1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Темная сторона Казани
Посмотреть на историю города с другого угла и узнать о местных загадочных преступлениях
Начало: На ул. Кремлевская
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
15 июня в 15:00
23 июня в 12:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр25 мая 2024Экскурсия - кайф! Помимо локаций криминальной Казани показали еще много интересных мест города, рассказали о его истории не только в
- ГГульнара18 мая 2024Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы
- ННаталья14 мая 2024Одна из самых интересных экскурсий по Казани! Экскурсовод Фируза умеет заинтересовать слушателя! За 2.5 часа я получила самые разнообразные впечатления от историй этого города. . От удивления, умиления. . до ужаса…
- ААдель8 мая 2024Крутой опыт, думаю, понравится и туристам, и местным жителям как я. Много нового узнал, прикольный маршрут, геймификаций по маршруту в виде квеста в телеграме, живой рассказчик с чувством юмора. В общем, не чушпаны, нормальные пацаны)
- ДДенис8 мая 2024Приехали друзья из другого города, повел их на эту экскурсию, потому что сам уже был на ней. Ребятам всем очень
- ООльга25 апреля 2024Снова с замечательной Фирузой! Как и прошлая экскурсия - прекрасно! Интересно, познавательно, живо! Время проскочить незаметно. Спасибо большое, Фируза! Всего Вам самого доброго! Всем рекомендую увлекательные прогулки с этим гидом!
- ЕЕвгений17 марта 2024Экскурсовод Данил Абдулхаев очень хорошо знает материал и умеет его подать. Также хорошо ориентируется при неожиданных вопросах
- ННаталья1 января 2024Фируза рассказала очень много интересных фактов из истории Казани. Однозначно рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Криминальная Казань»
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