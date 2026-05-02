С наступлением сумерек стихает дневная суета — Казань становится совсем другой. Ночные огни преображают облик города, и мы приглашаем увидеть его в необычном свете.
На комфортабельном автобусе вы проедете по центральным улицам, остановитесь у самых ярких локаций, а гид расскажет о выдающихся исторических и современных достопримечательностях.
На комфортабельном автобусе вы проедете по центральным улицам, остановитесь у самых ярких локаций, а гид расскажет о выдающихся исторических и современных достопримечательностях.
Описание экскурсии
Театр кукол «Экият» ― сказочный дворец в стиле «Диснея». Башенки, цветные витражи, колонны — в огнях подсветки чудесный детский замок поражает воображение.
Центральный дворец бракосочетаний «Чаша» в форме традиционного казана — символ любви и домашнего очага. Здание отражается в воде реки Казанка и переливается красочными огнями. Дворец охраняют 4 скульптуры крылатых барсов и драконов, чтобы семейные узы были крепкими.
Дворец земледельцев на Дворцовой площади недалеко от кремля. Здание было построено к тысячелетию города в 2005 году, а сейчас это — офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Национальный комплекс «Туган Авылым». Уютная деревенька с бревенчатыми домиками и прудом, сделанная на современный лад.
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 20:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети 8-12 лет
|1400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1400 ₽
|Студенты
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 77 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными. В наши программы входят обзорные экскурсии по Казани, посещение таких популярных направлений, как Болгар, Свияжск, Раифа, туры в Елабугу и Йошкар-Олу. Все экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ночная Казань прекрасна, Ильгиз очень эмоционален, возможно даже излишне, но как разказчик хорош
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Огни ночной Казани»
Групповая
Сияние вечерней Казани
Ночная Казань на автобусной экскурсии: Дворец земледельцев, Цирк, "Туган Авылым", "Казан" и другое
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВечерняя Казань: обзорная экскурсия
Ночью Казань оживает, превращаясь в сказочный город с огнями. Откройте для себя её тайны и узнайте, где скрываются местные "Рублёвка" и "Патрики"
Начало: От вашего отеля
Завтра в 20:00
5 мая в 20:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
1600 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборНочная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
1900 ₽ за человека
1500 ₽ за человека