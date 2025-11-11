Смотрели «Слово пацана» и думали: «Неужели такое и вправду было»? Да — и было ещё жестче.
На экскурсии мы пройдём по реальным местам, где зарождался «казанский феномен» — та самая история, которая легла в основу известного сериала. Мы не будем ходить по съёмочным площадкам. Мы побываем на тех самых улицах и во дворах, где мальчишки делили мир на своих и чужих.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Пройдём по территориям, за которые дрались до крови. Выясним, как на самом деле назывались бригады и за что они воевали.
Мы расскажем реальные истории, которые не показали в сериале. Истории о кодексе чести, предательстве и первых шагах в криминальном мире.
Вы почувствуете, каким был город в 80-е и 90-е. Без прикрас, режиссёрских сцен и красивых фильтров. Только панельки, дворы и суровая правда жизни.
Организационные детали
- Экскурсию можно дополнить посещением кладбища — детали в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1718 туристов
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
11 ноя 2025
Хочется немедленно поделиться бурей эмоций после сегодняшней экскурсии «Бандитская Казань»!
