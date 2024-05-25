Криминальная Казань – экскурсии в Казани

Найдено 4 экскурсии в категории «Криминальная Казань» в Казани, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Темная сторона Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Темная сторона Казани
Посмотреть на историю города с другого угла и узнать о местных загадочных преступлениях
Начало: На ул. Кремлевская
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
3 900 за всё до 5 чел.
Тайная жизнь Казани 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500 за всё до 20 чел.
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
12 отзывов
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
15 июня в 15:00
23 июня в 12:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    25 мая 2024
    «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
    Экскурсия - кайф! Помимо локаций криминальной Казани показали еще много интересных мест города, рассказали о его истории не только в
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    период становления группировок, но и о современном положении вещей. Особенно ценно было послушать личный опыт гида, который видел этот пласт истории своими глазами.

  • Г
    Гульнара
    18 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Темная сторона Казани
    Одна из самых интересных экскурсий по Казани! Экскурсовод Фируза умеет заинтересовать слушателя! За 2.5 часа я получила самые разнообразные впечатления от историй этого города. . От удивления, умиления. . до ужаса…
  • А
    Адель
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Крутой опыт, думаю, понравится и туристам, и местным жителям как я. Много нового узнал, прикольный маршрут, геймификаций по маршруту в виде квеста в телеграме, живой рассказчик с чувством юмора. В общем, не чушпаны, нормальные пацаны)
  • Д
    Денис
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Приехали друзья из другого города, повел их на эту экскурсию, потому что сам уже был на ней. Ребятам всем очень
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    понравилось. В этот раз организаторы обновили маршрут, расширили немного информационную часть, отполировали организационные заминки. Рекомендую экскурсию и тем кому надо сводить гостей, и тем кто хочет сам просветиться)

  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Темная сторона Казани
    Снова с замечательной Фирузой! Как и прошлая экскурсия - прекрасно! Интересно, познавательно, живо! Время проскочить незаметно. Спасибо большое, Фируза! Всего Вам самого доброго! Всем рекомендую увлекательные прогулки с этим гидом!
  • Е
    Евгений
    17 марта 2024
    Тайная жизнь Казани 18+
    Экскурсовод Данил Абдулхаев очень хорошо знает материал и умеет его подать. Также хорошо ориентируется при неожиданных вопросах
  • Н
    Наталья
    1 января 2024
    Темная сторона Казани
    Фируза рассказала очень много интересных фактов из истории Казани. Однозначно рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Криминальная Казань»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Криминальная Казань" можно забронировать 4 экскурсии от 1 900 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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