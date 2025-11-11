Смотрели «Слово пацана» и думали: «Неужели такое и вправду было»? Да — и было ещё жестче. На экскурсии мы пройдём по реальным местам, где зарождался «казанский феномен» — та самая история, которая легла в основу известного сериала. Мы не будем ходить по съёмочным площадкам. Мы побываем на тех самых улицах и во дворах, где мальчишки делили мир на своих и чужих.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Пройдём по территориям, за которые дрались до крови. Выясним, как на самом деле назывались бригады и за что они воевали.

Мы расскажем реальные истории, которые не показали в сериале. Истории о кодексе чести, предательстве и первых шагах в криминальном мире.

Вы почувствуете, каким был город в 80-е и 90-е. Без прикрас, режиссёрских сцен и красивых фильтров. Только панельки, дворы и суровая правда жизни.

Организационные детали