понравилась. От фирмы Казанский кот ездили 2ой раз, изначально брали дневную, потом вот вечернюю. Экскурсоводы у них хорошие. Информации достаточно, организация мероприятия хорошая. Минус один - колеса обозрения, заявленного в программе не было, пришлось ехать отдельно самим в другой день (((
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Е
Заказывала экскурсию по предоплате. Пришли на место встречи к Казанскому коту. Позвонили организатору потому что не было никого. И нам сказали, что бронь снята. Так как не занесена предоплата. Хотя экскурсию брали без предоплаты, с оплатой на месте. Очень не приятно
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