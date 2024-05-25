А Александр «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+) читать дальше период становления группировок, но и о современном положении вещей. Особенно ценно было послушать личный опыт гида, который видел этот пласт истории своими глазами. Экскурсия - кайф! Помимо локаций криминальной Казани показали еще много интересных мест города, рассказали о его истории не только в

Г Гульнара Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+) Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы

Н Наталья Темная сторона Казани Одна из самых интересных экскурсий по Казани! Экскурсовод Фируза умеет заинтересовать слушателя! За 2.5 часа я получила самые разнообразные впечатления от историй этого города. . От удивления, умиления. . до ужаса…

А Адель Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+) Крутой опыт, думаю, понравится и туристам, и местным жителям как я. Много нового узнал, прикольный маршрут, геймификаций по маршруту в виде квеста в телеграме, живой рассказчик с чувством юмора. В общем, не чушпаны, нормальные пацаны)

Д Денис Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+) читать дальше понравилось. В этот раз организаторы обновили маршрут, расширили немного информационную часть, отполировали организационные заминки. Рекомендую экскурсию и тем кому надо сводить гостей, и тем кто хочет сам просветиться) Приехали друзья из другого города, повел их на эту экскурсию, потому что сам уже был на ней. Ребятам всем очень

О Ольга Темная сторона Казани Снова с замечательной Фирузой! Как и прошлая экскурсия - прекрасно! Интересно, познавательно, живо! Время проскочить незаметно. Спасибо большое, Фируза! Всего Вам самого доброго! Всем рекомендую увлекательные прогулки с этим гидом!

Е Евгений Тайная жизнь Казани 18+ Экскурсовод Данил Абдулхаев очень хорошо знает материал и умеет его подать. Также хорошо ориентируется при неожиданных вопросах