С наступлением сумерек стихает дневная суета — Казань становится совсем другой. Ночные огни преображают облик города, и мы приглашаем увидеть его в необычном свете. На комфортабельном автобусе вы проедете по центральным улицам, остановитесь у самых ярких локаций, а гид расскажет о выдающихся исторических и современных достопримечательностях.

Описание экскурсии

Театр кукол «Экият» ― сказочный дворец в стиле «Диснея». Башенки, цветные витражи, колонны — в огнях подсветки чудесный детский замок поражает воображение.

Центральный дворец бракосочетаний «Чаша» в форме традиционного казана — символ любви и домашнего очага. Здание отражается в воде реки Казанка и переливается красочными огнями. Дворец охраняют 4 скульптуры крылатых барсов и драконов, чтобы семейные узы были крепкими.

Дворец земледельцев на Дворцовой площади недалеко от кремля. Здание было построено к тысячелетию города в 2005 году, а сейчас это — офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Национальный комплекс «Туган Авылым». Уютная деревенька с бревенчатыми домиками и прудом, сделанная на современный лад.

